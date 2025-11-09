10 de noviembre de 2025 Inicio
"¡Mi papá quiere matar a mi mamá!": el desesperado grito de un nene que evitó un femicidio

Ocurrió en el barrio Parque Palermo, en Mar del Plata, cuando un chico salió a la calle y llegó a avisar a tiempo a la policía. El agresor, de 40 años, fue detenido tras amenazar a su pareja y cortarle el cuello con un cuchillo.

Por
Un hombre, de 40 años fue detenido este domingo tras atacar a su pareja, de 37, con un cuchillo luego de una discusión dentro de la casa, en el barrio Parque Palermo, ubicado en Mar del Plata. La señal de alerta a la Policía la dio el hijo de ambos, quien logró escapar de la vivienda y alertar a un patrullero que pasaba por el lugar: "¡Mi papá quiere matar a mi mamá!", les gritó mientras escapaba de la traumática situación.

El episodio ocurrió en una casa ubicada en las calles Labardén y Benito Lynch, en el barrio Palermo, cunando un nene, hijo de la pareja, evitó el femicidio de su madre.

Durante la agresión, el atacante arrojó a la mujer al suelo, se abalanzó sobre ella y le apoyó el arma en el cuello, un cuchillo de cabo de hueso y madera, cuya hoja superaba los 20 centímetros, causándole un corte superficial.

Los efectivos de la subcomisaría Parque Hermoso escucharon al niño, lo contuvieron y lo acompañaron hasta la casa, donde se desató el horror, según el medio marplatense La Capital. La Policía puso a salvo a la víctima y procedió a la detención del agresor. La mujer solicitó medidas de protección urgentes, entre ellas la exclusión del hogar y una restricción de acercamiento.

La fiscal de la Unidad de Flagrancia y del fuero penal juvenil Mariana Baqueiro intervino en el caso y dispuso la imputación del detenido por los delitos de amenazas calificadas y lesiones agravadas en contexto de violencia de género. Además, requirió su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

Las armas incautadas en el lugar del hecho.

