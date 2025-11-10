Por qué hay que limpiar las valijas después de un viaje: la verdad de las azafatas Estamos acostumbrados a lavar la ropa con la que pasamos varias horas en un avión, pero no solemos hacer lo mismo con el equipaje o los bolsos de mano. Sin embargo, es un paso clave que debemos sumar a nuestra rutina. Por







La higiene de las valijas es clave para evitar problemas de salud. Pexels

Las azafatas advierten que siempre debemos limpiar las valijas después de un viaje.

Las maletas están en contacto con muchas superficies en un aeropuerto y un avión, lo que las expone a gérmenes y bacterias.

Esto incluye tanto el equipaje de mano como el que se despacha en la bodega.

Es importante lavar las valijas siguiendo las indicaciones del fabricante, ya sea en el lavarropas o con un trapo húmedo. Después de un largo viaje en avión, la principal preocupación respecto a nuestro equipaje es que llegue entero, en buenas condiciones y no falte nada; con eso nos damos por satisfechos y guardamos la valija hasta la próxima vez. Sin embargo, las azafatas advierten que deberíamos agregar otro punto a la lista: limpiarla.

Ya sean bolsos de tela o carry on rígidos, todo equipaje que haya pasado por el aeropuerto y viajado en el avión, sin importar si lo hizo en la bodega o la cabina, debe lavarse una vez que llegamos a casa. Aunque puede ser molesto y agotador, esta precaución es fundamental para la salud.

Además, es importante no apoyar las valijas sobre la cama, la silla o cualquier lugar de uso frecuente antes de haberla limpiado. La clave es vaciarla, sacudirla para eliminar los residuos más grandes y, luego, lavarla según el material y las indicaciones del fabricante; puede ser en el lavarropas o con un trapo húmedo.

valija-equipaje Freepick Por qué hay que limpiar las valijas después de un viaje Nuestras valijas están en contacto con muchas superficies diferentes antes, durante y después de un viaje en avión. Esto incluye el suelo del aeropuerto, las cintas transportadoras, la bodega y los compartimentos de la cabina que, aunque se limpian frecuentemente, sufren un intenso tráfico de equipajes.

En todo ese proceso, las valijas entran en contacto con suciedad, bacterias y microorganismos que se adhieren a ellas. En algunos casos puede ser visible y generar manchas, pero la mayoría de las veces es imperceptible y no nos damos cuenta de qué tan sucias están en realidad.