Ola de calor récord en Europa: al menos 11 muertos y hay alerta en varios países

La mayoría de las víctimas se ahogaron cuando estaban en playas para refrescarse. Las altas temperaturas se producen debido a un fenómeno conocido como "cúpula de calor".

Al menos 11 personas murieron debido a la ola de calor extrema en varios países de Europa , por las cuales se registran temperaturas muy superiores a las habituales en mayo. La mayoría de las víctimas fallecieron por ahogamiento cuando se encontraban en unas playas para refrescarse.

Federico Luis ganó en Cannes en medio de la crisis del INCAA: "Un poco agridulce"

La ola de calor en países europeos se produce debido a un fenómeno llamado "cúpula de calor", que se genera cuando una masa de aire cálido procedente del norte de África queda atrapada bajo un sistema de altas presiones sobre Europa occidental. En este marco, el Gobierno de Francia declaró alerta naranja por ola de calor en 13 departamentos del oeste del país a partir de este miércoles.

Por su parte, la Oficina Meteorológica del Reino Unido informó que este martes se registraron máximas de 35 °C cerca de Londres, un día después de que se batiera un récord en los jardines de Kew con 34,8 °C. Además, las autoridades británicas confirmaron el fallecimiento de cuatro adolescentes que se ahogaron en varias regiones del país desde el domingo.

En tanto, en Francia se notificaron al menos siete muertes relacionadas con la ola de calor, cinco de ellas por ahogamiento , ya que muchas personas acudieron a las playas para refrescarse pese a que en muchas zonas no hay socorristas hasta julio. Las otras dos personas fallecieron mientras practicaban deporte.

En tal sentido, en Irlanda se registró una temperatura récord en mayo de 28,8 °C, mientras que en París los seguidores del tenis sufrieron temperaturas de 33 °C en el torneo de Roland Garros y los jugadores compitieron con un calor sofocante.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advirtió sobre "temperaturas extraordinariamente altas para la época del año" que continuarán en todo el país durante toda la semana, excepto en las islas Canarias.

El AMBA, entre el frío, las neblinas y el cielo nublado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta violeta por niebla para las provincias de Corrientes, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, y Buenos Aires. En redes sociales, varios usuarios compartieron videos de la neblina en calles y rutas, recomiendan circular con precaución.

Según informaron de Meteored, la "evidencian un patrón de bloqueo atmosférico con dominio de altas presiones sobre el territorio nacional que garantiza una notable estabilidad, sobre todo en la región centro y norte del país". Además, remarcaron que la presencia de bancos de niebla se mantendrá durante gran parte de la semana.

El incremento de la humedad y las bajas temperaturas genera las nieblas y neblinas en Buenos Aires y el Litoral. Sin embargo, a pesar de la jornada nublada que se espera para este martes 26 de mayo, no se prevé la llegada de lluvias durante los próximos días.

La Autopista Buenos Aires - La Plata, es una de las principales afectadas por la niebla. "De golpe pasa esto, baja la visibilidad, la autopista se sumerge en una nube. Esto tiene que ver con la variación en el viento, con la variación en la temperatura, a menos temperatura, menos visibilidad vamos a tener", explicó el meteorólogo Diego Angeli para Mañanas Argentinas por la pantalla de C5N.

Además el SMN comunicó que la provincia de La Pampa está bajo alerta por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h, que afectará principalmente a las localidades de Chalileo - Limay Mahuida - Loventué.

También rige una alerta amarilla por nevadas persistentes de variada intensidad para la provincia de Santa Cruz. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm, pudiendo ser superados en forma puntual, especialmente en zonas cordilleranas. En los niveles más bajos, la precipitación se dará en forma de lluvia.