Martín Fierro de Cable 2025: dónde será la ceremonia, quiénes serán los conductores y todos los detalles

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) premiará a lo mejor de la programación de 2024 en más de 30 ternas, en una emotiva ceremonia que despierta gran expectativa.

Telefe
C5N transmitirá a través de su pantalla y sus redes sociales la entrega del Martín Fierro de Cable 2025.

Redes sociales

La ceremonia de entrega del Martín Fierro de Cable 2025, el premio más destacado del periodismo y la televisión que entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA), en esta ocasión para los mejores programas del año pasado, será transmitida por C5N, con la conducción de Juan Di Natale y Lizy Tagliani.

Juan Di Natale y Lizy Tagliani estarán al frente de los Martín Fierro de Cable.
La cita, que genera enormes expectativas para el periodismo y las figuras de los medios, se celebrará el 27 de noviembre en el centro de eventos Goldencenter y contará con la participación de más de 800 invitados.

En la previa al evento habrá una alfombra roja que contará con todos los protagonistas del 2024 y en la que los miembros de APTRA elegirán a los ganadores en más de 30 ternas.

La pantalla de C5N, el sitio C5N.com y sus redes sociales realizarán la cobertura minuto a minuto de la alfombra roja, las premiaciones y todas las alternativas de lo que ocurra.

Martín Fierro de Cable: cuándo y dónde será la ceremonia

La entrega del premio Martín Fierro de Cable se celebrará el jueves 27 de noviembre en el centro de eventos Goldencenter.

Martín Fierro de Cable: quiénes conducirán el evento

La ceremonia contará con la conducción de Juan Di Natale y Lizy Tagliani.

Martín Fierro de Cable: ¿habrá reencuentro entre Jorge Rial y Luis Ventura?

"Algunos dicen que fui contra Luis Ventura. No, al contrario. Siempre hablé. No es algo contra él. El premio es bárbaro", expresó Jorge Rial en una transmisión de Argenzuela.

Luego redobló la apuesta y en el continuado de los elogios analizó: "Me voy a tener que cruzar con Luis Ventura y ¿si gano me lo podría entregar él no?"

"Yo no tengo drama. Siempre dije que con el gordo pueden decir cualquier cosa, pero yo lo quiero. Y ya lo demostré. Yo lo quiero, no me voy a enojar nunca con Ventura. Es imposible. Me puedo enojar con cualquiera menos con él", concluyó.

