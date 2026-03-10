Conocé Córdoba en marzo 2026: 2 lugares para visitar después de los días de extremo calor

Las escapadas cortas pican en punta con la llegada del otoño. Dos localidades cordobesas se destacan por sus paisajes y propuestas al aire libre.

La provincia de Córdoba se ubica como uno de los destinos preferidos para quienes buscan una escapada durante el otoño. Con temperaturas más agradables y paisajes serranos que invitan al descanso, el mes de marzo aparece como un momento ideal para organizar viajes cortos.

La cercanía de feriados y la llegada de Semana Santa generan un contexto propicio para planificar recorridos turísticos dentro del país. En ese sentido, algunas agencias comenzaron a promocionar paquetes que facilitan la experiencia del viajero, con transporte en micro, alojamiento y comidas incluidas.

Entre las propuestas disponibles aparecen dos destinos tradicionales del turismo cordobés que ofrecen naturaleza, actividades al aire libre y opciones culturales para distintos tipos de visitantes.

Santa Rosa de Calamuchita se encuentra en el Valle de Calamuchita, a unos 96 kilómetros de la capital provincial. Rodeada por montañas y atravesada por el río que lleva su mismo nombre, esta localidad se convirtió en un punto clave del circuito turístico serrano.

El lugar ofrece múltiples actividades vinculadas al contacto con el entorno natural . Entre las opciones más elegidas aparecen las caminatas por senderos de montaña, recorridos en bicicleta, pesca deportiva y diferentes propuestas recreativas cerca del agua. También es posible visitar miradores naturales o realizar trekking guiado en las sierras.

Otra de las experiencias destacadas es recorrer la costanera del río Santa Rosa, donde se ubican playas y balnearios muy concurridos como Puchuqui y Miami. Además, el destino permite conocer atractivos como el Puente Colgante, la Reserva Natural La Cascada o la Parroquia Santa Rosa de Lima, que funciona como museo histórico.

Santa Rosa de Calamuchita Agencia Córdoba Turismo

La Falda

Ubicada dentro del Valle de Punilla, la ciudad de La Falda es otro de los destinos serranos más elegidos para escapadas cortas. Se encuentra a unos 70 kilómetros de la capital cordobesa y se caracteriza por su paisaje de montañas, vegetación autóctona y espacios verdes.

Entre sus principales atractivos aparece el histórico Hotel Edén, un edificio emblemático que recibió a figuras internacionales como Albert Einstein durante su época de mayor esplendor en el siglo XX. El lugar se transformó con el tiempo en uno de los puntos turísticos más visitados de la ciudad.

la falda cascadas.jpg

Quienes prefieren actividades al aire libre encuentran en esta localidad varios senderos y miradores. El cerro La Banderita ofrece una caminata de aproximadamente tres horas con vistas panorámicas del valle, mientras que sitios como el Complejo de las Siete Cascadas o la Cascada de Oláen permiten disfrutar de paisajes naturales y espacios ideales para descansar.