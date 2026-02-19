Impactante temporal en la Autopista Rosario-Córdoba: más de 10 camiones volcaron por las tormentas Las fuertes precipitaciones estuvieron acompañadas de granizo y vientos intensos, lo que provocó que los vehículos fueran arrastrados varios metros sobre la calzada. Por + Seguir en







Más de 10 camiones volcaron por la magnitud de las tormentas.

Un violento temporal de viento, granizo y lluvias intensas azotó el miércoles por la noche a distintas localidades del sur de la provincia de Santa Fe, en medio de un alerta naranja por fenómenos meteorológicos fuertes que provocaron el vuelco de al menos 10 camiones.

Como consecuencia de las ráfagas, a primera hora del jueves se mantiene el corte total de la autopista Autopista Rosario-Córdoba, a la altura de Armstrong, en el sentido hacia la provincia de Córdoba. El tránsito, por el momento, es desviado hacia la ruta provincial 15 mientras continúan trabajando equipos de emergencia en la zona. Personal de Protección Civil y otros organismos de emergencia se dirigieron al lugar para asistir a los conductores y relevar daños.

Violento temporal en la Autopista Rosario - Córdoba. El viento volcó varios camiones a la altura del km 347 pic.twitter.com/8QbFZRtfjt — Sergio Marino (@marinosergio) February 19, 2026 De acuerdo con los primeros reportes, el fuerte viento provocó graves complicaciones en la circulación vehicular. En distintos tramos de la autovía, especialmente entre Cañada de Gómez y Tortugas, varios camiones fueron arrastrados y terminaron volcados sobre la calzada. Videos difundidos en redes sociales muestran al menos entre seis y diez transportes de carga tumbados por la fuerza de las ráfagas.

En la localidad de Tortugas también se registraron importantes destrozos, con voladuras de techos, caída de cables y árboles derribados, producto del intenso temporal que afectó a buena parte del sur santafesino.

granizo Por las tormentas, cayó granizo de gran porte