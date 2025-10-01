1 de octubre de 2025 Inicio
Conmoción en Santa Fe: encontraron restos humanos en una camioneta que apareció quemada

Los vecinos alertaron a la Policía por el vehículo encontrado en un camino rural, en las inmediaciones de la Autovía Nacional 19. Las autoridades identificaron un cráneo, parte de la columna lumbar y otras piezas óseas.

La camioneta apareció quemada.

La camioneta apareció quemada.

Aires de Santa Fe

Una camioneta apareció quemada en una zona rural de Santa Fe, ubicada en el límite entre Santo Tomé y Colonia San José, y tenía restos humanos en su interior. Las autoridades identificaron un cráneo, parte de una columna lumbar y un fémur, por eso comenzó una investigación.

El vehículo fue encontrado después del mediodía del martes 30 de septiembre en un camino rural ubicado en la Autovía Nacional 19. Está exactamente a 1,5 kilómetros al sur del barrio Casa Sol, cercano a la comuna de San Agustín.

El descubrimiento se produjo luego de que los vecinos den aviso a la Subcomisaría 11 de San Agustín, y en otro llamado, a la Comisaría 12. Aseguraron que había llamas y agentes de la Policía acudieron al lugar y allí notaron que la camioneta estaba consumida por completo.

En la parte trasera de la camioneta Renault Trafic blanca había restos humanos. La investigación quedó a cargo del fiscal de la Unidad de Homicidios, Andrés Marchi, quien dispuso la intervención inmediata de peritos forenses, entre otros.

Los especialistas indicaron que encontraron un cráneo, parte de la columna lumbar, un fémur y otras piezas óseas, las cuales fueron levantadas y trasladadas a la morgue judicial para hacerle una autopsia.

