Elon Musk se metió al mundo del streaming: "Cancelen Netflix por..."

El empresario sudafricano Elon Musk pidió a sus millones de seguidores en redes sociales que cancelen sus suscripciones a Netflix y sorprendió luego de meterse de lleno en el mundo del streaming, ya que las razones detrás de su pedido hicieron mucho ruido.
A través de su cuenta personal de X, red social que compró en octubre de 2022, el empresario sudafricano citó un posteo del usuario @cb_doge y sorprendió a todos. En el mismo, se observó una imagen del caballo de Troya con la frase "agenda transgénero woke" sobre él, mientras que detrás de la puerta decía "tus hijos".
Junto con esto, Musk escribió: "Cancela Netflix por la salud de tus hijos", algo que podría generar una auténtica catástrofe en la exitosa plataforma de streaming, ya que sus millones de seguidores son muy fieles a lo que dice. Esto quedó en claro con las más de 50 millones de visualizaciones, además de superar los 680 mil me gustas.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elonmusk/status/1973292474375479556&partner=&hide_thread=false
Y esto no fue lo único, sino que el dueño de X luego reposteó una publicación de @MAGAVoice que expresó lo siguiente: "Última hora. Después de que Elon Musk les dijera a sus 226 millones de seguidores que cancelaría Netflix, la tendencia se ha vuelto viral: la gente publica su cancelación. Es hora de cancelar y boicotear Netflix". Con esto, dejó en claro que su deseo es destruir a la exitosa plataforma de streaming.
Elon Musk contra Netflix
Elon Musk quiere destruir Netflix con un objetivo desconocido.
Captura X
Las acciones de Netflix cayeron tras el pedido de Elon Musk
Las acciones de Netflix (NFLX), que cotizan en la bolsa de valores NASDAQ, experimentaron una caída de precio luego de que Elon Musk publicara mensajes en X que instaban a sus millones de seguidores a cancelar sus suscripciones a la plataforma de streaming.
Según se pudo observar en las diferentes plataformas de finanzas (investing.com/equities/netflix,-inc), NFLX cayó un 2,34% durante esta jornada, un número que hizo mucho ruido. De esta manera, cada acción de Netflix pasó de tener un valor de u$s1.198,92 a u$s1.170,9, y si esta caída se mantiene podría significar el fin de la plataforma.
Netflix acciones en caída Elon Musk
Las acciones de Netflix cayeron tras el pedido de Elon Musk.
Captura Investing.com