Cortes y desvíos por obras en la Ciudad: qué accesos estarán cerrados el martes 26 y miércoles 27

Las tareas de mantenimiento se llevarán a cabo por la noche y afectará en los accesos y los recorridos de algunos colectivos.

Las obras se llevarán a cabo entre el martes 26 y el miércoles 27 de mayo

Debido a las obras de mantenimiento en las autopistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), se llevará a cabo un esquema con cortes y desvíos durante las noches del martes 26 y miércoles 27 de mayo.

Según se detalló, la medida afectará a las autopistas AU Illia, Paseo del Bajo, AU Dellepiane y Cantilo, además de algunos puentes estratégicos de circulación, principales conexiones hacia el centro de la Ciudad.

Confirmado por el Gobierno porteño, el operativo abarcará distintos sectores de dichas autopistas y se aplicarán entre las 22 y las 5 de la mañana , franja en la que habrá cierres completos, accesos inhabilitados y circulación reducida. Las autoridades recomendaron evitar la red de autopistas durante esas horas y planificar recorridos alternativos para minimizar demoras, especialmente en conexiones con Provincia de Buenos Aires y la zona de Aeroparque.

De acuerdo a lo que informó el Gobierno de la Ciudad, uno de los puntos más afectados será la autopista Dellepiane sentido Centro, que permanecerá completamente cerrada entre General Paz y avenida Argentina debido a tareas de reacondicionamiento sobre la calzada.

Entre las 22 y las 5 horas se cerrará completamente la AU Illia sentido provincia y la avenida Cantilo , debido a pruebas de carga sobre la nueva estructura construida en el Puente Labruna. Como alternativa, quienes circulen hacia zona norte podrán desviarse por la avenida Figueroa Alcorta y Del Libertador.

Avenida Cantilo 1

Cortes en Paseo del Bajo y tránsito pesado

Durante la misma franja horaria también permanecerá cerrado el Paseo del Bajo sentido Norte, desde el enlace con la AU Buenos Aires – La Plata y AU 25 de Mayo. En este caso, el tránsito pesado será desviado hacia Avenida Costanera para reincorporarse a Cantilo después del Puente Labruna.

Las autoridades informaron que quienes necesiten dirigirse al Aeroparque Jorge Newbery podrán acceder a través de la calle Sarmiento.

Por otra parte, también se detalló que habrá un corte total sobre Colectora Dellepiane Sur, entre Albariño y Av. Escalada ya que se realizarán trabajos sobre la calzada, colocación de cañería y sumideros y reparación de veredas.

Por este motivo, las líneas 56, 86 y 193 de colectivo cambiarán temporalmente su recorrido. Esto afectará también tanto al tránsito liviano como pesado.

mapa cortes

Qué autopistas estarán cerradas el miércoles por la noche

Este miércoles seguirán las tareas de mantenimiento sobre AU Dellepiane y Paseo del Bajo. En el caso de la AU Dellepiane sentido a General Paz, el cierre será total a la altura de Escalada por tareas de mejoramiento integral.

Todo el tránsito será desviado hacia la colectora y quienes circulen desde la AU 25 de Mayo podrán optar por distintos caminos alternativos.

AU Perito Moreno – Av. General Paz – Riccheri.

AU7 Cámpora – Av. Roca – General Paz – Riccheri.

Av. Independencia – Av. Alberdi – General Paz – Riccheri.

Corte en Paseo del Bajo sentido al Sur

También se cerrará completamente el Paseo del Bajo sentido al Sur a la altura de Retiro por trabajos de calibración de tecnología inteligente de tránsito. El tránsito pesado será desviado hacia Av. Madero y Av. Huergo. Los vehículos podrán reincorporarse a la autopista a través de los accesos ubicados después de Avenida San Juan.