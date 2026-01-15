IR A
Esta película con Idris Elba, crimen y mucho misterio llegó a Netflix y es tendencia: como encontrarla

Este thriller acaba de llegar a la N roja y ya genera debate: mientras algunos elogian las actuaciones, otros critican un guion predecible que no termina de explotar su potente premisa.

Una película con Idris Elba

Una película con Idris Elba, crimen y mucho misterio llegó a Netflix y es tendencia.

Esta película con Idris Elba, crimen y mucho misterio llegó a Netflix y es tendencia: la N roja volvió a apostar por el thriller psicológico y sumó a su catálogo una propuesta que mezcla delito, manipulación y suspenso, ¿cómo encontrarla?

Aunque la crítica fue dispar, el film se posicionó rápidamente entre los títulos más comentados de la plataforma: “Elba le da a la película más dignidad de la que merece y Henson ofrece una interpretación llena de complejos matices emocionales”, señaló Frank Scheck (The Hollywood Reporter), aunque consideró que el material desaprovecha su potencial.

Para Inkoo Kang (The Wrap), se trata de “un thriller perfectamente funcional”. Dennis Harvey (Variety) fue más crítico y apuntó que, pese a las buenas actuaciones y el aspecto visual, “los diálogos y situaciones del guion resultan demasiado rutinarios”. Desde SFgate, Lindsey Bahr destacó que “hay una premisa intrigante enterrada que podría haber sido una mirada más inteligente sobre la mente de un narcisista maligno”.

Favor Peligroso

Sinopsis de Favor peligroso, la película que ya está en Netflix

La historia sigue a un hombre carismático y aparentemente confiable que, detrás de su fachada, esconde una personalidad oscura y manipuladora. A medida que avanza el relato, un simple favor se transforma en una red de mentiras, control psicológico y peligro, donde nada es lo que parece y las verdaderas intenciones salen a la luz demasiado tarde.

Tráiler de Favor peligroso

Embed - Favor Peligroso Tráiler

Reparto de Favor peligroso

  • Idris Elba
  • Taraji P. Henson
