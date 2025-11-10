IR A
Está en Netflix y tiene una trama plagada de amor: tiene solo 5 capítulos

Esta minisierie española de la plataforma de streaming está basada en la novela de Elisabet Benavent y fue producida por Plano a Plano.

Las miniseries son cada vez más populares en Netflix. Este formato permite desarrollar una historia más en profundidad sin las limitaciones del tiempo de una película, y también da lugar para jugar más con la estructura narrativa.

La miniserie es tendencia en Netflix.
El éxito de las adaptaciones de Elísabet Benavent en la plataforma de streaming sumó un nuevo y resonante capítulo con el estreno de la miniserie "Un cuento perfecto" en julio de 2023. Se trata de la tercera adaptación de las novelas de esta escritora publicada en la plataforma, después de Valeria y Fuimos canciones.

La dirección en este caso estuvo a cargo de Chloé Wallace, y el guion fue escrito por Marina Pérez. La producción rápidamente se consolidó como uno de los lanzamientos más vistos del verano, escalando posiciones en el Top 10 en múltiples países, incluyendo España y gran parte de Latinoamérica.

un cuento perfecto

Según la crítica, la adaptación producida por Plano a Plano, logra capturar la esencia fresca y desenfadada del texto, y la química entre los protagonistas traspasa la pantalla chica. Los escenarios de Madrid y las islas griegas termina de completar el encanto de esta historia.

Netflix: sinopsis de Un Cuento Perfecto

“Un cuento perfecto" narra la historia de Margot, una heredera de una cadena hotelera que huye de su propia boda, y David, un joven que tiene múltiples trabajos para llegar a fin de mes. Cuando sus caminos se cruzan por casualidad, descubren que ambos tienen el corazón roto y hacen un pacto para ayudarse mutuamente a recuperar a sus exparejas.

Provenientes de mundos opuestos, se dan cuenta que comparten mucho más de lo que se imaginan. Este viaje lleno de imprevistos y autodescubrimiento los lleva de Madrid a Grecia, donde sus sentimientos se entrecruzan. El "encantador caos" de David desordenará la vida de Margot, ayudándola a encontrar su verdadero camino y a replantearse qué es realmente un "cuento perfecto" para ella.

Esta dualidad de escenarios y personajes es clave para desarrollar un relato romántico que se siente actual y relevante, y que explica el rotundo éxito popular que la convirtió en un título imprescindible del catálogo de rom-com españolas de la plataforma.

Tráiler de Un Cuento Perfecto

Reparto de Un Cuento Perfecto

Esta miniserie española fue producida por Plano a Plano y protagonizada por:

  • Anna Castillo como Margot
  • Álvaro Mel como David
  • Mario Ermito como Filipo
  • Lydia Pavón como Idoia
  • Lourdes Hernández "Russian Red" como Patricia
  • Ingrid García-Jonsson como Candela
  • Ane Gabarain como Asun
  • Elena Irureta como Amparo
