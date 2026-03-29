Vidrios rotos y muebles destrozados: así quedó por dentro la pizzería tras el choque entre un patrullero y un colectivo

El hecho se produjo cuando un interno de la línea 168 impactó a un vehículo de la Policía de la Ciudad, lo que generó destrozos en el comercio.

Al menos 10 personas sufrieron heridas luego de que un colectivo de la línea 168 chocara este domingo a un patrullero de la Policía de la Ciudad que presuntamente circulaba a alta velocidad mientras realizaba una persecución . La fuerza del impacto hizo que el móvil policial atravesara la vidriera de una pizzería ubicada en la esquina y quedara dentro del local.

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El incidente ocurrió minutos antes de las 7 en el cruce de San Juan y Luis Sáenz Peña, en el barrio porteño de Constitución . Las cámaras de seguridad registraron que el patrullero cruzó en rojo por la transversal a la avenida, a alta velocidad, y generó el impacto.

Tras el choque, la fuerza del colectivo empujó al móvil policial y lo llevó dentro de la pizzería, que sufrió millonarios destrozos. El ómnibus, por su parte, quedó sobre la vereda, a escasos metros de ingresar también en el comercio gastronómico. Y con la parte delantera completamente destrozada.

La pizzería sufrió severos daños en su interior, por lo que las imágenes muestran un panorama de destrucción , con mobiliario destrozado, vidrios esparcidos y parte de la estructura afectada por la violencia del impacto.

En tanto, el personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) arribó al lugar para asistir a los heridos. Los efectivos policiales que conducían el patrullero fueron trasladados al Hospital Británico, mientras que el chofer y varios pasajeros fueron derivados al Hospital Ramos Mejía.

Video: así fue el choque entre un colectivo y un patrullero que destruyó una pizzería

Un video de una cámara de seguridad registró que un patrullero cruzó con el semáforo en rojo y fue embestido por un colectivo de la línea 168, que terminó incrustándolo dentro de una pizzería en el barrio porteño de San Cristóbal. El choque ocurrió a las 6.49 de este domingo en la esquina de Mario Bravo y Sarmiento y dejó nueve personas heridas.

Las imágenes muestran con claridad cómo el móvil policial avanza por la calle transversal a gran velocidad sin respetar la señalización. En ese momento, el colectivo circulaba con paso habilitado y lo impacta de lleno. Por la fuerza del choque, el patrullero pierde el control, se desvía y se mete dentro de la pizzería Mandiyú, destrozando el frente del local.

Como consecuencia del siniestro, resultaron heridos 9 personas: los oficiales que viajaban en el patrullero, el chofer y pasajeros del colectivo. Al lugar acudieron ambulancias del SAME, que asistieron a las víctimas. No se registraron muertos.

Los dueños del comercio se enteraron de lo ocurrido a través de la señal C5N, único medio presente en ese momento, y se acercaron para constatar los daños. El ingreso del local quedó completamente destruido, por lo que permanecerá cerrado durante varios días. La pizzería abría todos los días y era el único sostén económico de la familia.