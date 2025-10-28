28 de octubre de 2025 Inicio
Desaparición de jubilados en Chubut: un experto en rescates se sumó al operativo

Continúa el operativo para hallar a Juana y Pedro en la zona de Rocas Coloradas. La única pista es la camioneta Toyota Hilux que apareció abandonada en el lugar: no se descarta ninguna hipótesis.

Más de dos semanas sin rastros de Juana y Pedro en Chubut.

Continúa la incertidumbre en torno a la desaparición de Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales en Chubut, en las últimas horas se sumó Luis Zúñiga, un experto en rescates, que realizará un recorrido con caballos por la zona donde se encontró la camioneta Toyota Hilux en Rocas Coloradas.

Desde Caleta Córdova, la periodista Mariela López Brown informó para la pantalla de C5N que "van a continuar con cuatro caballos que fueron pedidos por Luis Zúñiga, un enfermero rescatista especializado que vino de la provincia de Neuquén y se sumó a la búsqueda, en torno al hallazgo de la camioneta".

El sábado 11 de octubre fue el último registro de la camioneta Toyota Hilux cercano al ingreso de Rocas Coloradas, y el lunes 13 las hijas de Juana Inés Morales realizaron la denuncia. Con el correr de los días, el viernes 17 apareció la camioneta en una zona inhóspita, el Cañadón de Visser.

A pesar de que ya se realizaron rastrillajes con camionetas 4x4, perros y personal de rescate, en las últimas horas se suma Zúñiga, oriundo de Neuquén e Instructor de Enfermeros Tácticos de Combate, quien en diálogo con ADN Sur explicó que "me puse en contacto con la familia, me consultaron si podía venir y les dije que sí, pero les expliqué que debía trabajar. Para poder actuar, necesitaban hacer el llamado adecuado a las autoridades correspondientes, como me ocurrió en mi provincia, donde suelo liberar defunciones, y gracias a Dios me liberaron para venir".

Durante la entrevista, Zuñiga señaló que recorrió un poco la zona, "pero cerca del lugar donde estaba la camioneta no vi sumideros, están más lejos, a más kilómetros".

En relación con el uso de caballos en la búsqueda expresó que son animales útiles "pero necesita alguien que gestione la logística. Hay un arroyo y un desnivel natural que hacen imposible cruzar con vehículos o camiones normales. Hay que calcular aproximadamente tres horas para ir y tres para volver a caballo, con el animal bien racionado. Además, los caballos tienen que ser mansos para que otra persona pueda montarlos".

La semana pasada el ministro de Seguridad de la provincia, Héctor Iturrioz, aseguró que "el transcurso de los días y los rastrillajes nos dieron resultados infructuosos, entonces se empieza a tomar más fuerza la hipótesis del homicidio, un robo que salió mal".

