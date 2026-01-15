IR A
IR A

El elegido: Ryan Hurst será el encargado de dar vida a Kratos en la adaptación de God of War

El actor estadounidense ya le puso la voz a Thor en el videojuego God of War: Ragnarök, y los fanáticos aplaudieron su incorporación al elenco de la serie de Prime Video.

El actor estadounidense ya le puso voz y movimiento a Kratos en el famoso videojuego.

El actor estadounidense ya le puso voz y movimiento a Kratos en el famoso videojuego.

Redes sociales

El actor Ryan Hurst será el encargado de encarnar a Kratos en la adaptación a serie de God of Wqr, uno de los videojuegos de acción y aventuras más famosos, a través de Prime Video.

Las artistas argentinas se hicieron conocidas internacionalmente en una gira junto al ídolo español.
Te puede interesar:

Qué dijeron las Trillizas de Oro sobre Julio Iglesias y las denuncias de abuso sexual

El artista estadounidense, reconocido por sus papeles en Sons of Anarchy y The Walking Dead, no es nuevo en esta historia, ya que puso su voz y movimiento a Thor en el videojuego premiado God of War: Ragnarök.

Según la sinopsis oficial, la serie explorará la compleja relación padre e hijo: "Kratos intenta enseñarle a su hijo a ser un mejor dios, mientras que Atreus intenta enseñarle a su padre a ser un mejor ser humano".

A diferencia de los juegos originales del año 2005 que exploraban el panteón griego, la narrativa se enfocará en la etapa nórdica, con batallas extremas y escenarios de ensueño, volviendo a los títulos del 2018 y 2022.

God of War: cuándo es el estreno de la serie de Prime Video

Aunque todavía no hay un fecha de estreno de la serie God of War en Prime Video, la reciente confirmación del protagónico de Ryan Hurst como Kratos permitió conocer algunos detalles sobre la adaptación del famosos videojuego a la plataforma de streaming.

Trascendió que el 2 de marzo de 2026las cámaras empezarán a rodar los primeros capítulos en Vancouver, Canadá. Además, la primera temporada que tiene 10 episodios, terminaría en abril de 2027.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Interpretaciones destacadas y un tono profundamente humano.
play

Netflix: la serie argentina protagonizada por Francella que se roba las miradas en enero 2026

Esta producción reinterpreta el suspenso literario con ritmo actual y grandes actuaciones.
play

Esta miniserie está basada en una de las historias de Agatha Christie y acaba de llegar a Netflix: cuál es

Ahora, llegó a la gran N roja, Las Siete Esferas, la miniserie que aterrizó este año a este sitio web y está siendo furor en la plataforma. Se trata de serie televisiva, llena de intriga, suspenso y basada en los años 20.
play

Las Siete Esferas es la miniserie sobre una de las historias de Agatha Christie que se estrena en Netflix

Ahora llegó a la gran N roja, un estreno colombiano de este año que está siendo tendencia, se trata María la caprichosa, una serie televisiva basada en hechos reales, una telenovela cargada de emoción y drama. 
play

Lo nuevo en Netflix: cuál es la trama de María la caprichosa, la serie emotiva con la lucha por los derechos de las mujeres

La serie escondida de Netflix que sorprende por su misterio.
play

Está escondida en Netflix, tiene solo 8 capítulos y es infravalorada: la serie thriller que es buenísima

Joe Keery atraviesa una etapa de redefinición profesional tras el cierre de Stranger Things.
play

La impresionante transformación de Joe Keery, de Stranger Things: sorprendió a todo el mundo

últimas noticias

Impresionantes videos del diluvio en la provincia de Buenos Aires: rige el alerta amarilloi

Los impactantes videos del diluvio en playas y ciudades de la provincia de Buenos Aires

Hace 28 minutos
La conductora apuntó duramente contra el novio de la cantante.

La tajante advertencia de Moria Casán a Lali Espósito sobre su casamiento: "No puedo..."

Hace 45 minutos
Edenor y Edesur se refirió a los cortes de luz.

Las explicaciones de Edenor y Edesur por el masivo apagón en el AMBA: por qué se cortó la luz

Hace 48 minutos
La interrupción del servicio eléctrico ocurrió medio de temperaturas cercanas a los 36 grados y una demanda récord.

Comida, internet y accidentes: ¿qué hacer ante un corte de suministro eléctrico?

Hace 1 hora
La fragancia de Julia Roberts: lujo floral y precio en Argentina.

Este es el perfume favorito de Julia Roberts: cuánto sale en Argentina

Hace 1 hora