10 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cuáles son las 32 atracciones bonaerenses que compiten para quedarse con el título mundial de Turismo

El Mundial de Turismo Rural entra en su segunda ronda y los clasificados ya se preparan para nuevos duelos que serán votados por el público para consagrarse como la “mayor joya oculta de la provincia de Buenos Aires”.

Por
La segundo etapa del torneoserá entre el 11 y 14 de noviembre. Se podrá votar vía web

La segundo etapa del torneo será entre el 11 y 14 de noviembre. Se podrá votar vía web

Sin dudas, la provincia de Buenos Aires tiene muchos atractivos donde los turistas pueden elegir para pasar unos días de distracción o incluso para vacaciones. A raíz de ello, se está llevando a cabo el segundo Mundial del Turismo Rural, que pasó a la segunda etapa, y el público podrán votar cuál es el pueblo bonaerense más atractivo.

Turismo: Punta del Este se prepara para una temporada récord en reservas de argentinos
Te puede interesar:

Turismo: Punta del Este se prepara para una temporada récord en reservas de argentinos

El torneo, organizado por Puebleando.arg, pasó una intensa primera fase que generó miles de votos y comentarios, y por ello 32 pueblo rurales siguen en competencia por consagrarse como la mayor joya oculta de la provincia de Buenos Aires.

Durante la primera ronda, se contó con 64 atracciones rurales en el que se enfrentaron en duelos eliminatorios que despertaron el interés de comunidades locales, medios de comunicación y turistas. Cada enfrentamiento estuvo marcado por una fuerte participación de los habitantes de los pueblos, que se organizaron en campañas de apoyo para impulsar a sus candidatos favoritos.

Tras pasar el filtro, 32 pueblos competirán en la segunda ronda del torneo con 16 nuevos duelos que definirán a los clasificados a los octavos de final.

Mundial de Turismo Rural: cómo votar a las mejores atracciones bonaerenses

Al igual que en la etapa anterior, las votaciones podrán manifestar su voto en la cuenta de Instagram de @puebleando.arg, a través de las historias que están abiertas para todos aquellos que quieran participar. La votación de la segunda etapa se realizará entre el martes 11 y el viernes 14 de noviembre.

“Nos emociona ver la enorme participación que generó el Mundial. Los pueblos se apropiaron de la competencia, organizaron votaciones, campañas y hasta notas en medios locales para apoyar a sus candidatos. Ese es precisamente el espíritu que buscamos con esta iniciativa: que la gente redescubra y ponga en valor los tesoros rurales de nuestra provincia”, destacan Noelia y Juan Pablo, creadores de Puebleando.arg.

Flyer MTR Vertical

Puebleando.arg es una cuenta creada por una familia que explora pueblos y ciudades de Argentina, compartiendo historias, paisajes, arquitectura y las experiencias con su gente. Ellos destacan la singularidad de cada lugar y la importancia de conocerlos. Con más de 300 pueblos y ciudades visitados, comparten sus anécdotas y recomendaciones en su página de Instagram.

Mundial de Turismo Rural: cuáles son los 32 atractivos bonaerenses

Iglesias

  • Catedral Inmaculada Concepción (La Plata)
  • Iglesia Nuestra Señora de Luján
  • San Bautista (Cacharí)
  • Iglesia Santa Lucía (Sierra Chica)
  • Iglesia Eustaquio Aristizábal (Vivoratá)
  • Basílica de Luján

Atractivos naturales

  • Laguna de Monte
  • Laguna de Gómez (Junín)
  • Balneario Municipal de Arrecifes
  • Balneario Reta
  • Cascada La Escondida (Coronel Dorrego)
  • Vivero Municipal Holmberg (Cazón)

Arquitectura y patrimonio

  • Delegación Municipal de San Jorge
  • Municipalidad de Pellegrini
  • Municipalidad de Bahía Blanca
  • Cementerio de Laprida
  • Castillo San Francisco (Egaña)
  • Palacio Piria
  • Palacio Huetel
  • Matadero de Salliqueló
  • Matadero de Balcarce
  • Castillo Naveira (Luján)

Sitios históricos y culturales

  • Cine Club Colón (La Paz Chica, Roque Pérez)
  • Bosque Encantado (General Belgrano)
  • Estaciones de tren de Tres Sargentos y Suipacha, y la antigua estación de servicio de La Dulce

Pueblos y atractivos rurales

  • Polo turístico y gastronómico de Uribelarrea
  • Villa Epecuén
  • El Almacén Lo de Claudio (Zapiola)
  • Plaza Juan Pascual Pringles (Coronel Pringles)
  • Esquina de la posta de Ernestina
  • Casa Bella Vista (Villa Lía)
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Rincón italiano en Buenos Aires: ¿dónde se encuentra La Toscana argentina y por qué se la llama así?

Rincón italiano en Buenos Aires: dónde se encuentra "La Toscana" argentina y por qué se la llama así

Én Córdoba hay una reserva natural destacada por su belleza.

Viajar a Córdoba: la reserva natural que ofrece un escenario imponente

Su ubicación frente al Canal Beagle permite ver la localidad chilena de Puerto Williams.

Turismo en Argentina: el pueblo pesquero a orillas del Canal Beagle que es precioso

El pueblo nació en 1959 y conserva su identidad pesquera y rural.

La escapada cerca de Buenos Aires para refrescarse en un sitio desconocido cuando el calor no se soporta

Este pueblo es un destino ideal de Uruguay.

Este destino de Uruguay es conocido como "slow town" y es perfecto para visitar en el verano de 2026: dónde se encuentra

En Córdoba hay una reserva natural para hacer caminatas sencillas y disfrutar de cascadas.

Viajar a Córdoba: la reserva natural para hacer caminatas sencillas y disfrutar de cascadas

Rating Cero

El rumor tomó fuerza especialmente porque el artista venía de atravesar una ruptura mediática.

El cantante Beéle estaría en pareja con una modelo colombiana y es furor en las redes: quién es

Valentina Cervantes terminó con el misterio: se va de MasterChef Celebrity.

Valentina Cervantes confirmó su renuncia a MasterChef Celebrity: "Hablé con Enzo y..."

Netflix cuenta con un amplio catálogo del género dramático. 
play

Drama puro: las mejores dos películas de Netflix para ver en estos días

Pertenece a la familia olfativa ámbar-vainilla para mujer.

Este es el perfume favorito de Rihanna: cuánto sale en Argentina

Wanda Nara está decidida a meterse de lleno en la vida de Icardi y la China Suárez.
play

Wanda Nara no quiere ver a la China Suárez con sus hijas: presentó una cautelar contra Mauro Icardi

El Superclásico contó con la presencia de muchos famosos en La Bombonera.

Show de famosos en el Superclásico: Pampita, Laurita Fernández y Martín Bossi festejaron en La Bombonera

últimas noticias

El hecho se produjo por la explosión de un auto.

Nueva Delhi: al menos ocho muertos por la explosión de un auto en una zona turística

Hace 26 minutos
La variedad y el equilibrio son las claves del efecto positivo.

Cuáles son las 3 bebidas que benefician la longevidad según un estudio

Hace 26 minutos
La Provincia de Buenos AIres busca endeudarse para sostener sus cuentas y aliviar la carga tributaria de las pymes

La Provincia defendió el proyecto de toma de deuda para sostener a los municipios y aliviar la carga tributaria de las pymes

Hace 1 hora
El rumor tomó fuerza especialmente porque el artista venía de atravesar una ruptura mediática.

El cantante Beéle estaría en pareja con una modelo colombiana y es furor en las redes: quién es

Hace 1 hora
Valentina Cervantes terminó con el misterio: se va de MasterChef Celebrity.

Valentina Cervantes confirmó su renuncia a MasterChef Celebrity: "Hablé con Enzo y..."

Hace 1 hora