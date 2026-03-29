29 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Conmoción en Salta: se registró en un hospital con una identidad falsa, dio a luz a su bebé y lo abandonó

Ocurrió en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal. La mujer es oriunda de Formosa y viajó a Salta con el único fin de parir a su hijo y abandonarlo.

Por
El hecho ocurrió en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal.

El hecho ocurrió en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal.

Una mujer dio a luz en un hospital de Tartagal y escapó del establecimiento poco después del parto. Tras la huida, el personal sanitario constató que la madre abandonó al recién nacido. Actualmente, el bebé se encuentra en buen estado de salud bajo la supervisión de especialistas en el hogar Casa Cuna.

Una pizzería quedó destruida tras el choque en Constitución.
Te puede interesar:

Vidrios rotos y muebles destrozados: así quedó por dentro la pizzería tras el choque entre un patrullero y un colectivo

La investigación inicial reveló que la mujer utilizó identidad y documentación falsas para registrar su ingreso al Hospital Juan Domingo Perón. A pesar de este intento de ocultamiento, las autoridades confirmaron que la sospechosa es oriunda de la provincia de Formosa. Según las primeras hipótesis, viajó a Salta con el único fin de dar a luz y abandonar al niño.

El reconocimiento facial mediante las cámaras de seguridad del hospital y de las zonas aledañas resultó clave para la identificación. Estos registros permitieron a los investigadores rastrear los movimientos de la implicada antes y después del nacimiento. El Ministerio de Salud Pública de Salta activó de inmediato un protocolo judicial y sanitario excepcional para este caso.

La Justicia local caratuló la causa bajo la figura de abandono de persona. De acuerdo con el Código Penal, este delito prevé penas de entre 2 y 6 años de prisión. No obstante, la condena podría recibir un incremento de un tercio en su escala debido al vínculo biológico directo entre la acusada y la víctima.

La Policía de Salta mantiene un intenso despliegue en la región norte para dar con el paradero de la fugitiva. Las fuerzas de seguridad coordinan tareas con puestos camineros y terminales de transporte ante la posibilidad de un intento de regreso a su provincia de origen. Hasta el momento, los rastrillajes no arrojaron resultados positivos sobre su ubicación actual.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Macabro suceso en Italia: profanan la tumba de una modelo victima de feminicidio y roban su cabeza

Macabro suceso en Italia: profanaron la tumba de una modelo victima de feminicidio y robaron su cabeza

Incendio en una refinería de Pilar dejó un muerto y un herido. 

Tragedia en Pilar: un muerto y un herido tras un feroz incendio en una refinería del Parque Industrial

El lugar donde encontraron el feto, a metros de la estación Sol y Verde del tren San Martín.

Conmoción en José C. Paz: encontraron un feto a metros de una estación de tren

play

Pánico por el "tirador de Recoleta": hirió a dos vecinas con un rifle de aire comprimido

play

El dramático testimonio de Ponte Perro tras el asalto en su casa: "Uno de los ladrones manoseó a mi mujer"

El cantante sufrió un violento robo en su domicilio. 

Violento robo al cantante Ponte Perro: un delincuente murió en un tiroteo con la Policía

Rating Cero

Los hermanitos esperan la próxima gala que definirá quién abandona el juego. 

Gran Hermano: las encuestas anticipan quién será el nuevo eliminado

Susana Roccasalvo / Marcela Tauro

Susana Roccasalvo le pidió disculpas a Marcela Tauro: "Se me soltó la cadena"

Julián Serrano sufrió un robo que “por suerte no pasó a mayores”, según expresó en redes sociales. 

"Dame el celular o te mato": el duro relato de Julián Serrano tras sufrir un asalto

Rosalía se recupera y celebró junto a su novia con gastronomía libanesa. 

¿Intoxicación superada?: Rosalía disfrutó de comida libanesa tras cancelar su concierto en Milán

Paulo Dybala y Oriana Sabatini.

Paulo Dybala compartió la primera foto familiar con Oriana Sabatini y Gia: "Un domingo diferente"

Anya Taylor-Joy presenció el Gran Premio de Japón.
play

Anya Taylor-Joy estuvo en el GP de Japón de la Fórmula 1 y se hizo viral: "Perdón, amor"

últimas noticias

Existen varios Feriados que, al no ser nacionales, pasan desapercibidos

Confirmaron un nuevo feriado "sorpresa" después de Semana Santa en abril 2026: ¿a quiénes alcanza?

Hace 9 minutos
Susana Roccasalvo / Marcela Tauro

Susana Roccasalvo le pidió disculpas a Marcela Tauro: "Se me soltó la cadena"

Hace 20 minutos
play
María del Carmen Roqueta al ser reconocida como Personalidad Destacada por la Legislatura porteña.

Murió la jueza que presidió el tribunal que condenó a Jorge Rafael Videla y Jorge "El Tigre" Acosta

Hace 26 minutos
Enzo Fernández en Chelsea.

Video: Enzo Fernández respondió si volverá a River y le hizo un guiño a Real Madrid

Hace 1 hora
Milei con la motosierra, un símbolo de su gobierno.

Aseguran que el gasto público cayó 11 puntos del PBI en los primeros 26 meses de gobierno de Milei

Hace 1 hora