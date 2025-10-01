Elon Musk se metió al mundo del streaming: "Cancelen Netflix por..." El empresario sudafricano busca boicotear al gigante de las series y películas on demand por una llamativa razón.







Elon Musk sorprendió al pedir un boicot a Netflix. Redes sociales

El empresario sudafricano Elon Musk pidió a sus millones de seguidores en redes sociales que cancelen sus suscripciones a Netflix y sorprendió luego de meterse de lleno en el mundo del streaming, ya que las razones detrás de su pedido hicieron mucho ruido.

A través de su cuenta personal de X, red social que compró en octubre de 2022, el empresario sudafricano citó un posteo del usuario @cb_doge y sorprendió a todos. En el mismo, se observó una imagen del caballo de Troya con la frase "agenda transgénero woke" sobre él, mientras que detrás de la puerta decía "tus hijos".

Junto con esto, Musk escribió: "Cancela Netflix por la salud de tus hijos", algo que podría generar una auténtica catástrofe en la exitosa plataforma de streaming, ya que sus millones de seguidores son muy fieles a lo que dice. Esto quedó en claro con las más de 50 millones de visualizaciones, además de superar los 680 mil me gustas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elonmusk/status/1973292474375479556&partner=&hide_thread=false Cancel Netflix for the health of your kids https://t.co/uPcGiURaCp — Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2025

Y esto no fue lo único, sino que el dueño de X luego reposteó una publicación de @MAGAVoice que expresó lo siguiente: "Última hora. Después de que Elon Musk les dijera a sus 226 millones de seguidores que cancelaría Netflix, la tendencia se ha vuelto viral: la gente publica su cancelación. Es hora de cancelar y boicotear Netflix". Con esto, dejó en claro que su deseo es destruir a la exitosa plataforma de streaming.