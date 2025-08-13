Crimen de Coghlan: el abogado de Cristian Graf afirmó que "no tenía ninguna relación" con Diego Fernández

Los restos de la víctima, que por entonces tenía 16 años, fueron encontrados enterrados en la medianera de una casa donde vivió el músico Gustavo Cerati, 41 años después del crimen. “No puede quedar detenido porque no hay ninguna imputación”, explicó el letrado, Martín Díaz.

En medio de la investigación por el crimen de Diego Fernández Lima , el abogado de Cristian Graf, el principal sospechoso por asesinato cometido hace 41 años en Coghlan, aseguró que su cliente “no tenía relación” con la víctima.

En declaraciones a la prensa, el letrado Martín Díaz explicó que el cuerpo de por el entonces adolescente fueron encontrados en “la medianera en el límite de dos propiedades, una de ellas de la familia de mi cliente”, y señaló que el acusado “no puede quedar detenido porque no hay ninguna imputación” . “No nos consta que haya algún tipo de amistad”, remarcó y aseguró: “Graf no tenía relación ni vínculo”.

De acuerdo al testimonio del defensor del hombre de 58 años, Graf y Fernández Lima concurrían a la Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N°36 al igual que "350 chicos". El fiscal Martín López Perrando, que encabeza la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61, le pidió al juez Alejandro Litvack que cite a declaración indagatoria a Graf.

El periodista Leo García expuso en El Diario , por C5N, la solicitud del fiscal al juez, que está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal N°56: “Le pidió a Litvack que cite a declarar a Cristian Graf por encubrimiento agravado en el caso del cuerpo de Diego Fernández Lima, encontrado en la casa que alquiló Cerati en su momento”.

Mientras avanza la investigación por el hallazgo del cuerpo de Diego Fernández Lima, el joven hallado enterrado al lado de una casa de Gustavo Cerati en el barrio de Coghlan, crecen las sospechas alrededor de Gustavo Graf. Era un excompañero de colegio y es el principal apuntado por la fiscalía.

Graf hoy tiene 56 años y, para la Justicia, es el principal sospechoso de la “muerte violenta e intento de descuartizamiento” de Fernández Lima, desaparecido en el año 1984.

De acuerdo con lo que lograron recabar los investigadores, Graf y la víctima eran amigos y se conocen desde la etapa de preescolar. Pasaron todo el colegio juntos y fueron compañeros incluso en Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N° 36, momento en el que nunca más se supo de él.

El dato que disparó la teoría para los investigadores es que la casa donde fue hallado es precisamente la propiedad donde vivía el propio Cristian Graf. La familia Graf, según contó Diego Gabriele en Mañanas Argentinas por C5N, era la propietaria de la casa y se espera que haya movimientos policiales. "Acá vive la madre de Cristian Graf, que vivía con su hijo y su hija; que se fue a vivir al sur. Él vive cerca, nunca se fue del barrio", detalló.