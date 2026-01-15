Romance confirmado: quién es la nueva pareja española de Joaquín Furriel Tras los rumores y las especulaciones, los paparazzi los captaron en las playas de José Ignacio. + Seguir en







A pesar de la exposición pública del actor argentino, Campuzano mantiene un perfil bajo. Instagram

Joaquín Furriel confirmó su relación con Marta Campuzano tras ser vistos juntos de vacaciones en Punta del Este y José Ignacio.

Las imágenes de la pareja en la playa disiparon los rumores y marcaron su primera aparición pública.

Campuzano, española de 37 años, es abogada y ceramista, y mantiene un perfil bajo en redes sociales.

Gestos en Instagram y fotos captadas por paparazzi reflejan el buen momento que atraviesan juntos. La vida sentimental de Joaquín Furriel vuelve a captar la atención de la prensa tras confirmarse su relación con Marta Campuzano. El actor argentino, de 51 años, apareció recientemente acompañado por la mujer española durante sus vacaciones en Punta del Este, Uruguay. Lo que empezó como un comentario en los pasillos del espectáculo se transformó en una de las noticias más comentadas del verano.

Luego de varias semanas de rumores y versiones sobre su presente amoroso, la pareja quedó expuesta ante las cámaras de los paparazzi. Las imágenes, registradas en las exclusivas playas de José Ignacio, muestran a Furriel y Campuzano compartiendo momentos de descanso y complicidad, lo que despeja cualquier duda sobre la naturaleza del vínculo. Esta aparición pública rompe con el habitual hermetismo que rodea la vida privada del actor.

Joaquín Furriel Marta Campuzano Redes sociales Marta Campuzano también dejó pistas de la relación a través de sus redes sociales. En una historia de Instagram publicó una foto en la que aparece con un mate en la mano, tomada por el propio Furriel durante la estadía en la costa uruguaya. Este gesto sutil, pero elocuente, refuerza la cercanía y el buen momento que atraviesan en esta nueva etapa sentimental.

Con quién está en pareja Joaquín Furriel Joaquín Furriel está en pareja con Marta Campuzano, una española de 37 años que combina su formación como abogada con una faceta artística ligada a la cerámica. A pesar de la exposición pública del actor argentino, Campuzano mantiene un perfil bajo, lejos de los medios y con una presencia discreta en redes sociales, donde suma poco más de dos mil seguidores en Instagram. Este estilo reservado explica por qué circula escasa información sobre su vida previa a este vínculo.

Joaquín Furriel y Marta Campuzano La relación, que transcurre entre España y Argentina, empezó a mostrarse con mayor naturalidad durante el verano. En los últimos días, la pareja apareció disfrutando de una jornada de playa en la costa uruguaya, más precisamente en José Ignacio. La primera confirmación visual surgió en redes sociales, cuando Marta reposteó una historia de Florencia Raggi, amiga de Furriel y esposa de Nicolás Repetto, donde ambos comparten un día nublado junto a otro amigo.