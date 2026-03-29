29 de marzo de 2026 Inicio
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Macabro suceso en Italia: profanaron la tumba de una modelo victima de feminicidio y robaron su cabeza

El cuerpo de Pamela Genini, víctima de un femicidio en 2025, fue hallado sin su cabeza en un cementerio. Investigan una maniobra planificada y sin móviles claros.

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Macabro suceso en Italia: profanan la tumba de una modelo victima de feminicidio y roban su cabeza

Macabro suceso en Italia: profanan la tumba de una modelo victima de feminicidio y roban su cabeza

La tumba de Pamela Genini, la modelo y empresaria italiana de 29 años asesinada por su expareja en octubre pasado en Milán, fue profanada y su cuerpo apareció sin la cabeza, en un hecho que generó conmoción y es investigado por la Justicia.

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El descubrimiento se produjo cuando trabajadores del cementerio intentaban trasladar el féretro hacia su ubicación definitiva. Durante el procedimiento advirtieron anomalías en el ataúd, que presentaba tornillos flojos y no cerraba correctamente. Ante esa situación, dieron aviso a las autoridades, que al abrirlo constataron la ausencia de la cabeza.

De acuerdo a la información difundida por medios locales, el cuerpo de la víctima llevaba cinco meses sepultado. Peritajes preliminares detectaron la presencia de silicona reciente en el sellado del cajón, lo que sugiere que la manipulación del cadáver ocurrió en los últimos días.

La investigación quedó a cargo de la policía italiana, que trabaja bajo la hipótesis de una profanación premeditada. Los investigadores estiman que pudieron haber intervenido entre tres y cuatro personas, aunque hasta el momento no se estableció un móvil ni se identificaron sospechosos.

El caso fue caratulado como “profanación de cadáver” y “robo de restos humanos”, delitos que contemplan penas de hasta siete años de prisión en Italia.

El episodio se suma al impacto que ya había generado el femicidio de Genini. La joven fue asesinada en el balcón de su departamento en Milán. Según la causa, su ex pareja, el empresario Gianluca Soncin, la atacó tras insistir en retomar la relación.

La autopsia determinó que recibió más de 24 puñaladas. El acusado habría ingresado a la vivienda con un juego de llaves que aún conservaba. Horas antes del ataque, la víctima había manifestado temor a una amiga por el comportamiento del hombre. Tras el crimen, el agresor intentó suicidarse, pero sobrevivió y quedó detenido, imputado por homicidio y acoso.

Genini, además de su carrera como modelo, había desarrollado una marca de trajes de baño y tenía presencia en medios italianos. Su asesinato y la posterior profanación de su tumba mantienen el caso bajo fuerte atención pública, mientras la investigación busca esclarecer lo ocurrido.

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