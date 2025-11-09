9 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Lanús: manejaba en ojotas y atropelló a tres mujeres

El conductor, de 37 años, embistió desde atrás a las tres víctimas, quienes resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas al Hospital Evita.

Por
Las cámaras de seguridad registraron el brutal atropello en Lanús.

Las cámaras de seguridad registraron el brutal atropello en Lanús.

Tres mujeres resultaron gravemente heridas este sábado en la localidad bonaerense de Lanús luego de ser atropelladas por un automovilista que manejaba en ojotas y perdió el control del vehículo. Las víctimas, sin riesgo de vida, fueron trasladadas por personal del SAME al Hospital Evita.

¿Quién está detrás de los femicidios de Mar del Plata? Todavía el caso sigue sin resolverse
Te puede interesar:

Aterró a Mar del Plata al principio de los 2000 y los femicidios quedaron sin resolver: cuál es la historia

El brutal incidente ocurrió en la intersección de las avenidas Hipólito Yrigoyen y 25 de Mayo, en cercanías de la estación ferroviaria de la cabecera del municipio. El Renault Symbol conducido por M. Ezequiel E., de 37 años, embistió a las víctimas y les produjo graves lesiones.

Según reveló Infobae, Juana V., de 73 años, sufrió heridas en el brazo izquierdo, con diagnóstico de posible amputación; Mirta S. A. L., de 91 años, presentó lesiones en la cabeza y fractura expuesta, además de perder el conocimiento al momento del accidente; y Teresa C. M., de 65 años, manifestó dolores fuertes en la región lumbar. Las tres fueron trasladadas por personal del SAME al Hospital Evita.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de C5N (@c5n)

En las imágenes registradas por las cámaras de seguridad se ve al automóvil atropellando desde atrás a las víctimas. El conductor, que iba acompañado por un menor, fue sometido al test de alcoholemia por parte del personal de Tránsito, pero dio negativo.

De acuerdo con el reporte policial, se solicitó la presencia de peritos en el lugar y se inició una investigación caratulada como lesiones culposas graves. El procedimiento fue supervisado por el comisario mayor Ernesto Ferreyra, jefe de la Policía Departamental de Seguridad de Lanús.

Embed

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El motociclista, de 46 años, falleció en el acto.

Tragedia en Azul: un motociclista murió luego de ser embestido por un camión tras una violenta discusión

Uno de los carteles que aparecieron en un barrio marplatense.

"Te metemos bala": los impactantes carteles de los vecinos, cansados de la inseguridad

A pocos días de cumplirse un mes de su desaparición continúa la búsqueda. 

Jubilados desaparecidos en Chubut: la macabra pista que encontraron cerca de la camioneta

Matilda se mudó a Buenos Aires para poder estudiar en la UBA. 

Investigan el presunto femicidio de una estudiante boliviana que murió tras caer de un balcón

play

Escobar: el Grupo Halcón realiza un megaoperativo para atrapar al tirador del Delta

La imágen de Bullrich emulando al Tio Sam.

Bullrich te busca: la insólita convocatoria de la ministra de Seguridad para ser detectives de la PFA

Rating Cero

La miniserie reconstruye el asesinato del presidente James A. Garfield.
play

Está en Netflix, cuenta el asesinato real de un presidente y tiene solo 4 capítulos

Aitana, la hija de Cami Homs y José Sosa, nacerá en enero del 2026

Cami Homs mostró la carita de su hija con José Sosa

La serie cuenta con la producción ejecutiva de David Benioff y D. B. Weiss, responsables del fenómeno Game of thrones. Su sello se nota en la forma de narrar: una historia política contada como un thriller humano.
play

De qué se trata Muerte por un rayo, la miniserie de 4 capítulos que sorprende a todos en Netflix

El debut de Wonder Man en Disney+ podría marcar un cambio importante en la saturación de historias de superhéroes, al ofrecer una propuesta más reflexiva y autoconsciente del género.
play

Wonder Man estrenó un nuevo tráiler: qué reveló Marvel con el último avance

Moria Casán volverá al Trece con La Mañana con Moria, de lunes a viernes a las 9

Moria Casán vuelve a la televisión: cuándo y dónde comienza su nuevo programa

Esta película está inspirada en una experiencia real del guionista.
play

Está en Netflix y es una comedia que te saca una sonrisa hasta en tus peores momentos

últimas noticias

Trump anunció la medida por los aranceles.

EEUU: Trump anunció un bono de u$s2.000 para los ciudadanos por los aranceles

Hace 16 minutos
La Confederación Brasileña de Rugby anunció que iniciará acciones penales contra quienes profirieron insultos racistas.

La Confederación Brasileña de Rugby denunció expresiones racistas de parte de jugadores argentinos

Hace 29 minutos
Este truco es clave para hacer el día previo al asado y no todos lo conocen

Este truco es clave para hacer el día previo al asado y no todos lo conocen

Hace 33 minutos
Las fajitas de pollo son un plato muy elegido en los restaurantes mexicanos. 

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer fajitas de pollo

Hace 37 minutos
play
La miniserie reconstruye el asesinato del presidente James A. Garfield.

Está en Netflix, cuenta el asesinato real de un presidente y tiene solo 4 capítulos

Hace 38 minutos