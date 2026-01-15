Comida, internet y accidentes: ¿qué hacer ante un corte de suministro eléctrico? Consejos útiles para poner en práctica mientras se reestablece el servicio. Por + Seguir en







La interrupción del servicio eléctrico ocurrió medio de temperaturas cercanas a los 36 grados y una demanda récord.

En plena ola de calor con picos que alcanzan los 36 grados centígrados y mientras se espera que la lluvia llegue para aliviar las agobiantes temperaturas; varios usuarios de Edenor y Edesur denunciaron cortes masivos de energía en barrios porteños y localidades del conurbano bonaerense.

Hay diferentes motivos por los cuales puede ocurrir un corte de energía. Se estima que por la elevada demanda de consumo eléctrico, se volvió a tensionar el sistema. Según información oficial brindada por la periodista Rosalía Costantino en C5N, a las 14.45 quedaron fuera de servicio cuatro líneas de alta tensión de Edenor que abastecen al corredor norte del AMBA. Como consecuencia, unos 123 mil hogares permanecen sin suministro eléctrico.

Mientras se espera que se vaya reestableciendo el servicio, es importante estar preparado para afrontar esta situación. En esta nota, te brindamos algunos consejos para saber qué hacer ante un corte de energía.

Evitar abrir la heladera para mantener los alimentos refrigerados durante varias horas sin energía eléctrica. De esta manera se conservará la frescura y no ingresará el calor del ambiente.

para mantener los alimentos refrigerados durante varias horas sin energía eléctrica. De esta manera se conservará la frescura y no ingresará el calor del ambiente. Tener a mano los números de contacto en caso de emergencia : Bomberos 100. Defensa Civil 103. Emergencias Médicas 107. Policía 911.

: Tener extremo cuidado con medios de iluminación como velas ya que si bien pueden ser un buen recurso para dar luz, es importante tener extremo cuidado al utilizarlas porque pueden causar incendios. En la medida de lo posible, es recomendable contar con linternas y pilas de reposición.

ya que si bien pueden ser un buen recurso para dar luz, es importante tener extremo cuidado al utilizarlas porque pueden causar incendios. En la medida de lo posible, es recomendable contar con linternas y pilas de reposición. Reservar la batería de teléfonos, linternas y luces de emergencia para situaciones de necesidad. En caso de no tener batería en el celular, se puede utilizar otros dispositivos como una computadora portátil para brindar energía.

En caso de no tener batería en el celular, se puede utilizar otros dispositivos como una computadora portátil para brindar energía. Establecer contacto con vecinos y vecinas. Es importante saber cómo están y ayudarse mutuamente en caso de necesidad.

Es importante saber cómo están y ayudarse mutuamente en caso de necesidad. Ubicar los teléfonos fijos. En caso de corte de energía, los teléfonos móviles pueden no funcionar. Los teléfonos fijos, por su parte, pueden ser una buena alternativa para comunicarse con los servicios de emergencia. Cuál es el mejor truco para no perder la conexión a internet si se te corta la luz en tu casa La forma más rápida y accesible de mantener el acceso a internet en medio de un corte de luz es compartir la conexión de datos móviles desde el celular. La función de “Zona Wi-Fi” o “Compartir Internet”, presente en la mayoría de los smartphones, permite convertir el teléfono en un punto de acceso para computadoras, tablets y otros dispositivos. Pese a eso, esta opción depende de la calidad de la señal móvil y de la autonomía de la batería del teléfono. En cortes que pueden llegar a durar muchas horas, un cargador portátil o batería externa puede ser muy útil para evitar que el dispositivo se apague.

wifi cel Otra alternativa práctica son los routers portátiles, conocidos como MiFi. Estos equipos funcionan con una tarjeta SIM y generan una red Wi-Fi independiente de la conexión doméstica. Gracias a su batería interna, pueden operar de seis a ocho horas según el modelo, lo que los convierte en una opción ideal para hogares que necesitan mantener varios dispositivos conectados de forma simultánea.