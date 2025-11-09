Lanús: manejaba en ojotas y atropelló a tres mujeres El conductor, de 37 años, embistió desde atrás a las tres víctimas, quienes resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas al Hospital Evita. Por







Las cámaras de seguridad registraron el brutal atropello en Lanús.

Tres mujeres resultaron gravemente heridas este sábado en la localidad bonaerense de Lanús luego de ser atropelladas por un automovilista que manejaba en ojotas y perdió el control del vehículo. Las víctimas, sin riesgo de vida, fueron trasladadas por personal del SAME al Hospital Evita.

El brutal incidente ocurrió en la intersección de las avenidas Hipólito Yrigoyen y 25 de Mayo, en cercanías de la estación ferroviaria de la cabecera del municipio. El Renault Symbol conducido por M. Ezequiel E., de 37 años, embistió a las víctimas y les produjo graves lesiones.

Según reveló Infobae, Juana V., de 73 años, sufrió heridas en el brazo izquierdo, con diagnóstico de posible amputación; Mirta S. A. L., de 91 años, presentó lesiones en la cabeza y fractura expuesta, además de perder el conocimiento al momento del accidente; y Teresa C. M., de 65 años, manifestó dolores fuertes en la región lumbar. Las tres fueron trasladadas por personal del SAME al Hospital Evita.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C5N (@c5n) En las imágenes registradas por las cámaras de seguridad se ve al automóvil atropellando desde atrás a las víctimas. El conductor, que iba acompañado por un menor, fue sometido al test de alcoholemia por parte del personal de Tránsito, pero dio negativo.

De acuerdo con el reporte policial, se solicitó la presencia de peritos en el lugar y se inició una investigación caratulada como lesiones culposas graves. El procedimiento fue supervisado por el comisario mayor Ernesto Ferreyra, jefe de la Policía Departamental de Seguridad de Lanús.

Embed