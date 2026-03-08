8 de marzo de 2026 Inicio
Semana Santa 2026 en Córdoba: el pueblito súper tranquilo para descansar y pasear con los más chicos

El lugar que se tiñe de ocre cuando recibe a la estación otoñal, cerca de Villa Carlos Paz, ideal para combinar relax y paseos más urbanos.

Tanti en Córdoba

Tanti en Córdoba, ideal para recorrer en otoño. 

  • Tanti es una localidad serrana ubicada en el Valle de Punilla, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba.

  • El destino ofrece propuestas variadas, pero las más recomendadas son senderismo y trekking, por sus acceso privilegiado a las sierras.

  • Entre los paisajes más destacados de la zona se encuentra el Macizo Los Gigantes, una formación montañosa que supera los 2.300 metros de altura.

  • La localidad también tiene un circuito religioso con sitios de interés como la Capilla Nuestra Señora del Rosario, una construcción de adobe levantada en el siglo XIX.

En el corazón del Valle de Punilla, el pueblo de Tanti aparece como una opción muy atractiva para quienes buscan una escapada tranquila durante el fin de semana largo de Semana Santa. Con paisajes serranos de tonalidades ocres y rojizas durante el otoño y senderos de montaña, la localidad combina atracciones naturales y cercanía con los centros turísticos.

A diferencia del movimiento intenso que se registra en destinos más grandes de la región, Tanti mantiene un ritmo pausado que permite recorrer el pueblo, caminar por los senderos serranos y conocer espacios naturales que conservan gran parte de su estado original. El cambio de estación, además, favorece las caminatas y los recorridos por el monte serrano, cuando las temperaturas son más templadas y el paisaje adquiere otra textura y colores.

Dónde queda Tanti

La localidad de Tanti se encuentra en el departamento de Punilla, dentro de la provincia de Córdoba, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Su ubicación estratégica, muy cerca de Villa Carlos Paz, la convierte en un destino accesible para escapadas de fin de semana o viajes cortos.

El entorno está dominado por las sierras y los bosques nativos característicos de la región, donde predominan especies como el molle, el tala y el espinillo. En otoño, estos paisajes se transforman en un escenario ideal para recorrer a pie, ya que el clima se vuelve menos caluroso, lo que permite que las caminatas puedan ser más exigentes y largas.

Qué puedo hacer en Tanti

El destino ofrece distintas propuestas vinculadas al senderismo y al turismo de naturaleza, actividades que suelen intensificarse durante los meses de otoño, cuando ya no estamos en la búsqueda de ollas de agua por la necesidad de refrescarnos.

Una de las opciones más elegidas es recorrer la Reserva Natural Los Chorrillos, donde un sendero atraviesa el bosque y conduce hasta una cascada de más de cien metros de altura ubicada en las cercanías de Villa Flor Serrana. Otro punto relevante del circuito es el Macizo Los Gigantes, una formación montañosa que alcanza los 2374 metros sobre el nivel del mar y que ofrece distintos recorridos de trekking y escalada para quienes buscan experiencias de mayor exigencia.

También se puede visitar la Reserva Cerro Blanco, un área protegida donde se desarrollan caminatas guiadas y actividades de avistaje de cóndores sobre los márgenes del río Yuspe. A esto se suman propuestas menos convencionales como el astroturismo, que incluye salidas nocturnas guiadas para ver las estrellas, una opción soñada para quienes viven en la ciudad y no están habituados a percibir un cielo como ese.

Dentro del patrimonio local se destacan, además, distintos sitios del circuito religioso, como la Capilla Nuestra Señora del Rosario, una construcción de adobe levantada en 1880, junto con la gruta de la Virgen de la Medalla Milagrosa y la parroquia San Cayetano.

Cómo llegar a Tanti

Para quienes viajan en auto desde la ciudad de Córdoba, el acceso más habitual consiste en tomar la Ruta Nacional 20 hasta Villa Carlos Paz y luego continuar por la Ruta Provincial 28 hasta llegar al pueblo.

Este trayecto atraviesa distintos paisajes del Valle de Punilla y permite llegar en menos de una hora desde la capital provincial, lo que convierte a Tanti en una alternativa cercana para quienes buscan combinar descanso, caminatas serranas y un entorno natural propio del otoño cordobés.

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido es de aproximadamente 755 km y tenés dos opciones principales por tierra: en auto, en un viaje de alrededor de 8 horas, primero por Panamericana (RN9) hasta Rosario, luego por el tramo que une Rosario y Córdoba y finalmente por Ruta 20, desde Córdoba Capital. También se puede llegar en micro, desde Retiro hasta Villa Carlos Paz y desde ahí tomar un micro interurbano.

