El elegido: Ryan Hurst será el encargado de dar vida a Kratos en la adaptación de God of War El actor estadounidense ya le puso la voz a Thor en el videojuego God of War: Ragnarök, y los fanáticos aplaudieron su incorporación al elenco de la serie de Prime Video.







El actor estadounidense ya le puso voz y movimiento a Kratos en el famoso videojuego. Redes sociales

El actor Ryan Hurst será el encargado de encarnar a Kratos en la adaptación a serie de God of Wqr, uno de los videojuegos de acción y aventuras más famosos, a través de Prime Video.

El artista estadounidense, reconocido por sus papeles en Sons of Anarchy y The Walking Dead, no es nuevo en esta historia, ya que puso su voz y movimiento a Thor en el videojuego premiado God of War: Ragnarök.

Según la sinopsis oficial, la serie explorará la compleja relación padre e hijo: "Kratos intenta enseñarle a su hijo a ser un mejor dios, mientras que Atreus intenta enseñarle a su padre a ser un mejor ser humano".

A diferencia de los juegos originales del año 2005 que exploraban el panteón griego, la narrativa se enfocará en la etapa nórdica, con batallas extremas y escenarios de ensueño, volviendo a los títulos del 2018 y 2022.

God of War: cuándo es el estreno de la serie de Prime Video Aunque todavía no hay un fecha de estreno de la serie God of War en Prime Video, la reciente confirmación del protagónico de Ryan Hurst como Kratos permitió conocer algunos detalles sobre la adaptación del famosos videojuego a la plataforma de streaming.