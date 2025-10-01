1 de octubre de 2025 Inicio
Triple femicidio: Perú expulsó a Matías Ozorio, ladero de Pequeño J

Fue luego de que lo detuvieron en Lima, en el marco de la investigación por los crímenes de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo.

Matías Ozorio fue detenido en Perú.

Matías Ozorio fue detenido en Perú.

La investigación ubica a Ozorio como mano derecha de Pequeño J, acusado de ser el autor intelectual de la masacre. Según la reconstrucción judicial, habría estado en la llamada "casa del horror" para transmitir el mensaje del jefe narco. Su entorno, en cambio, lo describe como un joven sin peso en la estructura criminal, con una vida marcada por deudas, rupturas familiares y el fracaso de una obsesión: las criptomonedas.

El joven de 28 años fue arrestado en Lima por la Policía local. Mientras era detenido, respondió una serie de preguntas de un policía y se refirió a su ingreso al país peruano. "Me trajeron de engaño unos narcos mafiosos, que yo les debía plata. Estoy en Perú desde hace una semana. Duermo en la calle desde hace dos días porque me escapé", expresó.

En tanto, el coronel Percy Pizarro Ramón, jefe de la División de Inteligencia de Dirección Antidrogas (Dirandro), dialogó con C5N y explicó que Ozorio se encontraba desde hace cinco días en Perú. "Al momento de su detención no tenía ningún equipo celular, pero de las coordenadas efectuadas teníamos conocimiento de que se iba a encontrar con el Pequeño J en el centro comercial MegaPlaza de Lima Norte", marcó.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, detalló en su cuenta de la red social X que el arresto se produjo "en un trabajo conjunto de la Policía Nacional de Perú e Interpol de PFA". También marcó los próximos procedimientos: "Estamos trabajando su extradición a la Argentina para hacer frente a la Justicia por el triple crimen".

Patricia Bullrich dio detalles de las detenciones por el triple femicidio en Florencio Varela

En conferencia de prensa, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, brindó detalles de las detenciones de Víctor Lázaro Sotacuro, Matías Agustín Ozorio y el denominado “Pequeño J”, acusados por el triple femicidio de Florencio Varela.

Bullrich relató que las capturas se concretaron a partir de operativos coordinados entre las fuerzas federales, la policía bonaerense, Interpol y fuerzas se Seguridad de Bolivia y Perú.

Sotacuro fue localizado en la ciudad boliviana de Villazón, a metros de la frontera con La Quiaca, y entregado de manera inmediata por las autoridades de ese país.

Ozorio, en tanto, fue hallado durmiendo en la calle, sin dinero, mientras que el “Pequeño J” fue interceptado en un camión de pescado a 70 kilómetros de Lima, Perú.

“Estamos ante una organización atípica, sin estructura ni recursos, pero con una brutalidad extrema en su accionar”, describió la ministra, quien destacó la cooperación con Bolivia y Perú para lograr las detenciones sin necesidad de prolongados procesos de extradición.

En otro tramo de la conferencia, Bullrich exigió a la provincia de Buenos Aires que active la ley antimafias para castigar al grupo responsable del crimen.

“Hoy hay nueve detenidos en la causa. Ellos, más los 45 que vieron el video, deben recibir la máxima pena. La aplicación de la ley no marcaría diferencias, a todos les correspondería la sanción más dura”, subrayó.

La investigación continúa bajo la órbita de la justicia bonaerense, con la policía provincial a cargo de las pruebas y peritajes. Mientras tanto, las fuerzas federales mantienen el seguimiento internacional de la causa a través de Interpol y los acuerdos con los países vecinos.

