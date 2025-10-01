El abuelo de Brenda y Morena, tras las detención de Pequeño J: "Sentimos alivio, pero hay que ver qué hace la Justicia"

Antonio contó cómo recibieron la noticia en la familia, aunque no consideran que Valverde sea el principal responsable de los femicidios. "¿Creés que va a ser un chico de 20 años? No me cierra", dijo.

Antonio, el abuelo de Brenda y Morena, contó cómo recibieron dentro del entorno familiar la noticia de la detención de Pequeño J , el principal sospechoso por el triple femicidio de Florencio Varela.

"Nos enteramos a la noche, estábamos con Storto (su abogado) que nos dijo 'falta poquito, falta poco'". .. fue una sensación de alivio, siempre que vienen noticias buenas nos da alivio. Igualmente hay que ver qué pasa en estas horas... Para eso está la justicia", dijo en diálogo con C5N.

Específicamente sobre los dichos del Pequeño J, en los que se despegó de las acusaciones, dijo: "Queremos ver qué quiere hacer la justicia. Lógico que nadie se va a hacer cargo de un delito, no va a decir 'yo maté o yo robé'". En la misma línea, cree que Ozorio llega este mismo miércoles al país, de acuerdo con lo que le informaron desde Bolivia y Perú a través de comunicaciones oficiales.

De todos modos, Antonio expresó que en la familia no sienten que Pequeño J sea el responsable total de lo ocurrido: "¿Creés que un chico de 20 años pudo haber hecho esto? Empiezan como soldaditos y después se reciben como sanguinarios. Por lo que escucho y dicen...Siempre hay un ideólogo. Ojalá que a partir de ahora las noticias sean buenas y que lleguemos a quién fue. Ellos deberían tener miedo, nosotros no hicimos nada".

Antonio confirmó que, hasta el momento, nadie del Gobierno se comunicó con las familias de las víctimas. "Las autoridades de Bolivia y Perú me contaron que hicieron mucho daño, que es una red de narcos muy pesados en Perú. Los estaban sacando del país y fueron a parar a la Argentina", indicó.

Durante las últimas del martes se conoció la noticia de la detención de Pequeño J, el principal sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela. Se trató de un operativo coordinado con la policía peruana y la dirección antidrogas local.

Las primeras imágenes de la detención muestran a un Tony Janzen Valverde Victoriano tranquilo e incluso con sonrisas. Además, en el momento en el que lo llevan esposado los policías, esbozó una frase con la que se despegó del triple femicidio: "Yo no tuve nada que ver".

Valverde tenía pedido de captura internacional e iba a encontrarse con Matías Agustín Ozorio, su mano derecha, en una plaza del distrito Los Olivos. Allí fue cuando lo interceptó la Policía.

El periodista peruano José Sosa, quien compartió las imágenes de manera exclusiva con C5N, dio detalles sobre la detención: "Han redoblado los esfuerzos y la custodia en la dependencia policial donde está alojado Pequeño J". El comunicador contó que lo "sacaron de un camión repleto de pescado" y que él pensaba "que estaba libre".

Sosa afirmó que se espera que J permanezca donde está alojado, al menos, por 8 días más. Asimismo, van a esperar que las autoridades argentinas pidan las documentaciones necesarias para concretar la extraditación.

"Es un trabajo delicado que hace la policía de Perú. Ellos han podido establecer la ubicación exacta de Ozorio y, sobre eso comenzaron a hacer las diligencias con los fiscales para encontrar al Pequeño J cercano a la sede de control de la ciudad. J no sabía que Ozorio estaba detenido", contó el periodista, quien también aclaró que el camionero que lo transportaba declaró que "no tenía idea del caso".