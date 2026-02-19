Regresan las tormentas fuertes y el granizo al AMBA: a qué hora llueve
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta meteorológica amarilla y naranja por intensas precipitaciones para varias provincias de Argentina. Esto marcará un leve descenso de las temperaturas, que se mantendrán debajo de los 30° en CABA.
A pesar de los días marcados por el calor extremo, las tormentas retornan al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarilla y naranja por fuertes precipitaciones acompañadas por granizo y actividad eléctrica.
En esa línea, tanto Santa Fe como Córdoba, Corrientes y Entre Ríos están bajo alerta naranja por tormentas, al igual que Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja, Catamarca y Salta.
El SMN aclaró que las tormentas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas que podrían superar 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 70 y 100 mm, que pueden ser superados de forma puntual.
El mal tiempo retorna al AMBA: a qué hora comienzan las lluvias
El jueves 19 arranca inestable: durante la mañana se esperan lluvias con probabilidades entre 40% y 70%, mientras que hacia la tarde podrían registrarse tormentas aisladas (10%-40%). Ya por la noche el tiempo mejora con baja chance de precipitación (0%-10%). La jornada será cálida, con mínima de 23° y máxima de 29°.
El viernes 20 llega una mejora marcada. El cielo se mantendrá mayormente nublado pero sin lluvias durante todo el día, con probabilidades de precipitación en 0%. Temperatura más moderada: mínima de 20° y máxima de 27°, con viento algo más intenso hacia la noche.
De cara al último fin de semana de febrero, el sábado 21 continúa estable, sin precipitaciones previstas y con nubosidad variable. La temperatura oscilará entre 20° y 26°. El domingo 22 seguirá en la misma línea: cielo mayormente cubierto, sin lluvias y ambiente templado a cálido, con mínima de 22° y máxima de 28°.
Alerta meteorológica por tormentas: las localidades afectadas
Entre Ríos: toda la provincia.
Corrientes: Concepción - Curuzú Cuatiá - Mercedes - San Roque - Sauce - General Alvear - Paso de los Libres - San Martín - Santo Tomé.
Santa Fe: Caseros - General López - Constitución - Iriondo - Rosario - San Lorenzo - Belgrano - Castellanos - Las Colonias - San Martín.
Córdoba: San Justo - General San Martín - Marcos Juárez - Unión- Zona serrana de Calamuchita - Zona serrana de Río Cuarto.
Santiago del Estero: Atamisqui - Banda - Capital - Choya - Loreto - Ojo de Agua - Robles - San Martín - Silípica.
La Rioja: Chilecito - Famatina - General Ángel Vicente Peñaloza - Independencia - San Blas de los Sauces - Zona baja de Coronel Felipe Varela - Zona baja de General Lamadrid - Zona baja de Vinchina.
Catamarca: Ambato - Ancasti - Capayán - Capital - El Alto - Fray Mamerto Esquiú - La Paz - Paclín - Santa Rosa - Valle Viejo - Zona serrana de Pomán - Puna de Antofagasta de la Sierra - Puna de Belén - Puna de Cafayate - Puna de San Carlos - Puna de Tinogasta - Puna de Santa María - Puna de Tafí del Valle.
Salta: Valles de Cachi - Valles de Cafayate - Valles de Chicoana - Valles de La Caldera - Valles de La Poma - Valles de Molinos - Valles de Rosario de Lerma - Valles de San Carlos.