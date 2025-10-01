Triple femicidio en Florencio Varela: Fernando Burlando confirmó que el viernes abrirán los celulares secuestrados

El abogado de la familia de Brenda del Castillo comentó que una de las teorías que se baraja es la de la venganza narco. Además, no descartó que haya nuevas detenciones a partir de la apertura de los dispositivos.

Fernando Burlando, abogado defensor de la familia de Brenda del Castillo, se mostró conforme con la investigación y adelantó que el viernes abrirán los celulares para continuar con los peritajes.

"Creo que puede ser que existan más detenciones, no se descartan. Quedan muchas pruebas pendientes, como el contenido de los celulares. A partir del viernes y las próximas horas se generarán más pruebas que pueden derivar en más detenidos", dijo Burlando, a la vez que adelantó: "Va a ser una nueva etapa en la investigación, será lapidario".

El letrado dio detalles de la charla que mantuvo en la Fiscalía de San Justo junto con las familias de su defendida y de Morena Verri y comentó: "Hablamos por un futuro juicio, está muy bien encaminada en la investigación".

A la vez que advirtió que posiblemente el entramado no culmine en Pequeño J, quien fue detenido hace algunas pocas horas : "Si hablamos de narcotráfico, seguramente haya más gente por encima de todas estas personas con pedido de detención y detenidas".

Igualmente, se mostró confiado por lo que se logró hasta el momento. "El círculo, lo que hace al crimen, creo que está muy bien encarado", sostuvo, mientras que indicó que una de las hipótesis que se barajan es la de "venganza por narcotráfico".

Morena Verdi Brenda del Castillo Lara Morena Gutiérrez triple crimen florencio varela femicidio

"Está dispuesto el secreto de sumario. Dependiendo de lo que pueda surgir de los celulares, hay declaraciones que bajo secreto no pudimos verlas. Entiendo que surgen nuevos elementos y por eso se dispone eso", contó sobre el paso a paso de la investigación.

En paralelo se espera la llegada de Matías Ozorio al país tras haber sido capturado en Perú. Según contó Mariela López Brown desde San Justo, probablemente llegue a Ezeiza, luego se traslade a la Fiscalía General y después será derivado a la Fiscalía de San Justo.

La Policía de Perú dio detalles sobre la detención de Pequeño J y Matías Ozorio

La Policía Nacional del Perú dio detalles exclusivos sobre la detención en ese país de Pequeño J y Matías Ozorio, quienes habían huido de la Argentina prófugos en el marco de la investigación del triple femicidio en Florencio Varela. También reveló cuáles eran sus planes de escape y precisó que, al ser uno peruano y otro argentino, los plazos para que puedan viajar para ser juzgados son diferentes.

El coronel Percy Pizarro Ramón, jefe de la División de Inteligencia de Dirección Antidrogas (Dirandro), habló con C5N y resaltó "el trabajo conjunto entre la Policía peruana, la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la Policía Federal Argentina y la Interpol, que nos ha permitido capturar a dos prófugos de la Justicia argentina que han causado un gran impacto a la ciudadanía".

Según explicó, Ozorio se encontraba hace cinco días en Perú. "Al momento de su detención no tenía ningún equipo celular, pero de las coordenadas efectuadas teníamos conocimiento de que se iba a encontrar con el Pequeño J en el centro comercial MegaPlaza de Lima Norte. Es así de que nuestros equipos de inteligencia desplegados en el lugar han permitido identificarlo, ubicarlo y proceder a su captura", añadió.

PEQUEÑO J DETENIDO

En cuanto a los planes de ambos prófugos, desde allí "iban a trasladarse a la ciudad de Trujillo, que está a unas 8 horas de la capital, en el norte de nuestro país, para poder ocultarse y eludir la acción de la Justicia".