15 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Comida, internet y accidentes: ¿qué hacer ante un corte de suministro eléctrico?

Consejos útiles para poner en práctica mientras se reestablece el servicio.

Por
La interrupción del servicio eléctrico ocurrió medio de temperaturas cercanas a los 36 grados y una demanda récord.

La interrupción del servicio eléctrico ocurrió medio de temperaturas cercanas a los 36 grados y una demanda récord.

En plena ola de calor con picos que alcanzan los 36 grados centígrados y mientras se espera que la lluvia llegue para aliviar las agobiantes temperaturas; varios usuarios de Edenor y Edesur denunciaron cortes masivos de energía en barrios porteños y localidades del conurbano bonaerense.

Impresionantes videos del diluvio en la provincia de Buenos Aires: rige el alerta amarilloi
Te puede interesar:

Los impactantes videos del diluvio en playas y ciudades de la provincia de Buenos Aires

Hay diferentes motivos por los cuales puede ocurrir un corte de energía. Se estima que por la elevada demanda de consumo eléctrico, se volvió a tensionar el sistema. Según información oficial brindada por la periodista Rosalía Costantino en C5N, a las 14.45 quedaron fuera de servicio cuatro líneas de alta tensión de Edenor que abastecen al corredor norte del AMBA. Como consecuencia, unos 123 mil hogares permanecen sin suministro eléctrico.

Mientras se espera que se vaya reestableciendo el servicio, es importante estar preparado para afrontar esta situación. En esta nota, te brindamos algunos consejos para saber qué hacer ante un corte de energía.

  • Evitar abrir la heladera para mantener los alimentos refrigerados durante varias horas sin energía eléctrica. De esta manera se conservará la frescura y no ingresará el calor del ambiente.
  • Tener a mano los números de contacto en caso de emergencia: Bomberos 100. Defensa Civil 103. Emergencias Médicas 107. Policía 911.
  • Tener extremo cuidado con medios de iluminación como velas ya que si bien pueden ser un buen recurso para dar luz, es importante tener extremo cuidado al utilizarlas porque pueden causar incendios. En la medida de lo posible, es recomendable contar con linternas y pilas de reposición.
  • Reservar la batería de teléfonos, linternas y luces de emergencia para situaciones de necesidad. En caso de no tener batería en el celular, se puede utilizar otros dispositivos como una computadora portátil para brindar energía.
  • Establecer contacto con vecinos y vecinas. Es importante saber cómo están y ayudarse mutuamente en caso de necesidad.
  • Ubicar los teléfonos fijos. En caso de corte de energía, los teléfonos móviles pueden no funcionar. Los teléfonos fijos, por su parte, pueden ser una buena alternativa para comunicarse con los servicios de emergencia.

Cuál es el mejor truco para no perder la conexión a internet si se te corta la luz en tu casa

La forma más rápida y accesible de mantener el acceso a internet en medio de un corte de luz es compartir la conexión de datos móviles desde el celular. La función de “Zona Wi-Fi” o “Compartir Internet”, presente en la mayoría de los smartphones, permite convertir el teléfono en un punto de acceso para computadoras, tablets y otros dispositivos. Pese a eso, esta opción depende de la calidad de la señal móvil y de la autonomía de la batería del teléfono. En cortes que pueden llegar a durar muchas horas, un cargador portátil o batería externa puede ser muy útil para evitar que el dispositivo se apague.

wifi cel

Otra alternativa práctica son los routers portátiles, conocidos como MiFi. Estos equipos funcionan con una tarjeta SIM y generan una red Wi-Fi independiente de la conexión doméstica. Gracias a su batería interna, pueden operar de seis a ocho horas según el modelo, lo que los convierte en una opción ideal para hogares que necesitan mantener varios dispositivos conectados de forma simultánea.

Para quienes buscan una solución más sofisticada, un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) puede ser la respuesta. Este dispositivo permite contar con energía temporal dirigida a aparatos electrónicos, evitando que se apaguen de manera repentina. Un modelo básico puede mantener encendido un módem o router entre 30 minutos y dos horas, mientras que las versiones de mayor capacidad permiten alimentar, además, una laptop o un cargador de teléfono.

Es importante tener en cuenta que todas estas alternativas dependen de que la infraestructura del proveedor de internet siga funcionando. Si las antenas o centros de distribución de señal también pierden energía, la conexión podría interrumpirse incluso con los equipos domésticos encendidos. Por eso, es recomendable verificar la cobertura disponible y disponer de fuentes de carga adicionales, como baterías externas o cargadores solares, para prolongar el tiempo de conexión durante apagones que duren más tiempo.

Noticias relacionadas

Edenor y Edesur se refirió a los cortes de luz.

Las explicaciones de Edenor y Edesur por el masivo apagón en el AMBA: por qué se cortó la luz

Apagón masivo en el AMBA: una falla en líneas de alta tensión dejó sin luz a casi 800 mil usuarios

El motivo del apagón en el AMBA: una falla en líneas de alta tensión dejó sin luz a casi 800 mil usuarios

tras el masivo apagon, llegaron las tormentas al sur del amba

Tras el masivo apagón, llegaron las tormentas al sur del AMBA

El corte de suministro se dio en medio del pico de la demanda de energía.

Cuál es el estado de las líneas de subte tras el masivo apagón en el AMBA

Este punto es considerado crítico porque incide de manera directa en la seguridad vial.

Los autos que tengan esta falla no podrán pasar la VTV: cuál es

El caso que conmocionó a la comunidad marplatense 

Lo conocían como el asesino serial de las sombras en Mar del Plata y nadie descubría como lo hacía: cuál era su método

Rating Cero

La fragancia de Julia Roberts: lujo floral y precio en Argentina.

Este es el perfume favorito de Julia Roberts: cuánto sale en Argentina

Marvel y Sony cancelaron definitivamente la película de Spider-Woman que iba a dirigir Olivia Wilde, anunciada en 2020.

Cual es la inesperada decisión que tomó Marvel pensando en Spider-Woman

A pesar de la exposición pública del actor argentino, Campuzano mantiene un perfil bajo.

Romance confirmado: quién es la nueva pareja española de Joaquín Furriel

El actor estadounidense ya le puso voz y movimiento a Kratos en el famoso videojuego.

El elegido: Ryan Hurst será el encargado de dar vida a Kratos en la adaptación de God of War

Una película con Idris Elba, crimen y mucho misterio llegó a Netflix y es tendencia.
play

Esta película con Idris Elba, crimen y mucho misterio llegó a Netflix y es tendencia: como encontrarla

Esta serie de Colombia llegó a Netflix y tiene una emotiva lucha por las mujeres.
play

Esta serie de Colombia llegó a Netflix y tiene una emotiva lucha por las mujeres: de cual se trata

últimas noticias

Impresionantes videos del diluvio en la provincia de Buenos Aires: rige el alerta amarilloi

Los impactantes videos del diluvio en playas y ciudades de la provincia de Buenos Aires

Hace 31 minutos
La conductora apuntó duramente contra el novio de la cantante.

La tajante advertencia de Moria Casán a Lali Espósito sobre su casamiento: "No puedo..."

Hace 48 minutos
Edenor y Edesur se refirió a los cortes de luz.

Las explicaciones de Edenor y Edesur por el masivo apagón en el AMBA: por qué se cortó la luz

Hace 51 minutos
La interrupción del servicio eléctrico ocurrió medio de temperaturas cercanas a los 36 grados y una demanda récord.

Comida, internet y accidentes: ¿qué hacer ante un corte de suministro eléctrico?

Hace 1 hora
La fragancia de Julia Roberts: lujo floral y precio en Argentina.

Este es el perfume favorito de Julia Roberts: cuánto sale en Argentina

Hace 1 hora