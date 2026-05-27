Un muro de densa niebla envuelve Buenos Aires: continúa activa la alerta violeta por neblinas en cuatro provincias

Buenos Aires amaneció envuelta en una densa niebla y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activa su alerta violeta para cuatro provincias de Argentina. El frío y la humedad persisten durante la última semana de mayo y generan las condiciones para que la neblina sea la protagonista.
El SMN informó que Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe están bajo alerta por niebla persistente que provocará una reducción significativa de visibilidad. "Al igual que ayer, no solo en CABA sino el Conurbano, Delta del Río de la Plata y el Litoral. En Zárate tenemos un rango óptico mejor en comparación con la visibilidad del día de ayer", aseguró el meteorólogo Diego Ángeli para Mañanas Argentinas por la pantalla de C5N.
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En esa línea añadió que "quizás al haber un poco más de temperatura hay un poquito menos de humedad y viento, que eso desanima a la niebla". Una de las zonas más afectadas por la niebla es Zárate, donde la columna de neblina se eleva como si fuera un muro de color gris en el cielo.
Ranking de temperaturas en Argentina: cuál es la ciudad más fría
|El Calafate
|Santa Cruz
|2.6ºC
| Malargüe
|Mendoza
|2ºC
| Esquel
|Chubut
|1.4ºC
| Villa Reynolds
|San Luis
|0.8ºC
| Ushuaia
|Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
|0.5ºC
| Chapelco
|Neuquén
|0.4ºC
| Maquinchao
|Río Negro
|-0.4ºC
| La Quiaca
|Jujuy
|-2.2ºC
| Río Gallegos
|Santa Cruz
|-2.4ºC
| Río Grande
|Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
|-3.2ºC
Cúal es la diferencia entre niebla y neblina
Lo que diferencia a la niebla de la neblina es la intensidad de las partículas de agua, las cuales se expresan en términos de visibilidad. La niebla afecta a la visión en un rango de 1.000 metros o menos; mientras que si se permite visualizar más de 1.000 metros, es considerado como neblina.
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Alerta violeta por nieblas en Buenos Aires: las recomendaciones del SMN
- Evitá circular.
- Si la niebla te sorprende durante la conducción, mantené distancia entre vehículos y no sobrepases a otros.
- Encendé las luces bajas y las antiniebla.
- Reducí la velocidad.
- En cuanto puedas, estacioná en un lugar seguro. No lo hagas sobre banquinas o calzadas.
- Mantenete informado por las autoridades.