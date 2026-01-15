15 de enero de 2026 Inicio
Turismo en la Costa Atlántica 2026: el lugar maravilloso que tiene playas inmensas

Esta localidad balnearia se destaca por su combinación de historia y naturaleza agreste. Es uno de los mejores destinos de la costa bonaerense para practicar surf.

Esta playa se encuentra junto a la desembocadura de un río.

  • Quequén es considerada una de las mejores localidades de la Costa Atlántica para practicar surf.
  • Se destaca por sus playas amplias, de arena gruesa y con muy buenas olas.
  • Está ubicada justo al lado de Necochea y las separa el río Quequén Grande.
  • A lo largo de la costa se pueden ver los restos de varios buques hundidos.

Los destinos turísticos de la Costa Atlántica se encuentran, un año más, entre los más populares de la temporada 2026. Pero además de las localidades más conocidas, como Mar del Plata o Pinamar, aparecen otros rincones ocultos, incluido un lugar maravilloso que tiene playas inmensas.

Se trata de Quequén, ubicada justo al lado de Necochea, una localidad que combina naturaleza agreste, historia y una gran variedad de deportes acuáticos. Aunque está un poco más alejada de la Ciudad de Buenos Aires, también es más económico que otros destinos de La Costa.

Quequén tiene todas las comodidades y servicios que cualquier turista puede necesitar y, al mismo tiempo, tiene playas más amplias y menos pobladas que otras localidades. Su entorno natural le da una belleza única y la posiciona como un destino a descubrir en la costa bonaerense.

Quequén, Buenos Aires

Dónde queda Quequén

Quequén queda sobre la Costa Atlántica, al sudeste de la provincia de Buenos Aires y justo al lado de Necochea. Se ubica a casi 130 kilómetros al sudoeste de Mar del Plata y unos 500 kilómetros al sur de la Ciudad de Buenos Aires.

Qué puedo hacer en Quequén

Aunque están justo al lado de Necochea, solo separadas por el río, las playas de Quequén tienen características que las vuelven únicas. Son más angostas, con arena más gruesa y formaciones rocosas; sus olas, enormes y muy buenas, las convierten en un destino ideal para los surfistas.

A lo largo de la costa se pueden observar restos de barcos hundidos e incluso una hélice. Hay paradores, restaurantes y bares de playa, además de escuelas de surf, bodyboard y kayak donde se pueden tomar clases o contratar excursiones, además de una gran variedad de alojamientos, servicios y actividades.

Quequén, Buenos Aires

Un paseo imperdible para chicos y fanáticos del mar es la Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén, que depende del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia y del Conicet. Allí se pueden ver caballitos de mar, rayas látigo, peces luna y hasta la mandíbula de un tiburón blanco.

Cómo llegar a Quequén

Para llegar a Quequén en auto desde la Ciudad de Buenos Aires hay que tomar la Ruta Provincial 2 hasta Coronel Vidal y, desde allí, continuar por la Ruta Provincial 55 (que pasa por Balcarce) hasta la rotonda con la Ruta Provincial 227, que es la que cubre el último tramo. Son casi seis horas de viaje. También se puede llegar en colectivos de larga distancia.

