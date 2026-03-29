Vidrios rotos y muebles destrozados: así quedó por dentro la pizzería tras el choque entre un patrullero y un colectivo

Una pizzería quedó destruida tras el choque en Constitución.
NA/Daniel Vides
Al menos 10 personas sufrieron heridas luego de que un colectivo de la línea 168 chocara este domingo a un patrullero de la Policía de la Ciudad que presuntamente circulaba a alta velocidad mientras realizaba una persecución. La fuerza del impacto hizo que el móvil policial atravesara la vidriera de una pizzería ubicada en la esquina y quedara dentro del local.
El incidente ocurrió minutos antes de las 7 en el cruce de San Juan y Luis Sáenz Peña, en el barrio porteño de Constitución. Las cámaras de seguridad registraron que el patrullero cruzó en rojo por la transversal a la avenida, a alta velocidad, y generó el impacto.
Tras el choque, la fuerza del colectivo empujó al móvil policial y lo llevó dentro de la pizzería, que sufrió millonarios destrozos. El ómnibus, por su parte, quedó sobre la vereda, a escasos metros de ingresar también en el comercio gastronómico. Y con la parte delantera completamente destrozada.
La pizzería sufrió severos daños en su interior, por lo que las imágenes muestran un panorama de destrucción, con mobiliario destrozado, vidrios esparcidos y parte de la estructura afectada por la violencia del impacto.
En tanto, el personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) arribó al lugar para asistir a los heridos. Los efectivos policiales que conducían el patrullero fueron trasladados al Hospital Británico, mientras que el chofer y varios pasajeros fueron derivados al Hospital Ramos Mejía.
Video: así fue el choque entre un colectivo y un patrullero que destruyó una pizzería
Un video de una cámara de seguridad registró que un patrullero cruzó con el semáforo en rojo y fue embestido por un colectivo de la línea 168, que terminó incrustándolo dentro de una pizzería en el barrio porteño de San Cristóbal. El choque ocurrió a las 6.49 de este domingo en la esquina de Mario Bravo y Sarmiento y dejó nueve personas heridas.
Las imágenes muestran con claridad cómo el móvil policial avanza por la calle transversal a gran velocidad sin respetar la señalización. En ese momento, el colectivo circulaba con paso habilitado y lo impacta de lleno. Por la fuerza del choque, el patrullero pierde el control, se desvía y se mete dentro de la pizzería Mandiyú, destrozando el frente del local.
Como consecuencia del siniestro, resultaron heridos 9 personas: los oficiales que viajaban en el patrullero, el chofer y pasajeros del colectivo. Al lugar acudieron ambulancias del SAME, que asistieron a las víctimas. No se registraron muertos.
Los dueños del comercio se enteraron de lo ocurrido a través de la señal C5N, único medio presente en ese momento, y se acercaron para constatar los daños. El ingreso del local quedó completamente destruido, por lo que permanecerá cerrado durante varios días. La pizzería abría todos los días y era el único sostén económico de la familia.
Embed - Así fue el CHOQUE entre el PATRULLERO y el COLECTIVO de la LÍNEA 168