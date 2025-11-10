10 de noviembre de 2025 Inicio
Continúa la búsqueda de los jubilados desaparecidos en Chubut: el misterioso hallazgo durante los nuevos rastrillajes

Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales están desaparecidos desde el 11 de octubre en Comodoro. Los nuevos procedimientos, que se realizaron durante el fin de semana vía terrestres y aéreos con drones, se llevaron a cabo en la zona de Puerto Visser.

Continúa la búsqueda de los jubilados desaparecidos en Chubut: el misterioso hallazgo durante los nuevos rastrillajes

Este martes 11 se cumplirá un mes de desaparición de la pareja de jubilados, Pedro Kreder y Juana Morales, en la provincia de Chubut, y, en medio de búsqueda, se continúa con nuevos rastrillajes en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Durante el fin de semana hubo nuevos hallazgos.

El Gobierno del Chubut, por intermedio del Ministerio de Seguridad y Justicia, sigue adelante con la búsqueda de la pareja, efectuando esta vez rastrillajes en la zona de Puerto Visser. Según detallaron, se efectuaron trabajos terrestres y aéreos con drones, en un radio de cuatro kilómetros.

El personal policial se dirigió al establecimiento Lamar y la encargada del lugar guio a los efectivos hasta una desembocadura del mar, donde se observaron “diversos objetos que habrían sido expulsados por el agua”. Ahora, habrá que determinar si dichos elementos pertenecen a la pareja.

Ante dicho hallazgo de estos elementos, se organizaron dos cuadrículas de búsqueda: un grupo se desplazó hacia el sur por la costa y otro en dirección norte, de forma simultánea, donde se recorrieron los zanjones de la costa, con el fin de cubrir sectores de difícil acceso.

jubilados chubut rastrillajes

Este martes 11 de noviembre se cumplirá un mes de las desapariciones de los jubilados que se habían puesto en pareja hacía pocos meses y que pretendían pasar un fin de semana juntos.

Jubilados desaparecidos en Chubut: la macabra pista que encontraron cerca de la camioneta

En medio de la incertidumbre en torno a la desaparición de Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales en Chubut, el viernes pasado se llevó a cabo otro rastrillaje sobre las rutas 1 y 3, la playa de Restinga Alí, cañadones y la ladera de un cerro, donde la policía encontró “fuertes olores de putrefacción”.

Según informó el medio El Chubut, los tarea se realizó en torno al último registro de GPS del teléfono celular de Juana, desde Ruta 1 hasta la playa de Restinga Alí.

Jubilados desaparecidos Chubut

“La pesquisa se extendió desde la zona donde fue encontrado el vehículo, siguiendo el cañadón en dirección Oeste e incluyendo la ladera del cerro, donde, en rastrillajes previos, efectivos habían percibido fuertes olores de putrefacción”, detallaron.

