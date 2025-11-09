9 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Aterró a Mar del Plata al principio de los 2000 y los femicidios quedaron sin resolver: cuál es la historia

El misterio alrededor de los crímenes, sumado a la ausencia de justicia, mantiene viva la pregunta sobre qué fue lo que realmente ocurrió.

Por
¿Quién está detrás de los femicidios de Mar del Plata? Todavía el caso sigue sin resolverse

¿Quién está detrás de los femicidios de Mar del Plata? Todavía el caso sigue sin resolverse

  • Entre septiembre de 2000 y mayo de 2004, una serie de femicidios estremeció a Mar del Plata, con víctimas jóvenes asesinadas bajo un mismo patrón de estrangulamiento.
  • Las víctimas fueron Marlene Michienzi, Débora San Martín, Mariana Vázquez y María Leticia Filosi, cuyos casos presentaban similitudes que llevaron a la policía a hablar del “Estrangulador de Camet”.
  • Pese a múltiples sospechosos, pruebas de ADN contradictorias y juicios frustrados, ninguno de los acusados fue condenado y las causas quedaron sin resolución.
  • A más de 20 años de los crímenes, los casos continúan impunes, recordando las fallas institucionales y sociales que perpetuaron el silencio y la falta de justicia para las víctimas.

La ciudad balnearia fue escenario de una serie de crímenes que estremecieron a toda la comunidad y que, con el paso de los años, se convirtieron en un símbolo de impunidad. Mujeres asesinadas, investigaciones truncas y una sociedad que aún espera respuestas forman parte de un relato donde el miedo y la desprotección marcaron una época.

Se busca concientizar para la adopción de adolescentes y niños con discapacidad o alguna condición de salud. 
Te puede interesar:

La brecha de la adopción: el desafío de encontrar familias para niños mayores y con necesidades especiales

Las víctimas, cuyos nombres merecen ser recordados más allá de las estadísticas, fueron invisibilizadas por un sistema judicial que falló en su deber más básico: garantizar justicia. Las demoras, los errores y la falta de perspectiva de género en las investigaciones reflejaron una época en la que los femicidios no eran reconocidos como tales y las violencias contra las mujeres se minimizaban o se justificaban.

Cuál es la historia de El Estrangulador de Camet y los crímenes que tuvieron en vilo a Mar del Plata

-El estrangulador de Camet - Femicidios

El 12 de septiembre de 2000 apareció el cadáver de Marlene Michienzi, de 16 años. Estaba entre restos de basura frente a unos acantilados de Camet. Tenía el rostro lleno de sangre y tapado por una bufanda que salía de la boca. La policía concluyó que la joven había sido violada y estrangulada.

El 15 de septiembre de 2000 apareció, cerca de Parque Camet, el cuerpo sin vida de Débora San Martín, de 16 años. Al igual que Marlene, había sido estrangulada.

La Justicia pidió un ADN comparativo entre un pelo hallado en el cadáver y el exmarido de la mujer que había contratado a Débora como cuidadora de niños. El resultado de la pericia es desconocido y la causa fue archivada.

A partir de allí, la policía comenzó a sospechar que estos femicidios estaban a cargo de una misma persona. En ese momento surgió El Estrangulador de Camet.

La siguiente víctima fue Mariana Vázquez, de 23 años. El cadáver fue encontrado sobre su propia cama, el 25 de noviembre de 2000. La habían estrangulado y sofocado con la almohada. No hubo imputados ni avances en este caso.

El 10 de mayo de 2004, cerca de un predio del Ejército, sobre la ruta 11, hallaron el cuerpo de María Leticia Filosi, de 17 años. Dentro de su boca el femicida había colocado una prenda íntima.

Las pericias de ADN convirtieron en sospechosos a Sergio Molina y Fernando Spotter, quienes fueron a juicio. Como un nuevo ADN dio positivo para el novio de Filosi, quien confesó haber mantenido relaciones con ella horas antes del crimen, hubo una nueva fecha de jucio.

El juicio nunca se llegó a realizar, porque Molina fue asesinado y expertos en ADN establecieron que ninguno de los imputados tendría que haber sido incluido como aportante del semen.

Hoy, más de dos décadas después, los ecos de aquellos crímenes siguen presentes en la memoria colectiva de Mar del Plata. La historia no solo interpela a las instituciones que no supieron (o no quisieron) actuar, sino también a una sociedad que aprendió, a fuerza de dolor, que el olvido también es una forma de violencia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Uno de los carteles que aparecieron en un barrio marplatense.

"Te metemos bala": los impactantes carteles de los vecinos, cansados de la inseguridad

play

Mar del Plata: imputan a un joven de 15 años por el brutal ataque a un ciclista con un ladrillo

El festival celebra 71 años de historia.

El Festival de Cine de Mar del Plata inauguró su edición número 40, entre la celebración de su propia historia y las nuevas miradas

El festival Fuera de Campo realiza este año su segunda edición.

Fuera de Campo, el festival alternativo que nuclea la resistencia del cine argentino en Mar del Plata

José Moscuzza hijo murió en el lugar del siniestro.

Falleció José Moscuzza, exvicepresidente de Aldosivi y empresario de Mar del Plata

La víctima tenía una grave herida cortante en el tórax.

Tragedia en Mar del Plata: salió a defender a su hija de una pelea y lo mataron de una puñalada

Rating Cero

La miniserie reconstruye el asesinato del presidente James A. Garfield.
play

Está en Netflix, cuenta el asesinato real de un presidente y tiene solo 4 capítulos

Aitana, la hija de Cami Homs y José Sosa, nacerá en enero del 2026

Cami Homs mostró la carita de su hija con José Sosa

La serie cuenta con la producción ejecutiva de David Benioff y D. B. Weiss, responsables del fenómeno Game of thrones. Su sello se nota en la forma de narrar: una historia política contada como un thriller humano.
play

De qué se trata Muerte por un rayo, la miniserie de 4 capítulos que sorprende a todos en Netflix

El debut de Wonder Man en Disney+ podría marcar un cambio importante en la saturación de historias de superhéroes, al ofrecer una propuesta más reflexiva y autoconsciente del género.
play

Wonder Man estrenó un nuevo tráiler: qué reveló Marvel con el último avance

Moria Casán volverá al Trece con La Mañana con Moria, de lunes a viernes a las 9

Moria Casán vuelve a la televisión: cuándo y dónde comienza su nuevo programa

Esta película está inspirada en una experiencia real del guionista.
play

Está en Netflix y es una comedia que te saca una sonrisa hasta en tus peores momentos

últimas noticias

Trump anunció la medida por los aranceles.

EEUU: Trump anunció un bono de u$s2.000 para los ciudadanos por los aranceles

Hace 13 minutos
La Confederación Brasileña de Rugby anunció que iniciará acciones penales contra quienes profirieron insultos racistas.

La Confederación Brasileña de Rugby denunció expresiones racistas de parte de jugadores argentinos

Hace 26 minutos
Este truco es clave para hacer el día previo al asado y no todos lo conocen

Este truco es clave para hacer el día previo al asado y no todos lo conocen

Hace 30 minutos
Las fajitas de pollo son un plato muy elegido en los restaurantes mexicanos. 

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer fajitas de pollo

Hace 34 minutos
play
La miniserie reconstruye el asesinato del presidente James A. Garfield.

Está en Netflix, cuenta el asesinato real de un presidente y tiene solo 4 capítulos

Hace 35 minutos