Conocé Córdoba 2026: el pueblo donde hacen la fiesta del queso provoleta

Un evento culinario reúne música en vivo, productos regionales y propuestas culturales en una pequeña localidad del interior provincial.

Fiesta del Queso Provoleta

Fiesta del Queso Provoleta, tradición gastronómica de Arroyo Algodón.

  • Arroyo Algodón es una localidad del interior cordobés que organiza cada año un evento dedicado a la gastronomía regional.

  • La Fiesta del Queso Provoleta y el Chacinado Casero celebra su décima edición con música en vivo y platos tradicionales.

  • El encuentro incluye una amplia propuesta culinaria con fiambres artesanales, carnes y quesos regionales.

  • La celebración se convirtió en una referencia dentro del calendario turístico local.

En el interior de Córdoba, numerosos pueblos mantienen vivas sus tradiciones a través de festividades que combinan cultura, gastronomía y encuentros comunitarios. Entre ellos aparece Arroyo Algodón, una pequeña localidad que cada año recibe visitantes atraídos por uno de sus eventos más representativos.

La propuesta central es la Fiesta del Queso Provoleta y el Chacinado Casero, una celebración que reúne a vecinos y turistas alrededor de los sabores típicos de la región. Este encuentro, que ya alcanza su décima edición, se desarrolla en el Salón Multiusos del pueblo, un espacio donde la gastronomía y la música forman parte de la experiencia.

Además del atractivo culinario, la fiesta se presenta como un homenaje a la identidad local. La participación de productores y artistas regionales refuerza el carácter comunitario de una celebración que se consolidó como una cita destacada dentro del turismo gastronómico cordobés.

Provoleta - Arroyo Algodón 2
La Fiesta del Queso Provoleta es uno de los eventos gastronómicos que impulsa el turismo en Córdoba.

Dónde queda Arroyo Algodón

Arroyo Algodón se encuentra en la provincia de Córdoba, dentro del departamento General San Martín. Esta localidad del interior provincial está situada a unos 164 kilómetros de la capital cordobesa, en una región caracterizada por paisajes rurales y pequeñas comunidades.

El pueblo posee una población de poco más de 1.000 habitantes, lo que le otorga un ambiente tranquilo y cercano. Su escala reducida permite apreciar la vida local y las costumbres que forman parte de la identidad del interior cordobés.

Qué puedo hacer en Arroyo Algodón

El principal atractivo del lugar es la Fiesta del Queso Provoleta y el Chacinado Casero, un evento que combina gastronomía tradicional con música en vivo. La celebración incluye presentaciones de artistas como Marito Campos y Los del Arroyo, además de la participación de otras bandas locales que animan la jornada.

En el aspecto culinario, la propuesta ofrece una experiencia completa. Entre las entradas se destacan preparaciones como cueritos, lengua a la vinagreta, codeguines y chicharrón. A esto se suman productos regionales como salame seco artesanal, bondiola, lomitos ahumados, mortadela gourmet y queso tybo, que forman parte de la tradición gastronómica del lugar.

El menú continúa con un plato principal basado en carnes, que incluye chorizo, morcilla, costillas de cerdo y de novillo acompañadas por verduras en escabeche. También se ofrece helado artesanal como postre, mientras que el gran protagonista del encuentro es el queso parrillero o provoleta, una especialidad que da identidad al evento.

Cómo llegar a Arroyo Algodón

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el viaje en automóvil hacia Arroyo Algodón demanda aproximadamente 600 kilómetros y un tiempo estimado cercano a siete horas. El recorrido habitual comienza por la Ruta Nacional 9 en dirección a Córdoba y continúa luego por caminos provinciales dentro del departamento General San Martín hasta llegar a la localidad.

Otra opción es el micro de larga distancia desde Buenos Aires hacia la ciudad de Villa María, uno de los centros urbanos más cercanos al pueblo. Este trayecto suele demorar alrededor de ocho horas, dependiendo del servicio. Una vez en Villa María, el traslado final hasta Arroyo Algodón se realiza por vía terrestre en un recorrido breve por rutas provinciales.

Provoleta - Arroyo Algodón 3
El encuentro reúne música en vivo y productos regionales, reforzando el turismo gastronómico cordobés.

También existe la alternativa de viajar en avión hasta la ciudad de Córdoba. El vuelo desde Buenos Aires tiene una duración aproximada de una hora y media. Desde la capital provincial, el viaje continúa por tierra hacia el departamento General San Martín, completando el trayecto hasta Arroyo Algodón en un recorrido de varias horas por rutas del interior cordobés.

