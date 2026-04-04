5 de abril de 2026 Inicio
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Caballito: un hombre se quedó dormido mientras manejaba y terminó incrustado en un edificio

Después de varias horas, finalmente lograron remover el vehículo del hall central de la edificación. No se reportaron heridos.

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Así quedó el hall de entrada al edificio.

Así quedó el hall de entrada al edificio.

Un hombre se quedó dormido arriba de su camioneta y terminó chocando contra un edificio, donde quedó incrustado. El hecho ocurrió en Caballito y, afortunadamente, no se registraron heridos.

El impacto ocurrió en Osvaldo Cruz y Lafayette.
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El impacto, que fue en el hall de entrada del edificio, destruyó por completo la puerta de vidrio del inmueble. El hecho tuvo lugar en la intersección de la avenida Directorio y la calle Curapaligüe. Según informaron fuentes policiales, la violencia del choque fue tal que incluso desplazó un tótem de seguridad ubicado en la entrada del edificio.

De acuerdo con las primeras versiones, el conductor se habría quedado dormido al volante producto del cansancio, lo que provocó que perdiera el control del vehículo y terminara impactando contra la fachada de blindex. El hombre resultó ileso y el rodado fue retirado del lugar y ubicado a un costado de la avenida.

Después de los primeros peritajes, las autoridades indicaron que no existe riesgo de derrumbe en la estructura del edificio, más allá de los importantes daños materiales registrados en el acceso.

Vecinos de la zona relataron el momento del impacto. “Nos despertamos por el golpe y cuando bajamos vimos la camioneta dentro del hall”, contó uno de los residentes, quien además señaló que este tipo de accidentes son frecuentes en esa esquina debido a la velocidad con la que circulan los vehículos.

Otro vecino aseguró que el propio conductor reconoció haberse quedado dormido. “Fue un choque muy fuerte, movió muebles y parte de la instalación de seguridad del edificio”, detalló en diálogo con A24.

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