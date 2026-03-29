Conmoción en Salta: se registró en un hospital con una identidad falsa, dio a luz a su bebé y lo abandonó Ocurrió en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal. La mujer es oriunda de Formosa y viajó a Salta con el único fin de parir a su hijo y abandonarlo. Por + Seguir en







El hecho ocurrió en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal.

Una mujer dio a luz en un hospital de Tartagal y escapó del establecimiento poco después del parto. Tras la huida, el personal sanitario constató que la madre abandonó al recién nacido. Actualmente, el bebé se encuentra en buen estado de salud bajo la supervisión de especialistas en el hogar Casa Cuna.

La investigación inicial reveló que la mujer utilizó identidad y documentación falsas para registrar su ingreso al Hospital Juan Domingo Perón. A pesar de este intento de ocultamiento, las autoridades confirmaron que la sospechosa es oriunda de la provincia de Formosa. Según las primeras hipótesis, viajó a Salta con el único fin de dar a luz y abandonar al niño.

El reconocimiento facial mediante las cámaras de seguridad del hospital y de las zonas aledañas resultó clave para la identificación. Estos registros permitieron a los investigadores rastrear los movimientos de la implicada antes y después del nacimiento. El Ministerio de Salud Pública de Salta activó de inmediato un protocolo judicial y sanitario excepcional para este caso.

La Justicia local caratuló la causa bajo la figura de abandono de persona. De acuerdo con el Código Penal, este delito prevé penas de entre 2 y 6 años de prisión. No obstante, la condena podría recibir un incremento de un tercio en su escala debido al vínculo biológico directo entre la acusada y la víctima.

La Policía de Salta mantiene un intenso despliegue en la región norte para dar con el paradero de la fugitiva. Las fuerzas de seguridad coordinan tareas con puestos camineros y terminales de transporte ante la posibilidad de un intento de regreso a su provincia de origen. Hasta el momento, los rastrillajes no arrojaron resultados positivos sobre su ubicación actual.