19 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Impactante temporal en la Autopista Rosario-Córdoba: más de 10 camiones volcaron por las tormentas

Las fuertes precipitaciones estuvieron acompañadas de granizo y vientos intensos, lo que provocó que los vehículos fueran arrastrados varios metros sobre la calzada.

Por
Más de 10 camiones volcaron por la magnitud de las tormentas.

Más de 10 camiones volcaron por la magnitud de las tormentas.

Un violento temporal de viento, granizo y lluvias intensas azotó el miércoles por la noche a distintas localidades del sur de la provincia de Santa Fe, en medio de un alerta naranja por fenómenos meteorológicos fuertes que provocaron el vuelco de al menos 10 camiones.

regresan las tormentas fuertes y el granizo al amba: a que hora llueve
Te puede interesar:

Regresan las tormentas fuertes y el granizo al AMBA: a qué hora llueve

Como consecuencia de las ráfagas, a primera hora del jueves se mantiene el corte total de la autopista Autopista Rosario-Córdoba, a la altura de Armstrong, en el sentido hacia la provincia de Córdoba. El tránsito, por el momento, es desviado hacia la ruta provincial 15 mientras continúan trabajando equipos de emergencia en la zona. Personal de Protección Civil y otros organismos de emergencia se dirigieron al lugar para asistir a los conductores y relevar daños.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marinosergio/status/2024317683915698551&partner=&hide_thread=false

De acuerdo con los primeros reportes, el fuerte viento provocó graves complicaciones en la circulación vehicular. En distintos tramos de la autovía, especialmente entre Cañada de Gómez y Tortugas, varios camiones fueron arrastrados y terminaron volcados sobre la calzada. Videos difundidos en redes sociales muestran al menos entre seis y diez transportes de carga tumbados por la fuerza de las ráfagas.

En la localidad de Tortugas también se registraron importantes destrozos, con voladuras de techos, caída de cables y árboles derribados, producto del intenso temporal que afectó a buena parte del sur santafesino.

granizo
Por las tormentas, cay&oacute; granizo de gran porte

Por las tormentas, cayó granizo de gran porte

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las lluvias arriban en el sur y sudoeste de Buenos Aires. 

Inminente arribo de tormentas en Buenos Aires: a qué hora llueve y cómo seguirá el clima

El SMN emitió alerta por tormentas y calor extremo. 

A pesar del calor extremo, rige una alerta por tormentas y granizo para varias provincias de Argentina

Ciudad de Buenos Aires.

Tras la lluvia, vuelve el calor: cómo va a estar el tiempo esta semana en la Ciudad de Buenos Aires

Bad Bunny agotó tres estadios River

Bad Bunny en River: ¿peligra el tercer show de debido al alerta por tormentas en AMBA?

La Ciudad de Buenos Aires vuelve a estar bajo alerta amarilla por tormentas.

Alerta amarilla por tormentas: hasta cuándo sigue la lluvia en la Ciudad de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó fuertes tormentas.

Se adelantan las lluvias en el AMBA: cómo sigue el clima el fin de semana largo

Rating Cero

A pesar de su postura crítica ante interpretaciones biográficas simplistas de Shakespeare, McKellen asume con humildad su propio impacto cultural.

Fue protagonista en Marvel y en El Señor de los Anillos pero ahora criticó una película nominada a los Oscar: qué dijo

El inocente es una de las apuestas más fuertes del suspenso español en Netflix.
play

Netflix: la dramática serie de Netflix que mezcla misterio, giros inesperados y secretos del pasado

Tras la muerte de la hija de un alto oficial del ejército, el padre de la víctima decide tomar justicia por su propia mano y lo sentencia a muerte al enviar a Héctor a una prisión clandestina donde las decisiones son tomadas sin juicio ni piedad.
play

Lo nuevo en Netflix: cuál es la trama de La celda de los milagros, la emocionante película que te dejará al borde de las lágrimas

La tensión entre las mediáticas, Moria y Cinthia Fernández, habría derivado en la expulsión de la panelista del programa. 

Aseguran que Moria Casán echó a Cinthia Fernández de su programa

Según el dictamen oficial, la muerte de Greene fue catalogada como un accidente.

Revelaron la impactante causa de la muerte de Peter Greene, el actor de La Máscara y Pulp Fiction

La cantante rosarina, Nicki Nicole, suspendió su presentación en el Colón debido al paro general en contra de la reforma laboral. 
play

Nicki Nicole apoyó el paro general de la CGT y postergó su show: "Es un día muy importante"

últimas noticias

A pesar de su postura crítica ante interpretaciones biográficas simplistas de Shakespeare, McKellen asume con humildad su propio impacto cultural.

Fue protagonista en Marvel y en El Señor de los Anillos pero ahora criticó una película nominada a los Oscar: qué dijo

Hace 8 minutos
Adam Bareiro llegará a Boca con un contrato de 3 años, con opción de extenderlo por uno más

Boca llegó a un acuerdo con Bareriro y se convertirá en el tercer refuerzo: cuándo podría debutar

Hace 11 minutos
play

Paro general de la CGT: cuáles son los accesos a la Ciudad que están cortados

Hace 15 minutos
play
El inocente es una de las apuestas más fuertes del suspenso español en Netflix.

Netflix: la dramática serie de Netflix que mezcla misterio, giros inesperados y secretos del pasado

Hace 19 minutos
“Estamos asistiendo a un proceso claramente regresivo, alertaron los magistrados.

Juezas y jueces manifestaron su rechazo a la baja de edad de punibilidad

Hace 20 minutos