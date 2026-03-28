Pánico por el "tirador de Recoleta": hirió a dos vecinas con un rifle de aire comprimido
Un hombre de 68 años está acusado de herir a una mujer y a una nena desde su departamento. Tras un allanamiento, la Policía de la Ciudad secuestró armas y municiones; fue demorado, pero quedó en libertad a las pocas horas.
El hombre, de 68 años, fue demorado y liberado a las horas.
Un hombre de 68 años fue denunciado por efectuar disparos con un rifle de aire comprimido contra peatones desde su departamento en el barrio porteño de Recoleta, donde habría herido a una mujer y a una nena. Pese al operativo policial y al secuestro de armas y municiones, la Justicia resolvió que permanezca en libertad mientras se evalúa su situación procesal.
El episodio ocurrió en un edificio de la calle Tomás Manuel de Anchorena al 1500 y generó alarma entre los vecinos, que lograron registrar los ataques y entregaron las imágenes a la Policía de la Ciudad. En el domicilio del acusado se realizó un allanamiento, en el que se incautaron armas y otros elementos vinculados a la causa.
Según las denuncias, el hombre no solo efectuaba disparos, sino que también arrojaba objetos peligrosos desde el balcón, entre ellos vasos de vidrio. Durante el allanamiento, a cargo del Personal de la División Investigaciones Comunales de la Policía de la Ciudad, también se constató que el departamento se encontraba en estado de desorden generalizado, con acumulación de objetos y residuos.
Tras el secuestro de un rifle de aire comprimido, una caja de balines, una caja de municiones calibre 357 que tenía en su interior 40 cartuchos de bala intactos, una bolsa de nylon que contenía varios cartuchos de escopeta servidos y siete cartuchos de bala calibre 9mm, el hombre fue detenido, pero horas después la Justicia ordenó su liberación.
Mirá los videos del "tirador de Recoleta" filmados por los propios vecinos
Embed
Denunciaron a un vecino de Recoleta por arrojar vasos y disparar con un rifle de aire comprimido desde su balcón.La Policía lo allanó y le secuestró el rifle, pero no lo detuvo. pic.twitter.com/nBD5DV7WGq
Anchorena al 1577. Un peligro para los vecinos. Este hombre, escrachado en varios videos, hirió a una mujer y a una nena con varios disparos de aire comprimido. Además le gusta tirar elementos de vidrio y objetos peligrosos a la gente que circula por la… pic.twitter.com/Y9pC8Wv61H