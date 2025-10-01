Javier Milei respaldó a José Luis Espert: "No me voy a dejar psicopatear ni dejar llevar por chimentos de peluquería"

El Presidente ratificó al diputado como candidato y aseguró que en ningún momento pensó el pedirle que decline su postulación. También culpó a la oposición por la escalada del dólar, definió a Kristalina Georgieva como "una rockstar", comparó a Scott Bessent con Messi y despotricó contra Domingo Cavallo.

El presidente Javier Milei respaldó este miércoles al diputado José Luis Espert , envuelto en un escándalo a raíz de una denuncia por supuestos vínculos con el narcotráfico, y advirtió que el Gobierno no va a "permitir" que le quieran "imponer a quién echar por una operación" .

En una entrevista con radio Mitre, el Presidente apuntó contra la oposición y reiteró que el caso que salpica Espert es un "chimento de peluquería" , a pesar de que el nombre del diputado aparece mencionado en una causa en Estados Unidos por un giro de u$s200.000 que recibió en 2020 de un fideicomiso que Fred Machado compartía con Debora Lynn Mercer-Erwin, quien actualmente está presa por narcotráfico, lavado de dinero y fraude.

"Construyen operaciones y generan situaciones para dinamitar y generar problemas. Nosotros somos terminantes con la corrupción. Tenemos el record de haber echado funcionarios. Lo que nosotros no vamos a permitir es que nos quieran imponer a quien echar por una operación. Yo no me voy a dejar llevar por chimentos de peluquería . Los que tienen que dar explicaciones de corrupción son ellos. No están en condiciones de acusar a nadie. Su jefa está presa y le quedan tres causas", afirmó Milei.

"Si yo creyera que alguno de mis funcionarios está sucio ya lo hubiera echado. Y he dado claras muestras de que no tengo problema de echar a quien sea. Pero yo no me voy a dejar psicopatear ni voy a aceptar de darles el crédito de ensuciar a gente honesta porque ellos montan una operación. Tengo claro que esto es una operación", agregó.

"Tenemos que pasar este infierno que es el año electoral"

En el plano económico, el jefe de Estado restó importancia este miércoles a la escalada del dólar y del riesgo país. Atribuyó las turbulencias a "este infierno que es el año electoral". Además, apuntó contra el kirchnerismo, al señalar que "hay una parte de la oposición que es muy destructiva".

En una entrevista con radio Mitre, el Presidente enfocó su análisis en la complejidad del calendario político y la hoja de ruta económica de su gestión, y calificó el actual período como un desafío que debe ser superado para consolidar el cambio de rumbo en el país.

"Tenemos que pasar este infierno que es el año electoral. Hay una parte de la oposición que es muy destructiva. Y el espectro no kirchnerista, por la dinámica electoral, se ve necesitado de exacerbar las diferencias", sostuvo.

A pesar de estas dinámicas, el Presidente buscó matizar la imagen de conflicto total, señalando esfuerzos de acercamiento. El jefe de Estado confirmó los contactos con líderes provinciales y con el expresidente, aunque la contienda política oculta los avances. "Venimos trabajando con los gobernadores, nos hemos juntado con Mauricio Macri, pero la pirotecnia electoral hace creer que las diferencias son más grandes", afirmó.

En el ámbito económico, Milei se esforzó por contrastar la difícil coyuntura actual con una proyección de mejoramiento a largo plazo, defendiendo la dirección de las políticas implementadas. Si bien reconoció el presente, indicó que "claramente no estamos en el paraíso, pero tenemos menos inflación, menos pobres y menos indigentes".

Luego, desplegó su ambiciosa visión de progreso que, según su pronóstico, podría transformar a la Argentina en una potencia global en el mediano y largo plazo. "Si seguimos así, en diez años podemos ser como España. En 20 años podemos estar como Alemania. En 30 años podríamos parecernos a Estados Unidos. Y en 40 años podríamos estar entre los tres países mejores del mundo. Nosotros venimos a romper con 100 años de decadencia", aseguró.

Elogios para Scott Bessent y palos para Domingo Cavallo

El mandatario dedicó elogios al secretario del Tesoro de los Estados Unidos. "Scott Bessent es Messi. Es una persona que sabe de economía y de mercados. Fue muy generoso conmigo, tanto en Buenos Aires como cuando me dieron el premio de Ciudadano Global. Fue muy fuerte escuchar las cosas que dijo", afirmó. Además, calificó a la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georguieva, como una "rockstar".

Javier Milei y Scott Bessent

Por otro lado, Milei criticó duramente las declaraciones del exministro de Economía Domingo Cavallo, quien había minimizado la existencia de un posible "riesgo K" (riesgo kirchnerista) en los mercados financieros. "Cavallo viene errando sistemáticamente. Que diga que no existe el riesgo kuka es mostrar un desprecio por los números bastante marcado. Y si no vea lo que pasó en las PASO 2019 cuando Macri perdió con Alberto Fernández. El riesgo kuka sí existe. Negar el riesgo kuka es un acto de deshonestidad intelectual", señaló.

Por último, el jefe de Estado hizo un llamado a la persistencia de sus votantes en las elecciones legislativas del 26 de octubre. "Estamos a mitad de camino, hay que seguir trabajando, por eso les agradezco a los argentinos el esfuerzo enorme que han hecho, pero les pido que no aflojen", concluyó Milei.

NOTICIA EN DESARROLLO.