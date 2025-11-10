10 de noviembre de 2025 Inicio
Por qué hay que limpiar las valijas después de un viaje: la verdad de las azafatas

Estamos acostumbrados a lavar la ropa con la que pasamos varias horas en un avión, pero no solemos hacer lo mismo con el equipaje o los bolsos de mano. Sin embargo, es un paso clave que debemos sumar a nuestra rutina.

La higiene de las valijas es clave para evitar problemas de salud.

La higiene de las valijas es clave para evitar problemas de salud.

  • Las azafatas advierten que siempre debemos limpiar las valijas después de un viaje.
  • Las maletas están en contacto con muchas superficies en un aeropuerto y un avión, lo que las expone a gérmenes y bacterias.
  • Esto incluye tanto el equipaje de mano como el que se despacha en la bodega.
  • Es importante lavar las valijas siguiendo las indicaciones del fabricante, ya sea en el lavarropas o con un trapo húmedo.

Después de un largo viaje en avión, la principal preocupación respecto a nuestro equipaje es que llegue entero, en buenas condiciones y no falte nada; con eso nos damos por satisfechos y guardamos la valija hasta la próxima vez. Sin embargo, las azafatas advierten que deberíamos agregar otro punto a la lista: limpiarla.

Ya sean bolsos de tela o carry on rígidos, todo equipaje que haya pasado por el aeropuerto y viajado en el avión, sin importar si lo hizo en la bodega o la cabina, debe lavarse una vez que llegamos a casa. Aunque puede ser molesto y agotador, esta precaución es fundamental para la salud.

Además, es importante no apoyar las valijas sobre la cama, la silla o cualquier lugar de uso frecuente antes de haberla limpiado. La clave es vaciarla, sacudirla para eliminar los residuos más grandes y, luego, lavarla según el material y las indicaciones del fabricante; puede ser en el lavarropas o con un trapo húmedo.

Por qué hay que limpiar las valijas después de un viaje

Nuestras valijas están en contacto con muchas superficies diferentes antes, durante y después de un viaje en avión. Esto incluye el suelo del aeropuerto, las cintas transportadoras, la bodega y los compartimentos de la cabina que, aunque se limpian frecuentemente, sufren un intenso tráfico de equipajes.

En todo ese proceso, las valijas entran en contacto con suciedad, bacterias y microorganismos que se adhieren a ellas. En algunos casos puede ser visible y generar manchas, pero la mayoría de las veces es imperceptible y no nos damos cuenta de qué tan sucias están en realidad.

Además de limpiar toda la superficie exterior de la valija, también es importante prestarle atención al exterior, las manijas y las ruedas, que suelen ser las partes más expuestas a los gérmenes. Así como lavamos la ropa al volver de viaje, limpiar las maletas también debe volverse parte de nuestra rutina.

