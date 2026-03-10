Qué fue La Perla, el centro clandestino en el que identificaron a 12 personas desaparecidas en dictadura

Se trata de uno de los 814 espacios en los que las Fuerzas Armadas detuvieron, torturaron y asesinaron alrededor de 2.500 personas en Córdoba. Los detalles del nuevo hallazgo.

La Perla, el centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionó en Córdoba y por le que pasaron 2.500 personas detenidas desaparecidas durante la última dictadura.

La Perla fue un centro clandestino de detención tortura y exterminio (CCDTyE) que funcionó entre 1976 y 1978 como parte de la red represiva bajo la órbita del III Cuerpo de Ejército, comandado por Luciano Benjamín Menéndez , en Córdoba . También fue llamada por los represores "la universidad".

Este martes, la Justicia anunció que que el Equipo Argentino de Antropología Forense restituyó la identidad de los restos de 12 personas que fueron asesinadas durante la última dictadura militar en La Perla. Al cierre de esta nota, los familiares de estas personas estaban siendo notificados.

El ex director del espacio para la memoria La Perla Emiliano Fessia había afirmado en 2020 que "el 90%" de las personas detenidas desaparecidas en este CCDTyE continuaba "en calidad de detenido desaparecido".

"Primero eran depositados en cinco habitaciones, que los militares llamaban 'las oficinas', donde les cambiaban el nombre y les ponían un número en este proceso de deshumanización y ruptura y destrucción de su identidad. Hasta que venía la orden de los altos mandos para 'trasladarlos', el eufemismo que usaban para fusilarlos o desaparecerlos en la gran mayoría de los casos", había detallado Fessia sobre el terrorismo que ejerció el Estado durante la última dictadura en ese centro.

En 2016, tras tres años y ocho meses del inicio de la mega causa La Perla-La Ribera , el Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba condenó a "prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua" a 38 represores y absolvió a cinco por los crímenes de lesa humanidad contra 711 personas cometidos en La Perla y en Campo Rivera, principalmente.

Embed - Secretaría General de Salud y Desarrollo Humano en Instagram: "Cerró la primera etapa de excavaciones en el predio de "La Perla", dentro de la causa conocida como "Enterramientos Clandestinos". Tras meses de trabajo en territorio, comienza ahora el análisis de los datos y la planificación de nuevas búsquedas para el próximo año. A 50 años del golpe cívico-militar, este avance histórico reafirma el compromiso del Gobierno de Córdoba —por decisión del gobernador @martinllaryora — junto a la Justicia, las universidades, la Municipalidad de Córdoba, el Equipo Argentino de Antropología Forense, organismos de DDHH, querellantes, familiares, sobrevivientes y Espacios de Memoria, con políticas sostenidas de Memoria, Verdad y Justicia Los Derechos Humanos son una política de Estado en la Provincia; y seguimos trabajando para que cada paso nos acerque a saldar una deuda aún pendiente de la democracia: saber dónde están las personas desaparecidas que nos faltan. #MemoriaVerdadJusticia #50AñosDelGolpe #DerechosHumanos"

La sobreviviente Teresa Meschiatti, quien declaró en el juicio con 64 años sobre su detención, afirmó que vio a Menéndez en el CCDTyE "dos veces" y resaltó que "todo el mundo pasó por La Perla. Militantes del PRT, ERP, Montoneros, Partido Comunista, OCPO, PCML, obreros, sindicalistas y también gente que no tenía ninguna militancia".

Meschiatti explicó que los detenidos ilegalmente eran divididos en tres categorías: los "blancos", considerados recuperables (muy pocos); los "grises", en proceso de recuperación; y los "negros" considerados irrecuperables. Ella perteneció a esta última categoría hasta septiembre de 1977, cuando pasó a ser "blanca". El 28 de diciembre de 1978, fue liberada pero "visitada" en cualquier momento en el domicilio de sus padres en Cosquín.

En la misma causa también se investigó el terrorismo de Estado cometido en el Departamento de Informaciones D2 de la Policía, la Penitenciaría de barrio San Martín, la Perla Chica de Malagueño, el chalet de Hidráulica en el dique San Roque y el Puesto Caminero de Pilar.

Entre 1979 y 2007 el edificio del ex CCDTyE La Perla funcionó como guarnición militar del Escuadrón de Exploración de Caballería Aerotransportada 4 del III Cuerpo de Ejército. Desde 2009 funciona como un espacio para la memoria.

Quiénes estaban a cargo de La Perla durante la última dictadura

La red articulaba La Perla con Campo de la Ribera, el D2, dependencias policiales, militares, penitenciarias y de gobierno tanto de la provincia de Córdoba como de otras provincias que eran parte de la denominada zona 3, una de las cinco zonas en las que los represores habían dividido el país.

El III Cuerpo de Ejército instituyó la represión en la región, ejerciendo el control sobre 10 provincias. El epicentro funcionaba en el Destacamento de Inteligencia 141 General Iribarren que concentraba toda la información, la inteligencia y coordinaba las acciones de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Luciano Benjamín Menéndez Luciano Benjamín Menéndez fue el militar con más condenas a prisión perpetua en la historia argentina, por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. Recibió 13 condenas a perpetua. Murió en 2018.

Esta tarea se llevaba a cabo desde un consejo integrado por miembros del ejército, la policía la Policía Federal, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio de Gobierno de la provincia, el Servicio de Inteligencia de Aeronáutica, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Escuela de Aviación Militar y la Gendarmería Nacional, en la llamada "comunidad informativa".

Del 141 dependían y coordinaban a cuatro secciones: Política, dedicada a la inteligencia; Calle, abocada a seguimientos, escuchas e infiltraciones; Operaciones Especiales (OP3), que tenía base y administraba el CCD “La Perla” y Logística, que proveía material para el funcionamiento del accionar represivo y clandestino.

Cómo es La Perla por dentro actualmente