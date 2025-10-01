1 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

El abuelo de Brenda y Morena, tras las detención de Pequeño J: "Sentimos alivio, pero hay que ver qué hace la Justicia"

Antonio contó cómo recibieron la noticia en la familia, aunque no consideran que Valverde sea el principal responsable de los femicidios. "¿Creés que va a ser un chico de 20 años? No me cierra", dijo.

Por

El abuelo no confía en que Pequeño J sea el responsable absoluto del triple femicidio.

Pequeño J fue detenido este martes en Perú.
Te puede interesar:

La Policía de Perú dio detalles sobre la detención de Pequeño J y Matías Ozorio: cuándo serán trasladados a la Argentina

"Nos enteramos a la noche, estábamos con Storto (su abogado) que nos dijo 'falta poquito, falta poco'"... fue una sensación de alivio, siempre que vienen noticias buenas nos da alivio. Igualmente hay que ver qué pasa en estas horas... Para eso está la justicia", dijo en diálogo con C5N.

Específicamente sobre los dichos del Pequeño J, en los que se despegó de las acusaciones, dijo: "Queremos ver qué quiere hacer la justicia. Lógico que nadie se va a hacer cargo de un delito, no va a decir 'yo maté o yo robé'". En la misma línea, cree que Ozorio llega este mismo miércoles al país, de acuerdo con lo que le informaron desde Bolivia y Perú a través de comunicaciones oficiales.

PEQUEÑO J DETENIDO

De todos modos, Antonio expresó que en la familia no sienten que Pequeño J sea el responsable total de lo ocurrido: "¿Creés que un chico de 20 años pudo haber hecho esto? Empiezan como soldaditos y después se reciben como sanguinarios. Por lo que escucho y dicen...Siempre hay un ideólogo. Ojalá que a partir de ahora las noticias sean buenas y que lleguemos a quién fue. Ellos deberían tener miedo, nosotros no hicimos nada".

Antonio confirmó que, hasta el momento, nadie del Gobierno se comunicó con las familias de las víctimas. "Las autoridades de Bolivia y Perú me contaron que hicieron mucho daño, que es una red de narcos muy pesados en Perú. Los estaban sacando del país y fueron a parar a la Argentina", indicó.

Video: aparecieron las primeras imágenes de Pequeño J detenido en Perú

Durante las últimas del martes se conoció la noticia de la detención de Pequeño J, el principal sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela. Se trató de un operativo coordinado con la policía peruana y la dirección antidrogas local.

Las primeras imágenes de la detención muestran a un Tony Janzen Valverde Victoriano tranquilo e incluso con sonrisas. Además, en el momento en el que lo llevan esposado los policías, esbozó una frase con la que se despegó del triple femicidio: "Yo no tuve nada que ver".

Valverde tenía pedido de captura internacional e iba a encontrarse con Matías Agustín Ozorio, su mano derecha, en una plaza del distrito Los Olivos. Allí fue cuando lo interceptó la Policía.

El periodista peruano José Sosa, quien compartió las imágenes de manera exclusiva con C5N, dio detalles sobre la detención: "Han redoblado los esfuerzos y la custodia en la dependencia policial donde está alojado Pequeño J". El comunicador contó que lo "sacaron de un camión repleto de pescado" y que él pensaba "que estaba libre".

Sosa afirmó que se espera que J permanezca donde está alojado, al menos, por 8 días más. Asimismo, van a esperar que las autoridades argentinas pidan las documentaciones necesarias para concretar la extraditación.

"Es un trabajo delicado que hace la policía de Perú. Ellos han podido establecer la ubicación exacta de Ozorio y, sobre eso comenzaron a hacer las diligencias con los fiscales para encontrar al Pequeño J cercano a la sede de control de la ciudad. J no sabía que Ozorio estaba detenido", contó el periodista, quien también aclaró que el camionero que lo transportaba declaró que "no tenía idea del caso".

Embed
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Aparecieron las primeras imágenes de Pequeño J detenido en Perú

play

Pequeño J se despegó del triple femicidio en Varela: "Yo no tengo nada que ver"

Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20) fueron asesinadas.

Triple femicidio: las imágenes del último post de una de las víctimas antes de ser asesinada

Tony Janzen Valverde Victoriano tiene 20 años.

Video: así detuvieron a Pequeño J, presunto autor intelectual del triple femicidio en Varela

El imputado era el líder de una organización de narcotraficantes en la villa Zavaleta.

La historia de Pequeño J, detenido e imputado por el triple femicidio

Tony Janzen Valverde Victoriano tiene de 20 años.

Detuvieron a Pequeño J, el presunto autor intelectual del triple femicidio de Florencio Varela

Rating Cero

Federico Mestre quedó en la cuerda floja.

La Voz Argentina 2025: dos participantes se olvidaron la letra y fueron ferozmente criticados

El nuevo look rubio de Juli Poggio deslumbró en su paso por los Martín Fierro.

La impresionante transformación de Juli Poggio: un cambio de look notorio

Soda Stereo ﻿vuelve al ruedo con cinco shows en Argentina y una gira mundial.

Soda Stereo adelantó que hará una gira mundial: qué países estarán incluidos

La Fiesta del Cine vuelve con precios muy accesibles para todos.

Vuelve la Fiesta del Cine a Argentina: desde cuándo y cómo comprar entradas a $4 mil

Doctor Strange, Spider-Man y Scarlet Witch no aparecen hace más de tres años.

El regreso más esperado de Marvel reveló cómo será su vuelta a las películas

Yanina Latorre quedó en evidencia tras el cruce de Evangelina Anderson.
play

Evangelina Anderson expuso a Yanina Latorre en vivo: "Contá quién es el hombre casado con el que salí"

últimas noticias

play
Pequeño J fue detenido este martes en Perú.

La Policía de Perú dio detalles sobre la detención de Pequeño J y Matías Ozorio: cuándo serán trasladados a la Argentina

Hace 6 minutos
La exmandataria en el balcón de su departamento en el barrio porteño de Constitución.

El duro mensaje de Cristina para Milei: "Se avivaron que después del domingo 26 devaluás"

Hace 7 minutos
El dólar oficial cerró septiembre con un alza de $45,37.

Sube el dólar en el Banco Nación en el arranque del mes de elecciones

Hace 32 minutos
Del Potro y Federer están nominados para ingresar al Salón de la Fama del Tenis

Juan Martín Del Potro y Roger Federer, nominados para ingresar al Salón de la Fama del Tenis

Hace 46 minutos
En el debut, Argentina ganó por 3 a 1 a Cuba.

Mundial Sub 20: la Selección argentina enfrenta a Australia en busca de su segunda victoria

Hace 49 minutos