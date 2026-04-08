8 de abril de 2026 Inicio
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"No puedo respirar": dos mujeres se agarraron a las piñas por una discusión de tránsito

En La Plata, una motociclista terminó reducida sobre el pavimento por la conductora de un automóvil, quien afirmó que la había atacado con un cuchillo que luego "desapareció". Los comentarios en redes sociales explotaron tras la viralización del video.

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El hecho ocurrió en la intersección de 12 y 58

El hecho ocurrió en la intersección de 12 y 58, en La Plata.

Dos mujeres protagonizaron una violenta y confusa pelea de tránsito en La Plata: la conductora de un auto redujo a una motociclista sobre el pavimento y afirmó que la había atacado con un cuchillo, pero el arma blanca "desapareció" y la denuncia recayó finalmente sobre la automovilista. Los comentarios en redes sociales explotaron tras la viralización del video.

El impacto ocurrió en Osvaldo Cruz y Lafayette.
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"No puedo respirar", se escucha decir a la motociclista, aplastada por la conductora del auto, en el video que se difundió en las redes sociales. El hecho ocurrió en la intersección de 12 y 58 de la ciudad de La Plata. Según contaron los testigos, la discusión se desencadenó por un roce entre un automóvil y la moto.

Luego, la abuela de la mujer que conducía el vehículo aclaró la situación en un posteo a raíz de la catarata de comentarios en contra de su nieta tras la viralización del video. Según denunció en la publicación, la motociclista atacó con un cuchillo a su nieta: "Le pegó una piña y la rozó con el cuchillo". En el video no se ve ningún arma blanca.

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"Mirá cómo está, violeta", advirtió una transeúnte que presenció la situación que estaban protagonizando las dos mujeres sobre el asfalto. "Salí de arriba", le reclamó. "No estoy arriba de ella, amor", se defendió la conductora del auto mientras aplastaba a la motociclista.

Otra testigo contó que, aunque avisó a la Policía y habló con un subcomisario, no recibió respuestas claras sobre qué pasó con la motociclista, a quien llamó "agresora".

En redes, la abuela de la automovilista escribió: "Mi nieta solo se defendió para que no la lastimaran con el cuchillo. Mañana debe presentarse ante el cuerpo médico". El video generó debate entre los usuarios y se dividieron las opiniones respecto al accionar las mujeres, sin que el hecho pueda esclarecerse.

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