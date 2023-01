El dolor de la mamá de Fernando Báez Sosa: "Acá, la única víctima es Fernando"

En el día en el que prestaron declaración los familiares de los acusados, la misma Graciela manifestó que "ninguno de los padres de los chicos se acercó a pedirnos disculpas", aunque reflexionó y opinó: "Igual preferimos mantenernos lejos".

En un día en el que Ciro Pertossi rompió el silencio y declaró que él no le pegó la patada a Fernando que se ve en el video, como así también declararon padres y madres de los demás acusados, Graciela remató: "Me lo entregaron en bandeja de tantas patadas y golpes que le dieron, él se fue de vacaciones y me lo entregaron en un cajón cerrado".

Crimen de Fernando Báez Sosa: una vecina de Zárate apuntó contra los Pertossi

Una vecina de la ciudad de Zárate apuntó contra Ciro, Luciano y Lucas Pertossi. La mujer señaló a los tres acusados de ser los "dueños" de la ciudad y que “ellos le pegaban a todos, donde iban había problema" e incluso "desnudaban chicas en la calle”.

Carla, de 71 años, aseguró que “los Pertossi son los tipos más hijos de puta que hay en Zárate”. Para luego agregar “ellos le pegaban a todos, donde iban había problema, eran dueños de la ciudad”.

La mujer explicó que conoce a los rugbiers desde los 12 años e incluso apuntó contra Juan Pedro Guarino, sobreseído en la causa. "Se hizo el buenito y también peleaba. Una vez, en la costanera, los Pertossi le pegaron a un pibe y casi lo mataron. Ahí también estaba Guarino. Es igual que el resto”, indicó.

Además agregó en diálogo con el programa A la tarde, por América, que los Pertossi “se manejaron así toda la vida, en el barrio nadie los miraba, los odian”.

En torno a las distintas peleas que protagonizaron los acusados en Zárate, Carla explicó que “tiraban abajo todo Zárate y nadie les decía nada. Desnudaron a unas chicas en la calle, le sacaron la remera por cómo le pegaban”.

Qué pasó durante la jornada del lunes

Este lunes 16 de enero se desarrolló la primera jornada de la defensa, que incluyó los testimonios de las madres de Máximo Thomsen y de Blas Cinalli. El propio Thomsen decidió hablar por primera vez y dio su versión de los hechos ocurridos el 18 de enero de 2020, a los que calificó como una "pelea".

"Quiero pedir disculpas principalmente porque jamás, jamás en la vida se me hubiese ocurrido tener intenciones de matar a alguien. Yo jamás en la vida tuve esa intención y quiero pedir disculpas", dijo entre llantos. Agregó que pegó "una patada o dos, no sé a quién ni a dónde".

Juan Pedro Guarino, uno de los rugbiers sobreseídos, también declaró este lunes e incriminó tanto a Thomsen como a Luciano Pertossi. "Miro, veo a Máximo Thomsen y a un chico tirado en el piso, y después me entero de quién era. Cuando vi eso no lo podía creer, me enojó muchísimo, me fui solo", sostuvo.

El abogado de la familia Báez Sosa, Fernando Burlando, dialogó con la prensa tras las declaraciones de los testigos y los describió como "tremendamente contundentes". También subrayó que el entorno de los acusados no apoya a los imputados. "Ni los propios amigos pueden hablar bien de ellos", expresó.

Noticia en desarrollo.-