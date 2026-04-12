12 de abril de 2026 Inicio
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Cortes y desvíos en la Ciudad de Buenos Aires por un evento de autos antiguos

Varias arterias de los barrios porteños de Núñez, Belgrano, Palermo, Recoleta, Retiro, San Nicolás, Monserrat y Puerto Madero sufrirán interrupciones totales, momentáneas y sucesivas entre las 7:30 y las 12 de este domingo.

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El recorrido tendrá tres puntos clave: Castanera Sur

El recorrido tendrá tres puntos clave: Castanera Sur, Lagos de Palermo y Parque de la Innovación.

GCBA

Varias calles de los barrios porteños de Núñez, Belgrano, Palermo, Recoleta, Retiro, San Nicolás, Monserrat y Puerto Madero estarán cortadas este domingo 12 de abril debido a la realización de Las Temporadas, un evento de autos históricos.

El hecho ocurrió en la intersección de 12 y 58, en La Plata.
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El Gobierno porteño advirtió sobre los cortes totales, momentáneos y sucesivos entre las 7:30 y las 12 ocasionados por el desarrollo del rally de autos clásicos para rememorar las "Temporadas Internacionales", carreras que marcaron la época dorada a mediados del siglo pasado.

El evento contará con la participación de 70 vehículos clásicos que deberán cumplir pruebas de precisión, donde no se evalúa la velocidad sino la exactitud en la ejecución de consignas cronometradas, garantizando una convivencia armónica con el entorno urbano.

Asimismo, la actividad incluirá la exhibición de dos piezas de extraordinario valor histórico para el automovilismo argentino y mundial, como lo son la Ferrari 166 FL (Formula Libre) con la que compitió Juan Manuel Fangio en sus primeras participaciones internacionales, y que en esta oportunidad manejará su sobrino Juan Manuel, y la Maserati 250F original, uno de los autos más emblemáticos de su trayectoria deportiva.

El mapa de los cortes de calles en la Ciudad de Buenos Aires por un evento de autos antiguos

El rally de autos clásicos, denominado "Las Temporadas ACA– UDAONDO", contempla tres postas principales, seleccionadas por su valor simbólico: Costanera Sur, Lagos de Palermo y Parque de la Innovación.

La salida oficial y el cierre institucional, con entrega de premios, se realizarán en la intersección de las avenidas Udaondo y del Libertador.

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Las calles estarán cortadas sucesivamente a lo largo del evento en la mañana del domingo.

Las calles estarán cortadas sucesivamente a lo largo del evento en la mañana del domingo.

El cronograma del evento

  • Udaondo, largada: 8:50
  • Parque Innovación: 8:55
  • ACA Sede: 9:05
  • Obelisco: 9:20
  • Costanera: Pruebas - 9:35
  • Escuela ACA: Pruebas - 10:05
  • Lagos de Palermo: Entrada - 10:15 - Salida: 11:35
  • Escuela ACA: Pruebas - 11:45
  • Parque Innovación: 12:00
  • Udaondo, llegada: 12:05
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