28 de marzo de 2026 Inicio
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Conmoción en José C. Paz: encontraron un feto a metros de una estación de tren

Los restos humanos, con un desarrollo aproximado de 35 semanas, aparecieron a un costado de las vías del ferrocarril San Martín, en una zona que permaneció bajo custodia policial por varias horas.

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El lugar donde encontraron el feto

El lugar donde encontraron el feto, a metros de la estación Sol y Verde del tren San Martín.

Captura Google Street View

Los restos de un feto sin vida aparecieron sobre la calle Fray Butler, en las cercanías de la estación ferroviaria Sol y Verde de José C. Paz, ocultos entre varias bolsas de residuos domiciliarios. El macabro hallazgo sucedió en la mañana de este sábado y sacudió a los vecinos del barrio.

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La Policía bonaerense llegó al lugar tras un aviso de los transeúntes que caminaban por la zona. Los primeros peritajes determinaron que el feto contaba con un desarrollo cercano a las 35 semanas de gestación. En tanto, los efectivos de la fuerza realizaron un rastrillaje para juntar pruebas en el sector.

El deceso se habría generado en el mismo lugar del hallazgo, según las primeras hipótesis. El frío y la lluvia podrían ser factores clave para los peritos y, en esa línea, la Justicia investiga si las condiciones climáticas y las bajas temperaturas de la madrugada influyeron en el desenlace.

El perímetro del ferrocarril San Martín quedó bajo custodia mientras la Justicia busca identificar a los responsables del abandono. Intentan detectar movimientos sospechosos durante la madrugada en las inmediaciones de las vías del tren, mediante la revisión de las cámaras de seguridad de ese barrio del conurbano.

La causa quedó a cargo de la fiscalía de esa jurisdicción, que a través del servicio forense llevó el cuerpo hacia la morgue judicial para la realización de la autopsia correspondiente, examen médico que resulta clave para establecer cuándo se produjo el fallecimiento.

Por el momento, no hay detenidos ni sospechosos identificados por este hecho en la zona oeste y el operativo policial mantuvo restringido el paso de los peatones durante varias horas.

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