13 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Crimen de Coghlan: el abogado de Cristian Graf afirmó que "no tenía ninguna relación" con Diego Fernández

Los restos de la víctima, que por entonces tenía 16 años, fueron encontrados enterrados en la medianera de una casa donde vivió el músico Gustavo Cerati, 41 años después del crimen. “No puede quedar detenido porque no hay ninguna imputación”, explicó el letrado, Martín Díaz.

Por
Pidieron a la Justicia citar a indagatoria a Cristian Graf

Pidieron a la Justicia citar a indagatoria a Cristian Graf, principal sospechoso por el crimen de Diego Fernández

En medio de la investigación por el crimen de Diego Fernández Lima, el abogado de Cristian Graf, el principal sospechoso por asesinato cometido hace 41 años en Coghlan, aseguró que su cliente “no tenía relación” con la víctima.

Segúnla autopsia, Williams Quispe Quenta murió a causa de un edema agudo de pulmón ycongestión visceral generalizada
Te puede interesar:

Detuvieron a otra viuda negra, acusada por la muerte de un joven en Ciudadela

En declaraciones a la prensa, el letrado Martín Díaz explicó que el cuerpo de por el entonces adolescente fueron encontrados en “la medianera en el límite de dos propiedades, una de ellas de la familia de mi cliente”, y señaló que el acusado “no puede quedar detenido porque no hay ninguna imputación”. “No nos consta que haya algún tipo de amistad”, remarcó y aseguró: “Graf no tenía relación ni vínculo”.

De acuerdo al testimonio del defensor del hombre de 58 años, Graf y Fernández Lima concurrían a la Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N°36 al igual que "350 chicos". El fiscal Martín López Perrando, que encabeza la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61, le pidió al juez Alejandro Litvack que cite a declaración indagatoria a Graf.

Diego Fernández 7-8-25

El periodista Leo García expuso en El Diario, por C5N, la solicitud del fiscal al juez, que está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal N°56: “Le pidió a Litvack que cite a declarar a Cristian Graf por encubrimiento agravado en el caso del cuerpo de Diego Fernández Lima, encontrado en la casa que alquiló Cerati en su momento”.

Quién es Cristian Graf, el principal sospechoso por la muerte de Diego Fernández

Mientras avanza la investigación por el hallazgo del cuerpo de Diego Fernández Lima, el joven hallado enterrado al lado de una casa de Gustavo Cerati en el barrio de Coghlan, crecen las sospechas alrededor de Gustavo Graf. Era un excompañero de colegio y es el principal apuntado por la fiscalía.

Graf hoy tiene 56 años y, para la Justicia, es el principal sospechoso de la “muerte violenta e intento de descuartizamiento” de Fernández Lima, desaparecido en el año 1984.

De acuerdo con lo que lograron recabar los investigadores, Graf y la víctima eran amigos y se conocen desde la etapa de preescolar. Pasaron todo el colegio juntos y fueron compañeros incluso en Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N° 36, momento en el que nunca más se supo de él.

El dato que disparó la teoría para los investigadores es que la casa donde fue hallado es precisamente la propiedad donde vivía el propio Cristian Graf. La familia Graf, según contó Diego Gabriele en Mañanas Argentinas por C5N, era la propietaria de la casa y se espera que haya movimientos policiales. "Acá vive la madre de Cristian Graf, que vivía con su hijo y su hija; que se fue a vivir al sur. Él vive cerca, nunca se fue del barrio", detalló.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

La macabra foto de Matías Jurado, el "asesino de los viernes": hallaron nuevos rastros de los desaparecidos

play

Video: incendiaron una camioneta de Marcos Rojo valuada en más de $100 millones

El interno pertenece al  Complejo Penitenciario Rosario (CPR).

Imágenes sensibles: un preso se tragó una bombilla y tuvieron que operarlo de urgencia

play

Crimen en la casa de Cerati: piden la indagatoria de Cristian Graf por encubrimiento agravado

El vehículo cayó al vacío por el hecho.
play

Video: avanzó en una rampa inclinada de un estacionamiento y su auto cayó al vacío

El hermano del joven hallado en la casa de Cerati respondió a la acusación de un excompañero: Que cuente lo que sabe.
play

El hermano del joven hallado en la casa de Cerati respondió a la acusación de un excompañero: "Que cuente lo que sabe"

Rating Cero

Lali Espósito eligió a Alan Lenz en lugar de Valentina y las redes estallaron.
play

Escándalo en La Voz Argentina 2025: la polémica elección de Lali Espósito que hizo estallar a las redes

Un film familiar llegó a Netflix en agosto 2025.
play

Cigüeñas, la historia que no te contaron es la película que volvió a ser tendencia en Netflix: de qué se trata

Tiene muy pocos capítulos, está en Netflix y es una serie que marcó un antes y un después

No se ha confirmado cuál será el rol de Paladín en el nuevo spin-off de Bruja Escarlata y Visión para Disney Plus.

Marvel apostará por un villano interesante e infravalorado en la próxima serie de Vision

Martina Pereyra, recordada por su participación en Gran Hermano.

La impresionante transformación de Martina Pereyra de Gran Hermano: notable cambio de look

A pesar de la compra, Skydance podría desprenderse de sus inversiones en Argentina.

Skydance compró Paramount Global: qué pasará con Telefe tras la millonaria fusión

últimas noticias

Condenaron a Claudio Contardi a 19 años de prisión.

Juicio de Julieta Prandi: condenaron a Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual

Hace 13 minutos
Los integrantes del equipo argentino de Copa Davis.

Con una novedad, se confirmó el equipo de Argentina para enfrentar a Países Bajos por la Copa Davis

Hace 26 minutos
Segúnla autopsia, Williams Quispe Quenta murió a causa de un edema agudo de pulmón ycongestión visceral generalizada

Detuvieron a otra viuda negra, acusada por la muerte de un joven en Ciudadela

Hace 28 minutos
La Comisión de Acción Social y Salud Pública elevó un pedido de informe al Gobierno tras las muertes por fentanilo contaminado.

Fentanilo contaminado: Diputados realizó un pedido de informe al Gobierno ante la creciente cantidad de muertes

Hace 40 minutos
play

Causa $LIBRA: investigan posibles "pagos indirectos a funcionarios públicos"

Hace 41 minutos