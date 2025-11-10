Confirmado: Mendoza implementó nuevos cambios en el trámite de la licencia de conducir

La normativa establece la obligación de realizar una verificación anual de la aptitud psicofísica para conservar la validez de la licencia nacional de conducir profesional según el grupo etario.

El Gobierno de Alfredo Cornejo, por medio del Ministerio de Seguridad y Justicia, oficializó una actualización en la reglamentación provincial que regula las licencias de conducir profesionales. Esta decisión representa un cambio relevante para los conductores que utilizan vehículos con fines laborales o comerciales dentro de Mendoza, incorporando nuevas exigencias destinadas a mejorar los estándares de seguridad vial.

La medida se enmarca en una adhesión directa a las disposiciones recientes emitidas por el Poder Ejecutivo nacional en materia de tránsito y seguridad. De esta manera, la normativa mendocina se ajusta a los lineamientos federales, promoviendo la unificación de criterios de control y fiscalización en todo el país, lo que simplifica los procedimientos administrativos y fortalece la movilidad de los profesionales del transporte.

Las modificaciones introducidas transforman el proceso de otorgamiento y renovación de licencias, vinculando su vigencia con la edad de cada conductor. Según la nueva reglamentación, los plazos de validez varían por grupo etario, con el objetivo de garantizar que quienes conducen de manera profesional conserven las condiciones físicas y psicofísicas necesarias para desempeñarse de forma segura y responsable.

Los recientes ajustes en la Ley de Tránsito de Mendoza introducen cambios relevantes en la Licencia Nacional de Conducir, con el objetivo de simplificar trámites, digitalizar la documentación y extender los plazos de vigencia para una gran parte de los conductores. Estas modificaciones responden a la necesidad de modernizar los mecanismos de emisión y control, en sintonía con las tendencias nacionales e internacionales que priorizan la eficiencia y la reducción de la burocracia. A partir de ahora, los mendocinos contarán con un sistema más ágil y flexible al momento de gestionar o renovar su licencia.

Uno de los puntos más destacados de la reforma es la extensión de la vigencia del carnet para los adultos jóvenes y la mayoría de los conductores. Las licencias emitidas a personas de hasta 65 años contarán con una validez de diez años, duplicando el período anterior. Este cambio busca disminuir la frecuencia con la que los ciudadanos deben renovar su permiso, aliviando tanto la carga administrativa como los tiempos de espera en los centros de emisión.

La normativa también contempla un esquema diferenciado para los adultos mayores, ajustando los plazos de vigencia según la edad. Las personas que se encuentren entre los 66 y los 75 años podrán conservar su licencia por un período de cinco años, mientras que quienes tengan 76 años o más deberán renovarla cada tres. Este enfoque busca mantener un equilibrio entre la comodidad del conductor y la seguridad en las rutas, asegurando evaluaciones periódicas de aptitud psicofísica.

Entre las medidas más favorables para los mayores de 65 años se encuentra la simplificación del proceso de renovación. Se eliminó la necesidad de rendir nuevamente la prueba de manejo, siempre que la renovación se realice dentro de los plazos establecidos y no existan observaciones médicas. Además, se implementó un descuento del 50% en el arancel de renovación para este grupo etario, reconociendo su experiencia al volante y reduciendo las barreras económicas.

Otro cambio importante se vincula con la digitalización de los documentos de tránsito. Desde ahora, la Licencia de Conducir, la Cédula de Identificación del Vehículo y el Comprobante del Seguro Obligatorio podrán presentarse en formato digital mediante aplicaciones oficiales, sin necesidad de llevar las versiones impresas. Asimismo, se eliminó la obligación de renovar la licencia al cambiar de domicilio dentro del país, suprimiendo un trámite innecesario que solía generar demoras y sanciones.

En conjunto, estas reformas apuntan a modernizar la gestión del tránsito y mejorar la experiencia de los conductores mendocinos. La combinación de trámites más simples, documentos digitales y controles adaptados por edad representa un avance significativo hacia un sistema más eficiente, seguro y alineado con las demandas actuales de movilidad y tecnología.