Restos de desaparecidos hallados en La Perla: el juez confirmó que pronto se conocerán las identidades

Hugo Vaca Narvaja, quien está a cargo de la causa, aclaró que la información se conocerá con el consentimiento de las familias, a quienes están recibiendo esta semana. "Así se termina con las secuelas de una de las etapas más horribles, que es la dictadura cívico-militar", señaló.

El Equipo Argentino de Antropología Forense encontró los restos de 12 personas asesinadas y enterradas en el ex centro clandestino La Perla , en Córdoba, desaparecidas durate la última dictadura militar. En diálogo con C5N , el j uez Hugo Vaca Narvaja confirmó que pronto se conocerán las identidades y aclaró que la información se conocerá con el consentimiento de las familias, a quienes están recibiendo esta semana.

El juez explicó que la expedición se realizó el año pasado, los restos se trasladaron para identificar a principios de 2026 y, continúan trabajando en ello. " Vimos el listado, hablamos con psicólogos y empezamos a estudiar cómo transmitir esta noticia a la familia después de 50 años de incertidumbre ", afirmó.

" Con el consentimiento de la familia vamos a dar a conocer la identidad y sus historias ", añadió. También explicó que esperan que puedan llevar alivio a más familias, para poder "llevar la noticia consoladora de cuál fue el destino definitivo de las personas desaparecidas".

En relación con el financiamiento durante las campañas, Vaca Narvaja explicó que primero le piden "presupuesto al Consejo de la Magistratura y después a otras instituciones. Afortunadamente estas campañas siempre lo hemos logrados , para este año estaría asegurado, es una especie de cooperativa en busca de los restos".

"Tanto el Gobierno de la Provincia como la municipalidad han estado muy interesadas atrás del tema siempre preguntando por los resultados lo cual nos facilitan los medios para llevar adelante la campaña de este año", cerró.

Cómo funcionaba La Perla y a cuántos represores condenó la Justicia por esos crímenes de lesa humanidad

El ex director del espacio para la memoria La Perla Emiliano Fessia había afirmado en 2020 que "el 90%" de las personas detenidas desaparecidas en este CCDTyE continuaba "en calidad de detenido desaparecido".

"Primero eran depositados en cinco habitaciones, que los militares llamaban 'las oficinas', donde les cambiaban el nombre y les ponían un número en este proceso de deshumanización y ruptura y destrucción de su identidad. Hasta que venía la orden de los altos mandos para 'trasladarlos', el eufemismo que usaban para fusilarlos o desaparecerlos en la gran mayoría de los casos", había detallado Fessia sobre el terrorismo que ejerció el Estado durante la última dictadura en ese centro.

En 2016, tras tres años y ocho meses del inicio de la mega causa La Perla-La Ribera, el Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba condenó a "prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua" a 38 represores y absolvió a cinco por los crímenes de lesa humanidad contra 711 personas cometidos en La Perla y en Campo Rivera, principalmente.

La sobreviviente Teresa Meschiatti, quien declaró en el juicio con 64 años sobre su detención, afirmó que vio a Menéndez en el CCDTyE "dos veces" y resaltó que "todo el mundo pasó por La Perla. Militantes del PRT, ERP, Montoneros, Partido Comunista, OCPO, PCML, obreros, sindicalistas y también gente que no tenía ninguna militancia".

Meschiatti explicó que los detenidos ilegalmente eran divididos en tres categorías: los "blancos", considerados recuperables (muy pocos); los "grises", en proceso de recuperación; y los "negros" considerados irrecuperables. Ella perteneció a esta última categoría hasta septiembre de 1977, cuando pasó a ser "blanca". El 28 de diciembre de 1978, fue liberada pero "visitada" en cualquier momento en el domicilio de sus padres en Cosquín.

En la misma causa también se investigó el terrorismo de Estado cometido en el Departamento de Informaciones D2 de la Policía, la Penitenciaría de barrio San Martín, la Perla Chica de Malagueño, el chalet de Hidráulica en el dique San Roque y el Puesto Caminero de Pilar.

Entre 1979 y 2007 el edificio del ex CCDTyE La Perla funcionó como guarnición militar del Escuadrón de Exploración de Caballería Aerotransportada 4 del III Cuerpo de Ejército. Desde 2009 funciona como un espacio para la memoria.

Quiénes estaban a cargo de La Perla durante la última dictadura

La red articulaba La Perla con Campo de la Ribera, el D2, dependencias policiales, militares, penitenciarias y de gobierno tanto de la provincia de Córdoba como de otras provincias que eran parte de la denominada zona 3, una de las cinco zonas en las que los represores habían dividido el país.

El III Cuerpo de Ejército instituyó la represión en la región, ejerciendo el control sobre 10 provincias. El epicentro funcionaba en el Destacamento de Inteligencia 141 General Iribarren que concentraba toda la información, la inteligencia y coordinaba las acciones de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.