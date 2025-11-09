El misterio alrededor de los crímenes, sumado a la ausencia de justicia, mantiene viva la pregunta sobre qué fue lo que realmente ocurrió.

¿Quién está detrás de los femicidios de Mar del Plata? Todavía el caso sigue sin resolverse

La ciudad balnearia fue escenario de una serie de crímenes que estremecieron a toda la comunidad y que, con el paso de los años, se convirtieron en un símbolo de impunidad . Mujeres asesinadas, investigaciones truncas y una sociedad que aún espera respuestas forman parte de un relato donde el miedo y la desprotección marcaron una época.

Las víctimas, cuyos nombres merecen ser recordados más allá de las estadísticas, fueron invisibilizadas por un sistema judicial que falló en su deber más básico: garantizar justicia. Las demoras, los errores y la falta de perspectiva de género en las investigaciones reflejaron una época en la que los femicidios no eran reconocidos como tales y las violencias contra las mujeres se minimizaban o se justificaban.

El 12 de septiembre de 2000 apareció el cadáver de Marlene Michienzi, de 16 años . Estaba entre restos de basura frente a unos acantilados de Camet. Tenía el rostro lleno de sangre y tapado por una bufanda que salía de la boca . La policía concluyó que la joven había sido violada y estrangulada.

El 15 de septiembre de 2000 apareció, cerca de Parque Camet, el cuerpo sin vida de Débora San Martín , de 16 años . Al igual que Marlene, había sido estrangulada .

La Justicia pidió un ADN comparativo entre un pelo hallado en el cadáver y el exmarido de la mujer que había contratado a Débora como cuidadora de niños. El resultado de la pericia es desconocido y la causa fue archivada.

A partir de allí, la policía comenzó a sospechar que estos femicidios estaban a cargo de una misma persona. En ese momento surgió El Estrangulador de Camet.

La siguiente víctima fue Mariana Vázquez, de 23 años. El cadáver fue encontrado sobre su propia cama, el 25 de noviembre de 2000. La habían estrangulado y sofocado con la almohada. No hubo imputados ni avances en este caso.

El 10 de mayo de 2004, cerca de un predio del Ejército, sobre la ruta 11, hallaron el cuerpo de María Leticia Filosi, de 17 años. Dentro de su boca el femicida había colocado una prenda íntima.

Las pericias de ADN convirtieron en sospechosos a Sergio Molina y Fernando Spotter, quienes fueron a juicio. Como un nuevo ADN dio positivo para el novio de Filosi, quien confesó haber mantenido relaciones con ella horas antes del crimen, hubo una nueva fecha de jucio.

El juicio nunca se llegó a realizar, porque Molina fue asesinado y expertos en ADN establecieron que ninguno de los imputados tendría que haber sido incluido como aportante del semen.

Hoy, más de dos décadas después, los ecos de aquellos crímenes siguen presentes en la memoria colectiva de Mar del Plata. La historia no solo interpela a las instituciones que no supieron (o no quisieron) actuar, sino también a una sociedad que aprendió, a fuerza de dolor, que el olvido también es una forma de violencia.