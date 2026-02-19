19 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Regresan las tormentas fuertes y el granizo al AMBA: a qué hora llueve

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta meteorológica amarilla y naranja por intensas precipitaciones para varias provincias de Argentina. Esto marcará un leve descenso de las temperaturas, que se mantendrán debajo de los 30° en CABA.

Por
Regresan las tormentas fuertes y el granizo al AMBA: a qué hora llueve
Cecilia Profético

A pesar de los días marcados por el calor extremo, las tormentas retornan al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarilla y naranja por fuertes precipitaciones acompañadas por granizo y actividad eléctrica.

Más de 10 camiones volcaron por la magnitud de las tormentas.
Te puede interesar:

Impactante temporal en la Autopista Rosario-Córdoba: más de 10 camiones volcaron por las tormentas

Embed

En esa línea, tanto Santa Fe como Córdoba, Corrientes y Entre Ríos están bajo alerta naranja por tormentas, al igual que Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja, Catamarca y Salta.

El SMN aclaró que las tormentas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas que podrían superar 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 70 y 100 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2024419702311657801&partner=&hide_thread=false

El mal tiempo retorna al AMBA: a qué hora comienzan las lluvias

El jueves 19 arranca inestable: durante la mañana se esperan lluvias con probabilidades entre 40% y 70%, mientras que hacia la tarde podrían registrarse tormentas aisladas (10%-40%). Ya por la noche el tiempo mejora con baja chance de precipitación (0%-10%). La jornada será cálida, con mínima de 23° y máxima de 29°.

CABA pronóstico 19-2-26

El viernes 20 llega una mejora marcada. El cielo se mantendrá mayormente nublado pero sin lluvias durante todo el día, con probabilidades de precipitación en 0%. Temperatura más moderada: mínima de 20° y máxima de 27°, con viento algo más intenso hacia la noche.

De cara al último fin de semana de febrero, el sábado 21 continúa estable, sin precipitaciones previstas y con nubosidad variable. La temperatura oscilará entre 20° y 26°. El domingo 22 seguirá en la misma línea: cielo mayormente cubierto, sin lluvias y ambiente templado a cálido, con mínima de 22° y máxima de 28°.

Alerta meteorológica por tormentas: las localidades afectadas

  • Entre Ríos: toda la provincia.
  • Corrientes: Concepción - Curuzú Cuatiá - Mercedes - San Roque - Sauce - General Alvear - Paso de los Libres - San Martín - Santo Tomé.
  • Santa Fe: Caseros - General López - Constitución - Iriondo - Rosario - San Lorenzo - Belgrano - Castellanos - Las Colonias - San Martín.
  • Córdoba: San Justo - General San Martín - Marcos Juárez - Unión- Zona serrana de Calamuchita - Zona serrana de Río Cuarto.
  • Santiago del Estero: Atamisqui - Banda - Capital - Choya - Loreto - Ojo de Agua - Robles - San Martín - Silípica.
  • La Rioja: Chilecito - Famatina - General Ángel Vicente Peñaloza - Independencia - San Blas de los Sauces - Zona baja de Coronel Felipe Varela - Zona baja de General Lamadrid - Zona baja de Vinchina.
  • Catamarca: Ambato - Ancasti - Capayán - Capital - El Alto - Fray Mamerto Esquiú - La Paz - Paclín - Santa Rosa - Valle Viejo - Zona serrana de Pomán - Puna de Antofagasta de la Sierra - Puna de Belén - Puna de Cafayate - Puna de San Carlos - Puna de Tinogasta - Puna de Santa María - Puna de Tafí del Valle.
  • Salta: Valles de Cachi - Valles de Cafayate - Valles de Chicoana - Valles de La Caldera - Valles de La Poma - Valles de Molinos - Valles de Rosario de Lerma - Valles de San Carlos.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las lluvias arriban en el sur y sudoeste de Buenos Aires. 

Inminente arribo de tormentas en Buenos Aires: a qué hora llueve y cómo seguirá el clima

El SMN emitió alerta por tormentas y calor extremo. 

A pesar del calor extremo, rige una alerta por tormentas y granizo para varias provincias de Argentina

Ciudad de Buenos Aires.

Tras la lluvia, vuelve el calor: cómo va a estar el tiempo esta semana en la Ciudad de Buenos Aires

Bad Bunny agotó tres estadios River

Bad Bunny en River: ¿peligra el tercer show de debido al alerta por tormentas en AMBA?

La Ciudad de Buenos Aires vuelve a estar bajo alerta amarilla por tormentas.

Alerta amarilla por tormentas: hasta cuándo sigue la lluvia en la Ciudad de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó fuertes tormentas.

Se adelantan las lluvias en el AMBA: cómo sigue el clima el fin de semana largo

Rating Cero

A pesar de su postura crítica ante interpretaciones biográficas simplistas de Shakespeare, McKellen asume con humildad su propio impacto cultural.

Fue protagonista en Marvel y en El Señor de los Anillos pero ahora criticó una película nominada a los Oscar: qué dijo

El inocente es una de las apuestas más fuertes del suspenso español en Netflix.
play

Netflix: la dramática serie de Netflix que mezcla misterio, giros inesperados y secretos del pasado

Tras la muerte de la hija de un alto oficial del ejército, el padre de la víctima decide tomar justicia por su propia mano y lo sentencia a muerte al enviar a Héctor a una prisión clandestina donde las decisiones son tomadas sin juicio ni piedad.
play

Lo nuevo en Netflix: cuál es la trama de La celda de los milagros, la emocionante película que te dejará al borde de las lágrimas

La tensión entre las mediáticas, Moria y Cinthia Fernández, habría derivado en la expulsión de la panelista del programa. 

Aseguran que Moria Casán echó a Cinthia Fernández de su programa

Según el dictamen oficial, la muerte de Greene fue catalogada como un accidente.

Revelaron la impactante causa de la muerte de Peter Greene, el actor de La Máscara y Pulp Fiction

La cantante rosarina, Nicki Nicole, suspendió su presentación en el Colón debido al paro general en contra de la reforma laboral. 
play

Nicki Nicole apoyó el paro general de la CGT y postergó su show: "Es un día muy importante"

últimas noticias

A pesar de su postura crítica ante interpretaciones biográficas simplistas de Shakespeare, McKellen asume con humildad su propio impacto cultural.

Fue protagonista en Marvel y en El Señor de los Anillos pero ahora criticó una película nominada a los Oscar: qué dijo

Hace 14 minutos
Adam Bareiro llegará a Boca con un contrato de 3 años, con opción de extenderlo por uno más

Boca llegó a un acuerdo con Bareriro y se convertirá en el tercer refuerzo: cuándo podría debutar

Hace 17 minutos
play

Paro general de la CGT: cuáles son los accesos a la Ciudad que están cortados

Hace 21 minutos
play
El inocente es una de las apuestas más fuertes del suspenso español en Netflix.

Netflix: la dramática serie de Netflix que mezcla misterio, giros inesperados y secretos del pasado

Hace 25 minutos
“Estamos asistiendo a un proceso claramente regresivo, alertaron los magistrados.

Juezas y jueces manifestaron su rechazo a la baja de edad de punibilidad

Hace 26 minutos