"¡Mi papá quiere matar a mi mamá!": el desesperado grito de un nene que evitó un femicidio Ocurrió en el barrio Parque Palermo, en Mar del Plata, cuando un chico salió a la calle y llegó a avisar a tiempo a la policía. El agresor, de 40 años, fue detenido tras amenazar a su pareja y cortarle el cuello con un cuchillo. Por







Un hombre de 40 años fue detenido en Barrio Parque Palermo por violencia de género.

Un hombre, de 40 años fue detenido este domingo tras atacar a su pareja, de 37, con un cuchillo luego de una discusión dentro de la casa, en el barrio Parque Palermo, ubicado en Mar del Plata. La señal de alerta a la Policía la dio el hijo de ambos, quien logró escapar de la vivienda y alertar a un patrullero que pasaba por el lugar: "¡Mi papá quiere matar a mi mamá!", les gritó mientras escapaba de la traumática situación.

El episodio ocurrió en una casa ubicada en las calles Labardén y Benito Lynch, en el barrio Palermo, cunando un nene, hijo de la pareja, evitó el femicidio de su madre.

Durante la agresión, el atacante arrojó a la mujer al suelo, se abalanzó sobre ella y le apoyó el arma en el cuello, un cuchillo de cabo de hueso y madera, cuya hoja superaba los 20 centímetros, causándole un corte superficial.

Embed Los efectivos de la subcomisaría Parque Hermoso escucharon al niño, lo contuvieron y lo acompañaron hasta la casa, donde se desató el horror, según el medio marplatense La Capital. La Policía puso a salvo a la víctima y procedió a la detención del agresor. La mujer solicitó medidas de protección urgentes, entre ellas la exclusión del hogar y una restricción de acercamiento.

La fiscal de la Unidad de Flagrancia y del fuero penal juvenil Mariana Baqueiro intervino en el caso y dispuso la imputación del detenido por los delitos de amenazas calificadas y lesiones agravadas en contexto de violencia de género. Además, requirió su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.