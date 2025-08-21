Crimen en Coghlan: Cristian Graf rompió el silencio y aseguró que "no sabe cómo llegó el cuerpo ahí"

El principal apuntado en la Justicia por el crimen de Diego Fernández Lima habló por primera vez, luego del hallazgo de los restos en la propiedad de su familia y aseguró: “Todo fue al lado, tengo la conciencia limpia, mi familia tiene la conciencia limpia y con eso me basta”.

Cristian Graf rompió el silencio en medio de la investigación que lo señala como principal sospechoso por el crimen de Diego Fernández Lima luego de que identificaran sus restos en su propiedad.

El hombre se mostró sumamente conmovido por lo ocurrido y aseguró: "No sabemos cómo llegó ahí. No es común que aparezca un cuerpo de un conocido tuyo aquí, en este lugar”.

En la misma línea, contó: "Estamos muy mal, primero por el hecho de haber encontrado los restos. Y después toda la trascendencia de que está pasando en el día a día, el acecho mediático es tremendo. Nos sentimos señalados por la situación en general, es un ambiente en el que estamos expuestos y señalados”.

En diálogo con TN, Graf explicó que "hay que entender que el cuerpo apareció abajo de la ligustrina. Apareció cuando estaban haciendo las excavaciones de la medianera”. Y se desligó de las responsabilidades argumentando que "el cuerpo apareció debajo de la medianera. Aparecen en la obra de al lado. El cuerpo fue encontrado del otro lado”.

"Todo fue al lado, nadie de la familia fue. Cómo pasó, no sé. Tengo la conciencia limpia , mi familia tiene la conciencia limpia y con eso basta”, insistió, aunque, para evitar meterse en problemas aclaró que el vive ahí desde el año 74 y "el hecho fue antes de que vivan en esa casa la familia de Boy Olmi y Gustavo Cerati".

Cristian Graf aseguró que no tiene nada que ver con la muerte de Diego Fernández Lima.

Sobre el proceso judicial, Graf hizo hincapié en la prescripción del delito. “La causa prescribió, todos queremos saber quién fue para estar en paz, tanto la familia Fernández como nosotros. Vamos a quedar igual de manchados”, lamentó.

Su relación con Diego Fernández Lima

En medio de sus declaraciones, Graf, quien se encontraba junto a su abogado, se encargó de brindar detalles del vínculo que lo unía con la víctima, desaparecida en el año 1984: “Lo único que me liga con Diego Fernández es que compartimos un año en el colegio”.

“Él repitió y yo pasé a tercer año. Terminé ahí y me cambié de colegio porque tenía materias previas. No tenía relación con él, no éramos amigos, no teníamos puntos en común. A mí no me gustan las motos, no arreglé motos y no tuve ningún carnet de conducir de motos”, puntualizó.

Y sobre la época de la desaparición, hace 41 años atrás, agregó: "Yo no recuerdo a Diego ni el momento de la desaparición. Yo no me vinculaba con los chicos del colegio, mi círculo era aparte. Diego jamás vino a mi casa, ni a hacer un trabajo, ni nada”.

Crimen de Coghlan: el abogado de Cristian Graf aseguró que "no tenía la menor idea" del cuerpo enterrado en su casa

Continúa la investigación por muerte de Diego Fernández Lima, cuyos restos permanecieron enterrados más de 40 años en el fondo de una casa en Coghlan. Ahora, el abogado de Cristian Graf, el principal acusado por la muerte del adolescente, explicó que su defendido “no tenía idea” de que había un cuerpo enterrado en la medianera.

En diálogo exclusivo con Mañanas Argentinas por la pantalla de C5N, Martín Díaz, letrado defensor de Graf, brindó detalles sobre el caso y la defensa del excompañero de Fernández Lima. Los periodistas Juan Amorín, Valentina Caff y equipo entrevistaron al abogado, quien aseguró que su defendido “no tenía la menor idea, no tenía la menor idea de que había un cuerpo enterrado en su casa”.

La investigación de la defensa parece centrarse, en palabras del letrado, en “buscar y encontrar que fue lo que pasó, quién más tenía acceso al fondo de la casa” para determinar si una tercera persona ingresó a la vivienda y enterró el cuerpo de Diego.

En 1984, explicó Díaz, el predio tenía dos accesos, “uno era un pasillo del tipo zaguán, desde la avenida Congreso hasta el predio del vecino lindero del fondo, pasaba por toda la propiedad de los Graf, la propiedad de al lado. Es una T del sector izquierdo abraza el fondo de la casa de Graf y del sector derecho tiene una salida a otra calle”.

También explicó que le preguntó a Cristian Graf qué hizo ese 26 de julio de 1984, pero no recordaba mucho, lo que sí le pudo confirmar era que “ese año estaba en tercer año, para esa época iba al grupo de los Boy Scouts, que participaba en un club cercano hacer básquet, tenía dos amigos del grupo de Boy Scouts”.

Eso no es todo, sino que también están investigando la línea sobre las personas que vivieron antes en esa casa que fue demolida, que según Díaz se trataba de “una familia alemana de apellido Kennedy”.

Aunque remarcó que “la primera persona que sospecharía fue la última persona que lo vio con vida”, en referencia al compañero que lo ve desde un colectivo, para poder saber “cómo le damos veracidad a ese relato”.

En relación con las hipótesis sobre el cuerpo, el abogado defensor señalo que tiene dos certezas “una que el cuerpo haya sido enterrado o el mismo día del homicidio o en el mismo momento. La persona que actuó, actuó sola, no había un grupo de personas asistiéndola".

Cristian Graf por su parte, estaría "dispuesto a declarar" y si es necesario "todos los miembros de la familia que en ese momento podrían tener acceso a la casa, la madre, la tía y la hermana", sentenció.