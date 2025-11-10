10 de noviembre de 2025 Inicio
Muerte en San Telmo: revelaron el video de la caída de la joven fallecida

Su familia pide que se investigue un posible femicidio y calificó a su novio, Nahuel Castillo Corminola, de "experto manipulador", ya que aseguran que su hija no se precipitó por su cuenta, sino que fue un femicidio.

Las imágenes de las cámaras de seguridad registraron la caída de Matilda desde el balcón de la residencia donde vivía.

A tres días de la muerte de Matilda López Sanzetenea, la joven que falleció tras caer del balcón de su departamento, ubicado en un segundo piso en San Telmo, se difundieron las imágenes de las cámaras de seguridad, donde puede verse la violenta caída sobre el adoquinado de la calle Defensa. Al momento del hecho se encontraba con su novio, Nahuel Castillo Corminola, principal sospechoso que ya se encuentra detenido.

Matilda viajó de Bolivia a Buenos Aires para poder estudiar Diseño de Imagen y Sonido, en la UBA, su padre Pablo López la apoyó y acompañó en todo el proceso. Según contó el padre, su hija se encontraba saliendo con Castillo Corminola, un joven que había conocido en Bolivia y, que también viajó a la Argentina para poder estudiar.

Por el momento el presunto femicida, de 18 años, se encuentra detenido en el marco de la investigación a cargo del juez Manuel de Campos, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº5. La muerte fue calificada como homicidio.

Muerte en San Telmo: la familia de Matilda López aseguró que su novio era violento y "manipulador"

La familia de Matilda López Sanzetenea, la estudiante boliviana de 18 años que murió el sábado tras caer de un balcón en San Telmo, denunció que la joven ya había sufrido episodios de violencia previos por parte de su novio, a quien definieron como "un experto manipulador".

El principal sospechoso y único detenido por la muerte de Matilda es Nahuel Castillo Corminola, de 18 años, con quien salía hace poco más de un año. El joven es argentino pero había vivido en Bolivia, donde se conocieron y empezaron una relación antes de mudarse juntos a Buenos Aires para estudiar.

Hasta el momento, la causa fue caratulada como homicidio simple, pero la familia de la joven reclama que se investigue como femicidio. Advirtieron que el detenido "tiene heridas defensivas" en la espalda y que Matilda cayó desde el segundo piso "como un cuerpo inerte", por lo que sospechan que "la tiró inconsciente".

"Él le controlaba la cuenta bancaria aprovechando su condición de argentino y que mi hija estaba tramitando el DNI. Cuando se peleaban, él le cortaba el acceso a la plata que yo le mandaba desde Bolivia", denunció Pablo, el padre de la joven, en diálogo con Mañanas Argentinas por C5N.

"Ante esa primera alerta tan manifiesta, le pedí que lo dejara y lo dejó por un par de meses, pero después volvió. Este chico es un experto manipulador. Hemos recibido audios de novias anteriores terribles, donde hay abuso sexual y el mismo tipo de control", señaló.

