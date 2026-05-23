23 de mayo de 2026 Inicio
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Accidente en Ruta 9: qué camino tomar para evitar el colapso de tránsito

Durante la madrugada, un camión se cruzó de carril, chocó y derribó por completo un puente peatonal a la altura del kilómetro 50, mano a Rosario. Hay corte total en ambos sentidos y se esperan más de 12 horas de trabajos para dejar segura la zona.

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El accidente fue sobre la Ruta 9. 

Accidente en Ruta 9: qué camino tomar para evitar el colapso de tránsito
Captura retocada con IA.

Un camión se cruzó de carril y chocó este sábado contra un puente peatonal, derribándolo por completo. El siniestro ocurrió en horas de la madrugada sobre la Ruta 9, a la altura del Km 50, en Escobar, lo que generó caos total en el tránsito y corte total de la traza en ambos sentidos. Se esperan más de 12 horas de trabajos para dejar segura la zona.

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"Le sugerimos que desvíen hacia el Ramal Pilar, de Ruta 8, y luego empalmen por una ruta provincial, a la altura de Pergamino, sentido hacia el norte", informó desde el lugar el periodista de C5N Diego Fernández.

Sobre aquellos que viene camino a la Capital Federal, explicó que "también realicen un desvió a la altura de la Ruta 6, en la zona de Campana, porque está intransitable las colectoras de la zona".

accidente ruta 9
El cami&oacute;n derrib&oacute; uno de los puentes peatonales sobre la Ruta 9.&nbsp;

El camión derribó uno de los puentes peatonales sobre la Ruta 9.

Cómo fue el accidente sobre la Ruta 9

De acuerdo con las primeras informaciones, el hecho sucedió cerca de las 4.30, cuando un camión que transportaba arena y avanzaba en dirección a la Ciudad de Buenos Aires perdió el control, atravesó el cantero central e impactó de lleno contra la estructura del puente, que terminó colapsando sobre la autopista.

Según relató el chofer, el accidente se habría originado tras la explosión de uno de los neumáticos del vehículo, situación que provocó que no pudiera mantener el control de la unidad.

A raíz del siniestro, las autoridades dispusieron el corte total de la Ruta 9 en ambos sentidos por lo menos durante 12 horas mientras trabajan bomberos, personal de emergencia y operarios encargados de remover los escombros y los vehículos dañados.

El tránsito en la zona presenta importantes complicaciones y largas demoras que podrían extenderse por lo menos por 12 horas, por lo que se recomienda evitar el sector y utilizar caminos alternativos. Hay que tener en cuenta que la Panamericana es una de las vías más importantes del tránsito pesado.

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