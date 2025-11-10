10 de noviembre de 2025 Inicio
Pasó de ser una estrella del deporte a estar preso por un desagradable motivo

Este deportista pasó de campeón del Super Bowl a cumplir una condena por abusar de 16 mujeres.

Por
Hoy continúa detenido y recién podría recuperar la libertad dentro de una década.

The New York Times
  • El exjugador de la NFL Darren Sharper pasó de ser una figura destacada del fútbol americano a cumplir una condena de 20 años por múltiples abusos sexuales.
  • Su carrera deportiva incluyó pasos por los Green Bay Packers, Minnesota Vikings y New Orleans Saints, con quienes ganó el Super Bowl en 2010.
  • Sharper fue declarado culpable de drogar y violar a 16 mujeres en distintos estados de Estados Unidos, junto a dos cómplices.
  • Cumple su pena desde 2014 y podría acceder a la libertad condicional recién en 2034, tras admitir los delitos y renunciar a una defensa.

De ídolo deportivo a convicto, la historia de Darren Sharper se transformó en una de las más oscuras del deporte estadounidense. En 2016, el exjugador de la NFL fue condenado por una serie de crímenes sexuales que estremecieron al mundo deportivo y judicial. Su caso marcó un antes y un después al exponer el contraste entre el éxito profesional y la caída moral de una figura pública.

Durante su carrera, Sharper fue reconocido como uno de los mejores defensores de su generación. Jugó 14 temporadas en la NFL y alcanzó la cima al consagrarse campeón del Super Bowl XLIV con los New Orleans Saints. Pese a la imagen que dejaba en la cancha, en su vida privada ocultaba un patrón criminal que salió a la luz pocos años después de su retiro.

Las investigaciones dieron a conocer una conducta sistemática de abuso que se extendió por varios estados de Estados Unidos. Con fama, dinero y acceso a los medios, aprovechó su posición para atacar a sus víctimas, hasta que las denuncias coincidieron y se destapó la red de delitos que lo llevaría a prisión.

Darren Sharper

Darren Sharper y su historia en el deporte

Antes de su caída, Darren Sharper era considerado una estrella del fútbol americano. Nacido en Virginia en 1975, desarrolló una carrera profesional brillante que comenzó en los Green Bay Packers, continuó en los Minnesota Vikings y culminó en los New Orleans Saints. Su talento como safety lo llevó a participar en cinco Pro Bowls y a ser parte fundamental del título de los Saints en 2010.

Su retiro llegó en 2011, y poco después comenzó a trabajar como analista deportivo. Pero en paralelo, entre 2010 y 2014, Sharper llevaba una vida marcada por el delito, ya que drogaba y abusaba de mujeres en distintas ciudades como Nueva Orleans, Los Ángeles, Phoenix y Las Vegas. La investigación demostró que utilizaba ansiolíticos y sedantes para anular la voluntad de sus víctimas antes de atacarlas.

Darren Sharper

El exjugador no actuaba solo. Junto a él fueron condenados Brandon Licciardi, un exagente de policía que recibió 17 años de prisión, y Erik Núñez, exempleado gastronómico que fue sentenciado a 10 años. Ambos admitieron haber colaborado con Sharper en la preparación y ejecución de los abusos.

El modus operandi era tan metódico que, incluso cuando las primeras denuncias ya estaban bajo investigación, este deporsita continuó cometiendo nuevos ataques. La justicia determinó que su conducta constituía una serie de violaciones agravadas y lo condenó a 20 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional recién en 2034.

Desde su detención en 2014, Sharper permanece encarcelado y su caso se convirtió en un ejemplo extremo de cómo el poder, la fama y la impunidad pueden ser utilizados de manera destructiva.

