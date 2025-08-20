Crimen de Coghlan: el juez rechazó el pedido del fiscal y Cristian Graf no será indagado

De acuerdo con la resolución, "no se encuentran determinados los hechos por los cuales se piden la indagatoria". El abogado del acusado, Martín Díaz, aseguró: "Estamos preparando medidas".

Mientras avanza la investigación que busca esclarecer el crimen de Diego Fernández Lima en la excasa de Gustavo Cerati, el juez Alejandro Litvak rechazó la solicitud del fiscal y finalmente Cristian Graf no irá a indagatoria.

De acuerdo con lo que contó Diego Gabriele en Mañanas Argentinas por C5N , el fiscal Martín López Perrando acusó a Graf para evitar la posibilidad de futuras nulidades. Lo que entiende el juez, motivo para devolver la solicitud, es que "no se encuentran determinados los hechos por los cuales se piden la indagatoria", por lo que pidió que haga la aclaración correspondiente.

Martín Díaz, abogado de Cristian Graf, habló en C5N y señaló: "Estamos trabajando con las declaraciones y preparando medidas nuevas. Estamos solicitando citaciones a testigo y pericias de parte que no fueron ordenadas pero que las hace esta defensa a fines de demostrar la inocencia absoluta de Cristian ".

Díaz contó que la noticia fue tomada de buena manera por parte de Graf y aseguró que hubo "incongruencias presentadas por el fiscal". Para él, "no había relación entre los restos encontrados en la casa y la planta que pedían que no movieran ".

Mientras avanza la investigación por el hallazgo del cuerpo de Diego Fernández Lima, el joven hallado enterrado al lado de una casa de Gustavo Cerati en el barrio de Coghlan, crecen las sospechas alrededor de Gustavo Graf. Era un excompañero de colegio y es el principal apuntado por la fiscalía.

Graf hoy tiene 56 años y, para la Justicia, es el principal sospechoso de la “muerte violenta e intento de descuartizamiento” de Fernández Lima, desaparecido en el año 1984.

De acuerdo con lo que lograron recabar los investigadores, Graf y la víctima eran amigos y se conocen desde la etapa de preescolar. Pasaron todo el colegio juntos y fueron compañeros incluso en Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N° 36, momento en el que nunca más se supo de él.

El dato que disparó la teoría para los investigadores es que la casa donde fue hallado es precisamente la propiedad donde vivía el propio Cristian Graf. La familia Graf, según contó Diego Gabriele en Mañanas Argentinas por C5N, era la propietaria de la casa y se espera que haya movimientos policiales. "Acá vive la madre de Cristian Graf, que vivía con su hijo y su hija; que se fue a vivir al sur. Él vive cerca, nunca se fue del barrio".