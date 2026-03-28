28 de marzo de 2026 Inicio
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El dramático testimonio de Ponte Perro tras el asalto en su casa: "Uno de los ladrones manoseó a mi mujer"

El hecho ocurrió en medio de un tiroteo, que tuvo a su pareja como rehén y terminó con un delincuente muerto. "Que le apunten a mi hijo en la cabeza fue lo peor que me pasó en la vida", contó.

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El artista fue maniatado junto a su esposa.

El artista Ponte Perro sufrió un violento asalto en su casa de Ituzaingó. Tras el robo, los ladrones protagonizaron un tiroteo con la Policía Bonaerense, que terminó con una mujer como rehén y un delincuente muerto.

El cantante sufrió un violento robo en su domicilio. 
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El músico brindó detalles de lo ocurrido en aquel momento y relató: "Fue un momento muy feo el que pasamos, sobre todo por haber estado con mi hijo de 8 años ahí en esa situación".

Enseguida comenzó a contar la secuencia en la que se produjo el robo, que según contó, fue por parte de una banda de jóvenes y adultos: "En esa casa estoy refaccionando. Así que en el momento que los ladrones ingresan estaba con mi mujer, mi hijo, los albañiles y mi productor. Yo enseguida les dije 'ahí tienen el televisor, todo. Llévense todo'".

Y puntualizó en el momento más dramático: "Cuando vi que le apuntaron a mi hijo... verlo con el revólver en la cabeza fue lo peor que me pasó en la vida. Y encima que me lo quieran atar".

Como si fuera poco, no fue el único episodio repudiable que tuvo que atravesar la familia. "Tras las amenazas contra mi hijo, uno empezó a manosear a mi mujer. Me puse loco, lo que hicieron en mi casa fue totalmente un asco".

Violento robo al cantante Ponte Perro: un delincuente murió en un tiroteo con la Policía

El músico Mario Emanuel De Los Santos, conocido como "Ponte Perro", vivió una pesadilla este viernes en su vivienda de Ituzaingó. Tres delincuentes armados ingresaron al domicilio para sustraer pertenencias, golpearon al artista y a su novia y escaparon: el enfrentamiento policial posterior terminó con un asaltante muerto en la calle.

De acuerdo a la información compartida por la Agencia Noticias Argentinas, los malhechores utilizaron un Renault Kardian gris para la huida. El vehículo tenía un pedido de secuestro activo por un robo previo en la Ciudad de Buenos Aires. Los efectivos lo interceptaron y comenzó una fuerte balacera en la zona.

Finalmente, el coche de los sospechosos chocó en la esquina de las calles Ecuador y Alberti. Un oficial abatió a uno de los atacantes en el lugar, mientras que los otros dos cómplices intentaron tomar a una vecina de rehén para escapar, pero la Policía frustró ese movimiento. Tanto el artista como su pareja resultaron ilesos.

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La camioneta y armas secuestradas.

La camioneta y armas secuestradas.

Las autoridades identificaron a los detenidos y confirmaron que poseen antecedentes penales en la Provincia. El primer delincuente, identificado como G.N.P., había recuperado la libertad hace menos de un año, el 22 de abril de 2025, tras cumplir una condena en la Unidad de Olmos. Previamente, enfrentó procesos por robos agravados y resistencia a la autoridad.

El otro cómplice capturado, R.O.S., se encontraba prófugo de la Justicia por una causa de homicidio agravado criminis causa. Durante el operativo, la Policía le secuestró una pistola Bersa Mini Thunder con un cargador extensible. El tercer delincuente, que falleció, portaba un dispositivo "Kit Roni" acoplado a su arma para mayor precisión táctica.

Los peritos de la fuerza incautaron cargadores y una pistola Beretta de calibre 9 milímetros en la escena. La investigación judicial quedó bajo la órbita de las unidades fiscales locales.

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