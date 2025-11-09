Tragedia en Barracas: un motociclista murió al chocar contra un árbol

Se trata de un joven de 19 años. Por el hecho, registrado en las calles Benito Quintela Martín y Herrera, se desplegó un amplio operativo policial.

Un joven de 19 años murió luego de chocar contra un árbol cuando se trasladaba en una motocicleta en el barrio porteño de Barracas. La principal sospecha de los investigadores apunta a que había perdido el dominio del vehículo antes del impacto.

El hecho se produjo en el cruce de las calles Benito Quintela Martín y Herrera , donde el joven, de nacionalidad venezolana, cayó sobre el asfalto mientras se transportaba sobre una moto Keller 110. Pese a que fue asistido por un grupo de médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) , finalmente falleció.

En tanto, las autoridades solicitaron analizar los registros de las cámaras de seguridad, aunque hallaron rastros del choque en dos árboles sobre la calzada. Por lo pronto, la madre y el hermano del joven se dirigieron al lugar mientras además se hallaban unos policías.

En este marco, el personal de la Policía de la Ciudad encabezó un operativo junto al Gabinete de Apoyo Psicólogico (GAP) en la zona del suceso, en el marco de las primeras averiguaciones.

El conductor de un Toyota Yaris perdió el control y ocasionó un choque múltiple que dejó tres heridos leves y siete vehículos afectados pero, a pesar de que intentaron hacerle el test de alcoholemia más de 10 veces, no pudo completarlo correctamente y ahora deberá someterse a otros controles.

El siniestro ocurrió alrededor de las 2:30 del domingo sobre la Avenida Boyacá, casi cruce con Juan B. Justo, en el barrio porteño de Villa General Mitre. Por motivos que se desconocen, el Toyota Yaris impactó a otros siete vehículos que en ese momento estaban estacionados o circulando frente a la Plaza Sáenz Peña.

Entre los afectados se encuentran una camioneta Jeep Renegade, que terminó sobre la vereda de la plaza con el eje roto; un auto Fiat Pulse que quedó con la parte trasera destruida; un Peugeot 207 cuyo parabrisas trasero quedó estallado y una Toyota Hilux que terminó volcada sobre Boyacá.

"La verdad que no lo vi cuando me chocó. Intentaron hacerle la alcoholemia como 10 veces", afirmó el conductor de la Hilux a C5N. El cronista Rafael Palavecino informó que las autoridades "tuvieron que incorporar en el acta un 'falso positivo' porque (el hombre) no era constante en el soplido" y se hará "un control posterior para verificar su estado".

En el operativo participaron agentes de la Policía de la Ciudad, Bomberos y SAME. También acudieron tres ambulancias y una unidad de triage, aunque solo se registraron tres heridos leves que fueron asistidos en el lugar y, finalmente, ninguno necesitó traslado. El tránsito sobre Boyacá se habilitó minutos después de las 8.