Córdoba: un jurado popular condenó a cadena perpetua a un hombre que asesinó a un tarotista

Lucas Cejas, el único imputado por el homicidio de Pablo Giménez Casado, se declaró inocente. Sin embargo, le pidió disculpas a la madre de la víctima y admitió haberle robado pertenencias.

Lucas Cejas fue el único imputado en la causa por el asesinato del tarotista Pablo Giménez Casado.

Un jurado popular de Córdoba declaró culpable a Lucas Cejas por el asesinato de Pablo Giménez Casado, un tarotista de 44 años que fue encontrado sin vida y envuelto en una frazada en el año 2024. Aunque el acusado se declaró inocente, finalmente fue condenado este miércoles a cadena perpetua.

Fiesta del Queso Provoleta, tradición gastronómica de Arroyo Algodón.
Conocé Córdoba 2026: el pueblo donde hacen la fiesta del queso provoleta

El hecho sucedió en mayo de 2024, cuando Cejas, quien era amigo de Casado, se comunicó con la Policía para denunciar su desaparición. Los agentes acudieron al domicilio del tarotista, quien fue encontrado sin vida y cubierto de frazadas sobre su cama. La cerradura de la casa no había sido forzada, por lo que los investigadores mantuvieron como principal hipótesis que la víctima conocía a su asesino.

Además, se comprobó que en el domicilio de Casado faltó dinero, su auto, un perro caniche y las cámaras de seguridad habían sido arrancadas. Algo que llamó la atención del personal a cargo de reconstruir el crimen fue que la puerta de la casa estaba cerrada por dentro, pero que la llave había desaparecido. En el lugar del crimen también se encontraron dos copas con vino.

Pablo Giménez tenía 44 años.

Estos detalles sobre la muerte del tarotista influyeron en que los investigadores creyeran que el asesinato había sido planificado por alguien que él conocía. Finalmente, la autopsia comprobó que Casado murió a causa de la asfixia.

Durante el juicio, Cejas admitió que se había encontrado con Casado en la casa del tarotista para beber alcohol. Luego, contó que salió a comprar drogas y lo encontró muerto cuando volvió al lugar. "Lo vi acostado con otro color y no supe qué hacer", aseguró el único imputado en la causa. También reconoció que se robó varias cosas del lugar, incluidas las cámaras de seguridad.

A pesar de que en todo momento se declaró inocente de haber asesinado al tarotista, Cejas le pidió disculpas a la madre de la víctima durante el juicio. Finalmente, el jurado popular lo declaró culpable y lo sentenciaron a cadena perpetua.

Restos de desaparecidos hallados en La Perla: el juez confirmó que pronto se conocerán las identidades

El Equipo Argentino de Antropología Forense encontró los restos de 12 personas asesinadas y enterradas en el ex centro clandestino La Perla, en Córdoba, desaparecidas durate la última dictadura militar. En diálogo con C5N, el juez Hugo Vaca Narvaja confirmó que pronto se conocerán las identidades y aclaró que la información se conocerá con el consentimiento de las familias, a quienes están recibiendo esta semana.

El juez explicó que la expedición se realizó el año pasado, los restos se trasladaron para identificar a principios de 2026 y, continúan trabajando en ello. "Vimos el listado, hablamos con psicólogos y empezamos a estudiar cómo transmitir esta noticia a la familia después de 50 años de incertidumbre", afirmó.

"Con el consentimiento de la familia vamos a dar a conocer la identidad y sus historias", añadió. También explicó que esperan que puedan llevar alivio a más familias, para poder "llevar la noticia consoladora de cuál fue el destino definitivo de las personas desaparecidas".

la perla

En relación con el financiamiento durante las campañas, Vaca Narvaja explicó que primero le piden "presupuesto al Consejo de la Magistratura y después a otras instituciones. Afortunadamente estas campañas siempre lo hemos logrados, para este año estaría asegurado, es una especie de cooperativa en busca de los restos".

"Tanto el Gobierno de la Provincia como la municipalidad han estado muy interesadas atrás del tema siempre preguntando por los resultados lo cual nos facilitan los medios para llevar adelante la campaña de este año", cerró.

