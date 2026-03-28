28 de marzo de 2026 Inicio
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Pánico por el "tirador de Recoleta": hirió a dos vecinas con un rifle de aire comprimido

Un hombre de 68 años está acusado de herir a una mujer y a una nena desde su departamento. Tras un allanamiento, la Policía de la Ciudad secuestró armas y municiones; fue demorado, pero quedó en libertad a las pocas horas.

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El hombre, de 68 años, fue demorado y liberado a las horas.

Un hombre de 68 años fue denunciado por efectuar disparos con un rifle de aire comprimido contra peatones desde su departamento en el barrio porteño de Recoleta, donde habría herido a una mujer y a una nena. Pese al operativo policial y al secuestro de armas y municiones, la Justicia resolvió que permanezca en libertad mientras se evalúa su situación procesal.

Rodolfo Nicolás Caraballo Escobar está bajo custodia de la PFA. 
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El episodio ocurrió en un edificio de la calle Tomás Manuel de Anchorena al 1500 y generó alarma entre los vecinos, que lograron registrar los ataques y entregaron las imágenes a la Policía de la Ciudad. En el domicilio del acusado se realizó un allanamiento, en el que se incautaron armas y otros elementos vinculados a la causa.

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Según las denuncias, el hombre no solo efectuaba disparos, sino que también arrojaba objetos peligrosos desde el balcón, entre ellos vasos de vidrio. Durante el allanamiento, a cargo del Personal de la División Investigaciones Comunales de la Policía de la Ciudad, también se constató que el departamento se encontraba en estado de desorden generalizado, con acumulación de objetos y residuos.

Tras el secuestro de un rifle de aire comprimido, una caja de balines, una caja de municiones calibre 357 que tenía en su interior 40 cartuchos de bala intactos, una bolsa de nylon que contenía varios cartuchos de escopeta servidos y siete cartuchos de bala calibre 9mm, el hombre fue detenido, pero horas después la Justicia ordenó su liberación.

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Se secuestraron un rifle de aire comprimido, una caja de balines, una caja de municiones calibre 357 que tenía en su interior 40 cartuchos de bala intactos.

Se secuestraron un rifle de aire comprimido, una caja de balines, una caja de municiones calibre 357 que tenía en su interior 40 cartuchos de bala intactos.

Mirá los videos del "tirador de Recoleta" filmados por los propios vecinos

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