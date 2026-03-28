29 de marzo de 2026 Inicio
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Tragedia en Pilar: un muerto y un herido tras un feroz incendio en una refinería del Parque Industrial

Un operario falleció y otro terminó hospitalizado con quemaduras graves tras un siniestro en la empresa Nueva Energía este sábado por la tarde. La llamas se desataron mientras los hombres cargaban combustible en un camión dentro del predio.

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Incendio en una refinería de Pilar dejó un muerto y un herido. 

Incendio en una refinería de Pilar dejó un muerto y un herido. 

X: Pilar a Diario @pilaradiario - captura de video

Un trabajador murió y otro resultó herido por las llamas y la asfixia durante un incendio en una planta de Pilar este sábado. El trágico episodio ocurrió cerca de las 18 en la refinería Nueva Energía, situada entre las calles 8 y 5 del Parque Industrial de esa localidad.

El lugar donde encontraron el feto, a metros de la estación Sol y Verde del tren San Martín.
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La emergencia movilizó a varias dotaciones de bomberos debido a las densas columnas de humo negro que emanaban del epicentro del siniestro. Según reportó Infobae, el fuego se encontraba controlado en horas de la noche, mientras los efectivos y las autoridades locales todavía trabajaban en el lugar para asegurar todo el perímetro.

El foco ígneo comenzó cuando un camión recibía una carga de combustible en la zona de despacho de la empresa. El conductor del vehículo fue alcanzado por las llamas de forma directa y falleció en el sitio del accidente, producto de la veloz propagación por los materiales inflamables acumulados.

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Un empleado que participaba de las maniobras de control sufrió quemaduras y principio de asfixia por el denso humo del ambiente. Debido a la complejidad de sus lesiones, los médicos ordenaron su traslado urgente hacia el Hospital Central de Pilar, en donde permanece bajo observación profesional del centro médico.

Hace cuatro meses, la firma había realizado un simulacro general de incendio y evacuación junto a los Bomberos Voluntarios del Parque Industrial. "Estas prácticas son fundamentales para fortalecer nuestros protocolos de respuesta ante emergencias", publicaron en su cuenta oficial de LinkedIn sobre la seguridad de las operaciones diarias.

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Explosiones, destrozos y heridos en un bar céntrico de Entre Ríos

Una serie de estallidos en un local gastronómico de Villaguay dejó tres heridos en estado crítico y daños totales en el edificio. El siniestro ocurrió el viernes por la noche en el comercio El Patio Resto Bar, ubicado sobre la calle San Martín al 500 de esa ciudad.

El fiscal Sergio Salinsky señaló que el fuego se habría originado en el sector trasero del restaurante por una pérdida de gas. "Se investiga si el origen fue una pérdida de gas envasado mientras se realizaban tareas de cocina con garrafas", detalló el funcionario sobre las pericias preliminares.

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Hay 4 personas heridas, 3 de ellas permanecen internados con pronóstico reservado en centros de alta complejidad, a raíz de las quemaduras en gran parte de sus cuerpos. La comunidad local inició una cadena de oración por la recuperación de Martín Kloster, Lucía Antonela Karg y Nicolás Consi, mientras el establecimiento quedó clausurado hasta que finalice la recolección de las pruebas.

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